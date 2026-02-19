La Corte 'salva' a General Motors de pagar 2,600 mdp al SAT

El caso viene de hace casi una década. En 2016 y 2017, el SAT determinó que General Motors tenía dos créditos fiscales por ISR consolidado omitido de los ejercicios 2008 y 2011, lo que la empresa impugnó.

En marzo de 2024, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) validó las resoluciones fiscales, y un año después –en febrero de 2025– la empresa promovió un amparo directo por el que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinó que el TFJA debía analizar nuevamente la procedencia de la deducción por pérdidas en la enajenación de acciones.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público interpuso un recurso de revisión, que fue admitido por la entonces ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña.

En respuesta, la empresa interpuso nuevamente un recurso de reclamación contra la decisión del máximo tribunal de justicia de admitir la revisión, y la Corte le dio la razón a General Motors, lo que fue resuelto este jueves.