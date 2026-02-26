La Corte sesiona en Chiapas y aprueba fallo histórico sobre autogobierno indígena

Durante la primera sesión extraordinaria celebrada en territorio, que tuvo lugar en Tenejapa, Chiapas, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, y las ministras Loretta Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías y Arístides Rodrigo Guerrero García explicaron que la decisión de llevar a cabo esta sesión en la comunidad responde a la necesidad de reducir la brecha histórica entre las instituciones judiciales y las comunidades que sufren los efectos de sus resoluciones.

"La Suprema Corte ha tomado la decisión de traer la justicia al territorio; que ustedes vean que pertenecemos al pueblo quienes hacemos justicia", resaltó el ministro presidente de la Corte.

▶️"La #SCJN ha tomado la decisión de traer la justicia al territorio; que ustedes vean que pertenecemos al pueblo quienes hacemos justicia", @HugoAguilarOrti, ministro presidente durante la primera sesión extraordinaria en territorio del Pleno de la #SCJN en Tenejapa, Chiapas.… pic.twitter.com/Y1v8CFcGXE — Suprema Corte (@SCJN) February 26, 2026

A distancia participaron el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía e Irving Espinosa Betanzo, mientras que la ministra María Estela Ríos Gonzálezestuvo ausente en la sesión.

Ante los habitantes de la región, los ministros explicaron que su objetivo era mostrar cómo se discuten y toman las decisiones dentro del pleno, así como escuchar directamente a las comunidades involucradas.

Durante la sesión, las ministras y ministros destacaron el carácter histórico de este encuentro, recordando que, en el pasado, la Suprema Corte solo abandonó su sede debido a conflictos armados o crisis políticas. En esta ocasión, subrayaron que la decisión de salir de su sede fue deliberada con el propósito de acercar el tribunal a la población y fortalecer una justicia más accesible y pluricultural.

Con anterioridad, en un comunicado, la Corte explicó que la elección de Tenejapa "responde a una clara pertinencia social y territorial". Esto se debe a que Chiapas alberga la tercera población indígena más grande del país, con la presencia de 12 de los 68 pueblos indígenas de México y enfrenta importantes desafíos estructurales: cerca del 70% de su población vive en situación de pobreza multidimensional.