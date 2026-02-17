Registro a la pensión de adultos mayores y Mujeres Bienestar: quiénes deben inscribirse hoy, 17 de febrero

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, presentó el calendario para que adultos mayores y mujeres a partir de 60 años acudan a los módulos para registrarse que operarán de lunes a domingo de 10:00 a 16:00 horas, operarán también los fines de semana, por lo que es importante consultar los módulos en donde se hará el registro.

Qué letras deben registrarse este martes 17 de febrero

Personas cuya primer apellidos comiencen con las letras:

Martes 17 de febrero: D, E, F, G, H

Cómo queda el calendario para el resto de la semana

Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M

Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W. X. Y, Z

Sábado 21 de febrero: Todas las letras

Domingo 22 de febrero: Todas las letras

El registro se hará tanto para mujeres a partir de los 60 años y para adultos mayores que recién cumplieron 65 años. (Foto: Captura de pantalla Gobierno de México)

Documentos para inscribirse a la Pensión

- Identificación oficial con fotografía que puede ser: INE, cartilla militar, pasaporte, cédula profesional-

- CURP de reciente impresión

“Esto es importante, porque las CURP se van registrando por el registro Nacional de Población para que su trámite sea exitoso”, detalló.

-Acta de nacimiento

-Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (predial, agua, luz, agua).

Reyes enfatizó que todos los documentos que se presenten deben estar legibles,además de que se debe dejar un número telefónico porque será a través de éste en donde se esté informando sobre fechas de próximos pagos o avisos importantes a los beneficiarios.

El gobierno federal destaca que este primer bimestre del año, más de 18 millones de personas recibirán sus pensiones y apoyos económicos, los cuales suman una inversión social de más de 99 mil 345 millones de pesos.

A lo largo de 2026, los Programas para el Bienestar continuarán como pilar central de la política social del Gobierno de México, asegurando que los apoyos lleguen de forma directa y sin intermediarios, fortaleciendo el ingreso de millones de personas y promoviendo justicia social en todo el territorio.