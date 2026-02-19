Publicidad

México

Adiós a la cédula profesional: Ya no podrás usarla como identificación oficial para trámites

La cédula profesional perdió su cualidad de identificación oficial en México. Ahora, solo será un documento que autoriza a ejercer profesionalmente, y se puede tramitar en línea.
jue 19 febrero 2026 03:30 PM
cedula-profesional-tramites.png
A septiembre de 2025, se han emitido más de 15 millones de cédulas profesionales, el 53.27% corresponden a mujeres y el 46.28% a hombres. (Expansión / ChatGPT)

Hasta hace muy poco, cuando una persona iba a realizar un trámite, podía mostrar su cédula profesional como identificación oficial. Esto ya no podrá ser, debido a un aviso de la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con la publicación oficial, la cédula dejará de ocuparse con este cometido en un paso más para privilegiar el uso de la CURP biométrica, ya que será el “documento de identificación de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional”.

Las cédulas profesionales ya no son un medio de identificación oficial

El DOF del 17 de febrero lo dejó claro:

“Las cédulas profesionales físicas o electrónicas emitidas por la Dirección General de Profesiones no constituyen el documento de identificación oficial de las personas. Las autoridades de cualquier ámbito y materia deberán tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo señalado en el presente numeral.”

Esto significa que las personas que decidan hacer un trámite y deban presentar una identificación oficial, la cédula está fuera para su aceptación. En tal caso, este documento es menos universal que otros, como la INE.

A septiembre de 2025, la SEP había emitido 15 millones de cédulas profesionales, cuando se calcula que hay más de 132 millones de personas, según Worldometer.

De los 15 millones de cédulas, 53.27% corresponden a mujeres y el 46.2% a hombres. Además, desde 2018, el documento ya no contaba con dos de los elementos requeridos para la mayoría de trámites personales: la fotografía y firma, debido a un nuevo estándar oficial.

¿Las cédulas físicas ya no valen?

Si, pero ya no pueden ocuparse como identificación oficial. Mantiene su función original: avalar el ejercicio de una profesión de nivel técnico, técnico superior universitario o licenciatura en México.

La cédula profesional valida los estudios y competencias de la población profesional, después de haber obtenido sus títulos académicos, y suele ocuparse para realizar otros trámites, postularse a empleos regulados o para colegiarse.

Ya sea el formato físico o el digital, ambos son válidos para la SEP.

El cambio definitivo para tramitar las cédulas profesionales en México

El 10 de abril de 2018, la Secretaría de Educación emitió un aviso en el DOF en el cual se cambió el formato para su emisión electrónica, además, asignó a la Dirección General de Profesiones como la entidad responsable de su emisión de manera digital.

El formato es más similar a un acta de nacimiento. Contiene información personal como el nombre completo y CURP, datos sobre el registro de la profesión, el nombre de la carrera, la fecha y hora de expedición, firma del servidor público que la expidió y otros elementos de validación oficial.

El hecho no se quedó en cambiar el formato, sino que representó un cambio relevante para el trámite de la cédula profesional. Ya que las personas cuyos títulos profesionales fueron expedidos antes del 1 de octubre de 2018, no podrán solicitar su documento en línea, sino que será en presencial.

En cambio, los títulos expedidos en fechas posteriores, sí entran en el trámite en línea, siempre y cuando las instituciones educativas tramiten el título electrónico en la plataforma de la Dirección General de Profesiones.

De acuerdo con la SEP, el nuevo servicio de emisión de la cédula profesional electrónica simplifica y reduce los requisitos para obtenerla, transparenta los procedimientos y dispone de mecanismos para verificar la autenticidad de este documento, disminuye costos al solicitante, y reduce de manera significativa el tiempo de espera para la entrega del documento.

En 15 días de la implementación de este sistema, el portal recibió más de 95,000 visitas, casi todas para realizar solicitudes de expedición (o duplicado) de la cédula.

Cómo para tramitar la cédula profesional en línea

Los egresados que quieran tramitar su cédula profesional podrán acceder a sitio www.gob.mx/cedulaprofesional , y contar con los siguientes requisitos:

- CURP
- Firma Electrónica Avanzada (e.firma)
- Medio de pago (tarjeta de crédito o débito, o línea de captura)

Y dar clic en el botón ‘Tramita tu Cédula Profesional o duplicado’. El portal te dirigirá a otra pestaña en la cual deberás llenar tu información personal y dar en seguir.

Posteriormente, la página de la SEP identificará la cédula registrada a la que quieres tener acceso. Deberás de ingresar tu correo electrónico, ya que ahí recibirás tu documentación final; verificar tu información bajo protesta y adjuntar tu e.firma.

Este paso tiene un temporizador de aproximadamente 45 minutos para poder continuar. Al cumplir con la solicitud, te dará opciones de pago para la cédula.

Al pagar, podrás descargar la documentación, misma que recibirán en formato digital en el correo electrónico.

