Elba Esther Gordillo debe pagar 19.2 millones al SAT; SCJN le rechaza amparo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó esta tarde el amparo promovido por Elba Esther Gordillo para evitar el pago más de 19 millones de pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La exlideresa magisterial debe exactamente 19.2 millones por los ejercicios de 2008 y 2009.
Un Tribunal Federal ya había fallado en contra de Elba Esther, quien buscó que la Corte tomara otra decisión. Su caso, sin embargo, fue admitido antes de que se renovara el Poder Judicial.