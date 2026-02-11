Publicidad

México

Modificaciones a la alerta presidencial en celulares se definirían mediante votación ciudadana

La ciudadanía podrá participar en la consulta pública hasta el lunes 16 de febrero. Esta es la ruta de cómo participar y qué se pretende modificar.
mié 11 febrero 2026 11:03 AM
alerta-celulares-consulta-publica.jpg
Los ciudadanos se quejan del sonido de la alerta presidencial en los celulares, lo que provoca ansiedad y crisis en algunas personas. (Foto: iStock)

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) lanzó una consulta pública en la cual llama a participar a la ciudadanía para modificar los lineamientos de los avisos de emergencia en los teléfonos celulares.

Uno de los principales objetivos de la consulta es modificar los niveles de alerta para que llegue el mensaje de manera clara a los ciudadanos y lleven a cabo las medidas necesarias para su resguardo.

El órgano explica que la finalidad también es brindar certeza a la población, por lo que resulta necesario modificar la descripción de los Mensajes de Alerta de nivel 1, así como adicionar una tercera columna a la Tabla 3 denominada: “Tipos de Mensajes de Alerta”, que permita identificar el título de la ventana del mensaje de alerta, a efecto de que refleje de manera clara el mensaje que se pretende difundir.

Título de la ventana del Mensaje de Alerta

Mensajes de Alerta Máxima (riesgo muy alto y alto) donde no se permite inhabilitar la recepción de los mismos por el usuario.

Alerta Máxima

Alerta Extrema

Alerta Grave

¿Qué se pondrá a consulta?

El acuerdo de la CRT establece que los cambios más relevantes que se someten a opinión son los siguientes:

Cambio de "Alerta Presidencial" a "Alerta Máxima": Se propone modificar la descripción de los mensajes de nivel 1 para que aparezcan como "Alerta Máxima". Aunque los estándares internacionales a veces se refieren a este nivel como "Presidential Alert", no es necesario que los mensajes contengan esa denominación, la cual puede confundir al receptor.

Clarificación de la autoridad emisora: La modificación busca dejar claro que la Coordinación Nacional de Protección Civil es la instancia encargada de enviar los mensajes a los concesionarios para su difusión, y no la Persona Titular del Poder Ejecutivo, como se sugiere en la redacción actual.

Título de la ventana del mensaje: Se adiciona un campo técnico para definir específicamente el "Título de la ventana del Mensaje de Alerta" que verá el usuario en su dispositivo móvil, con el fin de reflejar de manera transparente el mensaje que se pretende difundir.

Sin alterar protocolo: La CRT aclara que esta modificación no altera el funcionamiento técnico del protocolo, no establece nuevas obligaciones para las empresas de telecomunicaciones, ni genera impactos operativos adicionales.

La consulta pública se determinó con una duración de 10 días hábiles debido a la importancia de los mensajes de alerta de emergencia y la necesidad de reflejar claramente su origen y propósito ante la población

¿Cómo participar en la consulta pública?

1.- Ingresa al siguiente enlace: https://portal.crt.gob.mx/ConsultaPublica/Detalle/2

2.- Inicia sesión; si no tienes una cuenta, debes registrarte con un correo electrónico y una contraseña.

consulta-ciudadana-mensajes-alerta
Se debe crear un usuario para participar en la consulta pública. (Foto: CRT)

La CRT estableció 10 días para que la ciudadanía tenga la oportunidad de participar en la consulta pública, por lo que estará abierta hasta el lunes 16 de febrero; en la página de internet también hay oportunidad de escribir comentarios.

La consulta pública se llevará a cabo antes del primer Simulacro Sísmico de 2026 se realizará el 18 de febrero a las 11:00 horas, en el que la población de la Ciudad de México deberá desalojar centros de trabajo, escuelas y viviendas como si se tratara de un sismo real.

La intención es poner en práctica los protocolos de seguridad, identificar áreas de oportunidad y saber cómo actuar de forma ordenada ante una eventualidad de este tipo.

