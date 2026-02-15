Publicidad

México

Con respaldo de Salma Hayek, Sheinbaum anuncia créditos fiscales del 30% de ISR y más incentivos para el cine nacional

Habrá créditos fiscales contra el Impuesto sobre la Renta (ISR) de hasta 30% del gasto realizado en México. El límite es de 40 millones de pesos.
dom 15 febrero 2026 02:22 PM
Con apoyo de Salma Hayek, Sheinbaum presentan plan de apoyos al cine
La actriz, quien fue la primera mexicana nominada al Oscar, estuvo en la presentación de las propuestas que buscan impulsar la producción nacional. (Foto: Gobierno de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum junto a la actriz nominada al Óscar, Salma Hayek, presentó una serie de apoyos al cine con el fin de incrementar la filmación de películas nacionales, internacionales e independientes en México.

La actriz Salma Hayek -quien desde enero se encuentra en México grabando una película en Veracruz y Quintana Roo- aplaudió que la mandataria federa impulse la entregue apoyos al cine mexicano, pues dijo que en años anteriores este estuvo abandonado.

Los apoyos anunciados consisten en créditos fiscales del Impuesto sobre la Renta (ISR) de hasta 30% del gasto realizado en México, con un tope de 40 millones de pesos por proyectos. Asimismo, se planteó un incremento progresivo de recursos.

Adicionalmente, se anticipó una regulación para que 10% de la exhibición de cine nacional en salas, y reconocer al cine como memoria cultural son algunos de los apoyos que otorgará el gobierno mexicano para favorecer el cine mexicano.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, comentó que estos apoyos se busca ampliar las condiciones para que más producciones se realicen en México y que las producciones nacionales no se vayan a otros países.

Para ello podrán participar:

  • Lagometrajes de ficción y animación
  • Series de ficción y animación
  • Largometrajes y series documentales
  • Producir procesos específicos de animación, efectos especiales y postproducción
Una carta de amor a México

La también productora comentó que al intentar financiar su primer largometraje, el cual lo llamó “una carta de amor a México, le ofrecieron recursos, pero si se iba a filmar a otro lugar que no fuera este país.

“¿Cómo se le hace una carta de amor a México y se firma en Australia o en la República Dominicana o Colombia? Claro es porque todos estos países tenían incentivos que nosotros no teníamos y que esta comunidad ha intentado varias veces a través de conseguir este apoyo. Quizá lo que no teníamos era esta presidenta”, contó la actriz.

Además, enalteció el apoyo que ha recibido de las gobernadoras de Veracruz y Quintana Roo, Rocío Nahle y Mara Lezama, para grabar su próxima película. Este respaldo, dijo, fue desde enseñarle locaciones para grabar hasta darle consejos sobre con qué personas acudir para su filme.

“Cada una me elevaba, no nada más me apoyaba, me daba esperanza, me agarraron de la mano. Me hacían sentir vista y querida. A diferencia de otras veces que me he tenido roces con el gobierno (que dicen) y ‘¿qué hay para mí?’, ‘¿y yo qué?’. Me dan ganas de llorar porque sentí un grupo de mujeres que decían ‘¿qué hay para México’”, declaró.

Mencionó que el cine mexicano fue abandonado por mucho tiempo, pero por el talento mexicano, ha sobrevivido y crecido a pesar a la falta de apoyo al séptimo arte, por lo que aseguró que con la ayuda del gobierno federal y la diversidad ecológica, nadie podrá competir con México.

La actriz comentó que ante la imagen errónea que se ha construido contra México -en relación al discurso del presidente Donald Trump-, es momento de contar lo que realmente es México.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que desde que estaba en su campaña presidencial, la productora Inna Payán - le aconsejó que hubiera incentivos para el cine con el fin de impulsar producciones mexicanas y atraer grabaciones extranjeras, pero que se garantizara la contratación de mexicanos en todos los oficios relacionados con la cinematografía.

También dijo que en materia de cultura, desde la administración de Andrés Manuel López Obrador se hizo el proyecto “Chapultepec, naturaleza y cultura”, donde está el archivo nacional de arte y hay un espacio donde las personas vinculadas con el arte tengan espacios para encontrarse, así como la ampliación de la Escuela de Cinematografía.

“Todo es gratuito, porque la idea es que la cultura es un derecho y no un privilegio para unos cuantos”, declaró.

