La Corte atrae la matanza de Acteal; revisará reparación por desplazamiento forzado

A propuesta del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, la atracción del amparo obtuvo siete votos a favor y dos en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González.

Ahora, este asunto será turnado a un ministro, quien propondrá un proyecto de sentencia ante el Pleno, en donde se analizarán los alcances de las sentencias de amparo, así como las obligaciones de las autoridades de los tres niveles de gobierno frente a los desplazamientos forzados.

¿Qué ocurrió en acteal?

Este caso deriva de un amparo presentado por 308 indígenas tzotziles de 12 comunidades de los Altos de Chiapas, quienes sobrevivieron a la matanza de 45 personas integrantes de la organización Las Abejas, por un grupo paramilitar, en diciembre de 1997.

El amparo lo presentó Manuel Méndez Paciencia, cuya esposa Marcela y sus dos hijos, Lucía y Vicente, fueron asesinados ese día. Además incendiaron su vivienda, lo que lo obligó a huir de su comunidad.

El organismo concluyó que en aquellos hechos se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, enmarcados por un contexto de impunidad. Asimismo señaló la responsabilidad del Estado mexicano.

El 2 de marzo de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió el caso gracias a la persistencia de Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y señaló que en este se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, impunidad y responsabilidad del Estado mexicano.