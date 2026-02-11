Modificaciones a la alerta presidencial en celulares se definirían mediante votación ciudadana

El órgano explica que la finalidad también es brindar certeza a la población, por lo que resulta necesario modificar la descripción de los Mensajes de Alerta de nivel 1, así como adicionar una tercera columna a la Tabla 3 denominada: “Tipos de Mensajes de Alerta”, que permita identificar el título de la ventana del mensaje de alerta, a efecto de que refleje de manera clara el mensaje que se pretende difundir.

Título de la ventana del Mensaje de Alerta

Mensajes de Alerta Máxima (riesgo muy alto y alto) donde no se permite inhabilitar la recepción de los mismos por el usuario.

Alerta Máxima

Alerta Extrema

Alerta Grave

¿Qué se pondrá a consulta?

El acuerdo de la CRT establece que los cambios más relevantes que se someten a opinión son los siguientes:

• Cambio de "Alerta Presidencial" a "Alerta Máxima": Se propone modificar la descripción de los mensajes de nivel 1 para que aparezcan como "Alerta Máxima". Aunque los estándares internacionales a veces se refieren a este nivel como "Presidential Alert", no es necesario que los mensajes contengan esa denominación, la cual puede confundir al receptor.

• Clarificación de la autoridad emisora: La modificación busca dejar claro que la Coordinación Nacional de Protección Civil es la instancia encargada de enviar los mensajes a los concesionarios para su difusión, y no la Persona Titular del Poder Ejecutivo, como se sugiere en la redacción actual.

• Título de la ventana del mensaje: Se adiciona un campo técnico para definir específicamente el "Título de la ventana del Mensaje de Alerta" que verá el usuario en su dispositivo móvil, con el fin de reflejar de manera transparente el mensaje que se pretende difundir.