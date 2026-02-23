Adiós a la cédula profesional: Ya no podrás usarla como identificación oficial para trámites

Las cédulas profesionales ya no son un medio de identificación oficial

El DOF del 17 de febrero lo dejó claro:

“Las cédulas profesionales físicas o electrónicas emitidas por la Dirección General de Profesiones no constituyen el documento de identificación oficial de las personas. Las autoridades de cualquier ámbito y materia deberán tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo señalado en el presente numeral.”

Esto significa que las personas que decidan hacer un trámite y deban presentar una identificación oficial, la cédula está fuera para su aceptación. En tal caso, este documento es menos universal que otros, como la INE.

A septiembre de 2025, la SEP había emitido 15 millones de cédulas profesionales, cuando se calcula que hay más de 132 millones de personas, según Worldometer.

De los 15 millones de cédulas, 53.27% corresponden a mujeres y el 46.2% a hombres. Además, desde 2018, el documento ya no contaba con dos de los elementos requeridos para la mayoría de trámites personales: la fotografía y firma, debido a un nuevo estándar oficial.

¿Las cédulas físicas ya no valen?

Si, pero ya no pueden ocuparse como identificación oficial. Mantiene su función original: avalar el ejercicio de una profesión de nivel técnico, técnico superior universitario o licenciatura en México.

La cédula profesional valida los estudios y competencias de la población profesional, después de haber obtenido sus títulos académicos, y suele ocuparse para realizar otros trámites, postularse a empleos regulados o para colegiarse.

Ya sea el formato físico o el digital, ambos son válidos para la SEP.