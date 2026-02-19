La Corte 'salva' a General Motors de pagar 2,600 mdp al SAT

Las ministras Lenia Batres y María Estela Ríos González votaron en contra del proyecto presentado por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.
La ministra Ríos González señaló que este caso sí es un tema relacionado con la Constitución, pues dijo que el pago de contribuciones es una obligación constitucional.
"Por un lado, se le exige al Estado que haga efectivos una serie de derechos que están contemplados y establecidos en la Constitución y, por otro lado, se limita la obligación de los contribuyentes para poder aportar lo que deben", declaró la ministra.
Por su parte, la ministra Batres estuvo en contra de revocar este acuerdo recurrido que considera que la SHCP carece de legitimación para interponer el recurso de revisión.
“No comparto esa conclusión, hay jurisprudencia fiscal mexicana que ha transitado de un modelo garantista singular de tutela de los contribuyentes. Se ha conformado, lo que algunos autores juristas denominan, 'la industria del amparo', aprovechada –mayoritariamente por grandes corporaciones para eludir cargas tributarias–, lo que genera un impacto negativo en la equidad y progresividad del sistema fiscal”, dijo.