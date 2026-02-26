Publicidad

México

La Corte sesiona en Chiapas y aprueba fallo histórico sobre autogobierno indígena

Ministras y ministros de la Corte resolvieron este jueves a favor de la comunidad de Candelaria y ordenaron avanzar en la legislación que garantice la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas.
jue 26 febrero 2026 04:29 PM
sesion itinerante scjn
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó este jueves su primera Sesión Extraordinaria en Territorio en el municipio de Tenejapa, Chiapas. (Foto: X/ @LeniaBatres )

En un hecho inédito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó este jueves una sesión pública fuera de su sede para resolver asuntos directamente vinculados con comunidades indígenas.

La jornada marcó el inicio de una etapa itinerante del máximo tribunal, con el objetivo de acercar la justicia a la ciudadanía y transparentar el proceso de deliberación judicial.

Durante la primera sesión extraordinaria celebrada en territorio, que tuvo lugar en Tenejapa, Chiapas, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, y las ministras Loretta Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías y Arístides Rodrigo Guerrero García explicaron que la decisión de llevar a cabo esta sesión en la comunidad responde a la necesidad de reducir la brecha histórica entre las instituciones judiciales y las comunidades que sufren los efectos de sus resoluciones.

"La Suprema Corte ha tomado la decisión de traer la justicia al territorio; que ustedes vean que pertenecemos al pueblo quienes hacemos justicia", resaltó el ministro presidente de la Corte.

A distancia participaron el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía e Irving Espinosa Betanzo, mientras que la ministra María Estela Ríos Gonzálezestuvo ausente en la sesión.

Ante los habitantes de la región, los ministros explicaron que su objetivo era mostrar cómo se discuten y toman las decisiones dentro del pleno, así como escuchar directamente a las comunidades involucradas.

Durante la sesión, las ministras y ministros destacaron el carácter histórico de este encuentro, recordando que, en el pasado, la Suprema Corte solo abandonó su sede debido a conflictos armados o crisis políticas. En esta ocasión, subrayaron que la decisión de salir de su sede fue deliberada con el propósito de acercar el tribunal a la población y fortalecer una justicia más accesible y pluricultural.

Con anterioridad, en un comunicado, la Corte explicó que la elección de Tenejapa "responde a una clara pertinencia social y territorial". Esto se debe a que Chiapas alberga la tercera población indígena más grande del país, con la presencia de 12 de los 68 pueblos indígenas de México y enfrenta importantes desafíos estructurales: cerca del 70% de su población vive en situación de pobreza multidimensional.

Corte avala proyecto sobre autogobierno indígena en sesión histórica en Chiapas

Durante la sesión, la Corte aprobó por mayoría el proyecto que reconoce la existencia de una omisión legislativa en Chiapas en relación con el derecho al autogobierno de la comunidad indígena de Candelaria, en el municipio de San Cristóbal de las Casas.

El proyecto, presentado por la ministra Loretta Ortiz, proponía modificar la sentencia previamente impugnada y conceder el amparo a la comunidad debido a la falta de legislación que garantice su derecho a la libre determinación, autonomía y autogobierno. Tras el análisis y deliberación del pleno, la propuesta fue aprobada por mayoría.

El caso se originó cuando la comunidad de Candelaria solicitó al Congreso del estado de Chiapas el reconocimiento formal de su gobierno comunitario. Ante la falta de respuesta, promovieron un juicio de amparo, en el que también señalaron la ausencia de normas que regulen el ejercicio del autogobierno indígena.

Durante el proceso judicial, el ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas emitió un acuerdo reconociendo a la autoridad comunitaria. Por ello, la Corte determinó sobreseer esa parte específica del juicio, pero mantuvo el análisis sobre la omisión legislativa.

La sentencia sostiene que la Constitución mexicana reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, así como a decidir sus formas internas de organización política y social. Asimismo, señala que los tratados internacionales y la jurisprudencia interamericana establecen la obligación del Estado de crear condiciones normativas que permitan ejercer esos derechos de manera efectiva.

Fue así que este jueves, frente a autoridades tradicionales e integrantes de comunidades indígenas de Tenejapa y La Candelaria, el Pleno reconoció que el Congreso de Chiapas incurrió en una omisión legislativa que ha impedido que los pueblos indígenas sean plenamente reconocidos como sujetos de derecho público, con sus propias autoridades y formas de organización.

Ante ello, el fa ordena al Congreso de Chiapas emitir la legislación necesaria para hacer operativo el autogobierno indígena conforme al marco constitucional. También establece medidas para que autoridades estatales y municipales garanticen que la comunidad pueda ejercer sus facultades y recibir los recursos públicos que le correspondan.

Según se estableció, el Congreso local debe legislar para hacer realidad estos derechos en un plazo de 180 días a partir de la expedición de la Ley General que dotará de contenido el artículo 2° de la Constitución Política Federal.

