México

Constancia de Situación Profesional: para qué sirve y cómo descargar

La mayoría de los profesionales cuentan con documentos que avalan su formación académica; sin embargo, ya se puede cotejar en línea para verificar si es real.
mié 08 octubre 2025 11:04 AM
Constancia de Situación Profesional: para qué sirve y cómo descargar
La SEP busca con este trámite que las personas certifiquen quiénes cuentan con estudios académicos completos y evitar con ello, la usurpación de profesiones. (Foto: Facebook )

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó una actualización en el sitio web del Registro Nacional de Profesionistas, donde se puede consultar y descargar la Constancia de Situación Profesional. En el documento se permite visualizar los estudios y microcredenciales de un profesionista; es decir, su historial académico completo.

El titular de la Dirección General de Profesiones (DGP) de la SEP, José Omar Sánchez Molina, explicó que además de consultar la cédula profesional, también se podrá conocer si pertenece a un colegio de profesionistas y demás competencias que posee. Aquí te explicamos cómo consultarla y descargarla.

Con este documento, ahora registrado oficialmente en la DGP, se certifica ante cualquier institución o empresa la validez de dichos conocimientos, detalla la SEP en un comunicado sobre la actualización del portal del Registro Nacional de Profesionistas.

Durante la presentación del nuevo portal del Registro Nacional de Profesionistas se dio a conocer que también se podrán consultar las cédulas profesionales en las 68 lenguas indígenas del país, como un acto de inclusión social.

En el evento, el el titular de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación, Eurípides Flores Pacheco, informó que de octubre de 2024 a agosto de 2025 se expidieron 728 mil 537 cédulas, el 57% correspondieron a mujeres y 43% a hombres.

Cómo descargar la Constancia de Situación Profesional

Se debe ingresar al siguiente enlace oficial de la SEP: https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/

Se debe colocar el nombre o nombres, el primer y segundo apellido, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP).

datos-consultar-constancia-profesional
Se debe conocer el nombre de la persona de la que se desea consultar y la CURP. (Foto: Captura de pantalla de cedulaprofesional.sep.gob.mx)

También se puede consultar ingresando el número de cédula profesional. Por lo tanto, si deseas conocer si la persona que te atenderá terminó sus estudios (médico, nutriólogo, abogado y otras profesiones), puedes solicitarle éste dato.

datos-consultar-constancia-profesional
Se debe conocer el nombre de la persona de la que se desea consultar y la CURP. (Foto: Captura de pantalla de cedulaprofesional.sep.gob.mx)

"Dicha información se actualiza de manera periódica; en consecuencia, la Secretaría de Educación Pública se deslinda de cualquier responsabilidad derivada del uso, reproducción, adecuación o modalidad que pudiera adquirir en sitios web distintos al oficial", detalla la dependencia Federal en su página web.

Tras realizar la consulta, se puede descargar la Constancia de Situación Profesional con un tiempo de 15 días a partir de su expedición.

“La certificación profesional representa un medio idóneo para demostrar a la sociedad quiénes son los profesionistas que han alcanzado la actualización de sus conocimientos y una mayor experiencia en el desempeño de su profesión o especialidad, con el propósito de mejorar su desarrollo profesional, obtener mayor competitividad y ofrecer servicios de alta profesionalización”, recuerda la SEP.

¿Qué datos se pueden cotejar?

  • Datos de identificación
  • Estudios académicos registrados ante la SEP
  • Afiliación o no a un colegio de profesionistas
  • Certificaciones o microcredenciales
  • Competencias transversales
  • Sanciones

También tiene integrado un código QR en donde tras escanearlo, se puede validar el estatus de la persona en el Registro Nacional de Profesiones.

Personas que no están tituladas

Expansión realizó el ejercicio de consulta con una persona que no está titulada y tras llenar los campos requeridos, salió el siguiente mensaje:

persona-sin-titulo.jpg
Se colocaron los datos de una persona que no cuenta con el título, aunque sí cursó la licenciatura. (Foto: Especial)

Constancia de Situación Profesional

Entre los datos que se pueden observar, está la vigencia de la constancia que es de 15 días a partir de su expedición y al final del documento se encuentra el código QR; (se decidió no colocarlo para cuidar la identidad de la persona).

datos-persona-titulada.jpg
Expansión realizó la consulta de una persona con título, en donde se observa el nombre completo, la carrera que estudió, la fecha de titulación, la entidad federativa de la institución. (Foto: Especial)
datos-constancia-situacion-profesional
Los datos a los que se puede acceder al consultar el Registro Nacional de Profesionistas. (Foto: Profesional)
vigencia-documento-tras-consulta
La vigencia del documento es de 15 días tras realizar la consulta. (Foto: Especial )

