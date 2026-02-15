Con respaldo de Salma Hayek, Sheinbaum anuncia créditos fiscales del 30% de ISR y más incentivos para el cine nacional

Los apoyos anunciados consisten en créditos fiscales del Impuesto sobre la Renta (ISR) de hasta 30% del gasto realizado en México, con un tope de 40 millones de pesos por proyectos. Asimismo, se planteó un incremento progresivo de recursos.

Adicionalmente, se anticipó una regulación para que 10% de la exhibición de cine nacional en salas, y reconocer al cine como memoria cultural son algunos de los apoyos que otorgará el gobierno mexicano para favorecer el cine mexicano.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, comentó que estos apoyos se busca ampliar las condiciones para que más producciones se realicen en México y que las producciones nacionales no se vayan a otros países.

Para ello podrán participar:

Lagometrajes de ficción y animación

Series de ficción y animación

Largometrajes y series documentales

Producir procesos específicos de animación, efectos especiales y postproducción

Una carta de amor a México

La también productora comentó que al intentar financiar su primer largometraje, el cual lo llamó “una carta de amor a México, le ofrecieron recursos, pero si se iba a filmar a otro lugar que no fuera este país.

“¿Cómo se le hace una carta de amor a México y se firma en Australia o en la República Dominicana o Colombia? Claro es porque todos estos países tenían incentivos que nosotros no teníamos y que esta comunidad ha intentado varias veces a través de conseguir este apoyo. Quizá lo que no teníamos era esta presidenta”, contó la actriz.

Además, enalteció el apoyo que ha recibido de las gobernadoras de Veracruz y Quintana Roo, Rocío Nahle y Mara Lezama, para grabar su próxima película. Este respaldo, dijo, fue desde enseñarle locaciones para grabar hasta darle consejos sobre con qué personas acudir para su filme.