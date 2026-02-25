Publicidad

Desarrollo Inmobiliario

Caída de "El Mencho" generará ahorros en extorsión y seguridad cercanos a 2% del PIB

El presidente de la Concanaco-Servytur afirmó que, de mantenerse la estrategia de seguridad federal, los negocios de la región afectados por el Cártel de Jalisco Nueva Generación podrían operar con mayor confianza.
mié 25 febrero 2026 12:38 PM
Después de la jornada violenta del fin de semana, en Jalisco se ha ido reactivando la actividad comercial. (Cuartoscuro / Fernando Carranza)

A pesar de los efectos económicos adversos derivados de los bloqueos registrados el fin de semana del 22 y 23 de febrero de 2026, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) calificó de manera positiva el operativo realizado por el gobierno federal.

De acuerdo con Octavio de la Torre Steffano, presidente del organismo, si la estrategia de seguridad se mantiene, “los negocios por fin van a tener la esperanza de abrir sin miedo, porque son ellos quienes sufrían la extorsión”, señaló durante la Expo Real Estate 2026.

Esta mayor confianza empresarial podría traducirse en ahorros superiores a 10,000 millones de pesos, equivalentes a 0.8% del Producto Interno Bruto (PIB).

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicada en 2025 con datos de 2024, ubica a la extorsión como el tercer delito más frecuente en Jalisco, solo por detrás del robo total o parcial de vehículo y el fraude.

Además, fue el segundo delito con mayor crecimiento, al registrar un aumento de 29% respecto a 2023. Para el representante empresarial, este no sería el único impacto económico positivo.

La reducción en la necesidad de gasto en seguridad permitiría liberar recursos equivalentes a cerca de 1% del PIB, que podrían destinarse a la expansión de negocios existentes o a la apertura de nuevos establecimientos.

El efecto de los bloqueos

La reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de su líder provocó el cierre de más de un millón de negocios, que en conjunto generan alrededor de 4.8 millones de empleos.

Las afectaciones se extendieron del sábado 22 de febrero hasta el martes 24 al mediodía, principalmente. Se estima que esta interrupción de actividades ocasionó pérdidas económicas de entre 1,500 y 2,000 millones de pesos.

