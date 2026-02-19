Publicidad

Elba Esther Gordillo debe pagar 19.2 millones al SAT; SCJN le rechaza amparo

En su solicitud de amparo, Elba Esther Gordillo dijo que las transacciones que le causaron la deuda correspondían a sus funciones como líder sindical, sin embargo, nunca lo comprobó.
jue 19 febrero 2026 03:45 PM
Elba Esther fue un polémico personaje involucrado en la política mexicana durante décadas. (Foto: Saúl López/Cuartoscuro)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó esta tarde el amparo promovido por Elba Esther Gordillo para evitar el pago más de 19 millones de pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La exlideresa magisterial debe exactamente 19.2 millones por los ejercicios de 2008 y 2009.

Un Tribunal Federal ya había fallado en contra de Elba Esther, quien buscó que la Corte tomara otra decisión. Su caso, sin embargo, fue admitido antes de que se renovara el Poder Judicial.

En su solicitud de amparo, Gordillo dijo que las transacciones que le causaron la deuda correspondían a sus funciones como líder sindical, sin embargo, nunca lo comprobó.

El proyecto para desechar sus amparos fue elaborado por la ministra Lenia Batres, quien recientemente celebró que Grupo Salinas iniciara el pago de sus adeudos fiscales.

Elba Esther Gordillo fue un personaje político importante durante principios de siglo. (Isaac Esquivel/Cuartoscuro)

Conocida como 'La Maestra', Gordillo lleva varios años fuera de los reflectores políticos, sin embargo, entre finales de los 80 y más de la primera década de los 2000, ocupó la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Gordillo fue tres veces diputada federal y senadora del PRI, partido que la cobijó hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En el 2013, 'La Maestra' fue detenida y enfrentó a la justicia por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

La nueva Suprema Corte se encargará de resolver durante los próximos días varios casos sobre adeudos fiscales.

