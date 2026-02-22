Diversos estados, incluyendo Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Guanajuato, vivieron este domingo un día de violencia, marcado por narcobloqueos y la quema de vehículos, en lo que se considera una represalia a un operativo federal realizado en Tapalpa. El objetivo era Nemesio Rubén Oseguera Cervantes , "El Mencho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido por las fuerzas de seguridad durante la intervención.
Se registran narcobloqueos tras muerte de “El Mencho” en varias entidades; EU emite alerta
En el marco del operativo federal que se llevó a cabo en Tapalpa, también se reportó la detención de Alma Rosa ‘N’, "La Leona", presunta reclutadora del CJNG.
Jalisco
En Jalisco, los cierres de avenidas se extendieron hasta Guadalajara y Puerto Vallarta, donde sujetos armados tomaron por la fuerza vehículos de carga, camiones y autos particulares para incendiarlos, además de registrarse varios enfrentamientos armados en diversas zonas. En Ixtapa, se reportó una balacera, mientras que en Guadalajara se bloquearon puntos clave como la Avenida 16 de Septiembre, La Paz, Periférico y Calzada Independencia.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que se activó el código rojo para movilizar a los cuerpos de seguridad del estado y garantizar la protección de la población. Asimismo, se instaló una mesa de seguridad con representantes de los tres niveles de gobierno. “Me encuentro encabezando la Mesa de Seguridad que sesionará de manera permanente, estamos en coordinación con fuerzas federales ante el operativo que llevan a cabo”, señaló el gobernador.
Desde los primeros sucesos violentos he estado en comunicación directa con el Secretario de Seguridad @OHarfuch y el General Secretario Ricardo Trevilla para establecer un protocolo de coordinación con la Federación, hace unos minutos tuvimos una nueva reunión y habrá varias más…— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026
Tamaulipas
Por otro lado, en Reynosa, Tamaulipas, se registraron bloqueos y la quema de vehículos en distintos puntos de la ciudad, lo que provocó el cierre de accesos y salidas en diversas vialidades.
Michoacán
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, también confirmó la presencia de bloqueos y, en respuesta, activó una mesa de seguridad con la participación del gobierno federal. "Las fuerzas estatales y federales mantienen despliegue coordinado para restablecer el orden, liberar vialidades y proteger a la población", indicó.
Guanajuato
Guanajuato también se vio afectado por actos de violencia, especialmente en Silao, Irapuato, Moroleón y Purísima del Rincón, donde se reportaron vehículos y negocios incendiados.
Hidalgo
En Hidalgo, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que se registraron incendios de vehículos en municipios como Ajacuba, Atotonilco de Tula, Mixquiahuala de Juárez, Tepeji del Río, Tetepango y Tula de Allende. Ante esto, se desplegaron operativos de vigilancia en la región de Tula y en las zonas limítrofes con el Estado de México para reforzar la seguridad.
El secretario de Seguridad de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, aseguró que las corporaciones estatales mantienen la coordinación operativa y continúan monitoreando la zona. Hasta el momento, no se han reportado víctimas civiles debido a los enfrentamientos, aunque sí se han generado importantes pérdidas materiales.
Puebla
En Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública reforzó las medidas de seguridad con patrullajes terrestres, vigilancia aérea, recorridos de proximidad social y labores de inteligencia, como una acción preventiva ante la creciente violencia en otros estados de la región.
👉 La Secretaría de Seguridad Pública informa que, como medida preventiva y de carácter estratégico, se ha reforzado la presencia operativa en diversos puntos del estado, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de garantizar la… pic.twitter.com/OpeRcTZh0i— Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) February 22, 2026
Embajada de Estados Unidos en México emite alerta
La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta para sus ciudadanos debido a los enfrentamientos y bloqueos ocurridos en diversos estados del país. La alerta afecta a las regiones de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León y fue emitida debido a las operaciones de seguridad en curso, así como a los bloqueos de carreteras y el aumento de la actividad delictiva.
La Embajada aconseja a los ciudadanos estadounidenses en estas áreas que permanezcan en sus alojamientos y eviten exponerse a posibles peligros. También se les recomienda evitar las zonas cercanas a los operativos de seguridad, estar atentos a cualquier cambio en la situación local y seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas.
En Jalisco, se menciona específicamente a Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara, mientras que en Tamaulipas la alerta se centra en la ciudad de Reynosa. Las autoridades también sugieren que los ciudadanos sigan los medios locales para obtener información actualizada sobre la situación.
Cancelan vuelos en aeropuerto de Puerto Vallarta
Aerolíneas como Volaris y Viva han decidido cancelar sus vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta , mientras que en el de Guadalajara, los pasajeros han presentado momentos de "psicosis" por la violencia suscitada este domingo, de acuerdo con información del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).
Aunque el aeropuerto de Puerto Vallarta se encuentra bajo protección de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las aerolíneas optaron por suspender todos sus vuelos internacionales y cancelar la mayoría de los nacionales.
Al momento se reportan bloqueos y cierres en las vialidades principales alrededor de los aeropuertos de Puerto Vallarta, Bajío, Reynosa y Guadalajara.