El juez de control Mario Elizondo Martínez vinculó a proceso al exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, y a dos de sus colaboradores por su presunta participación en delitos relacionados con delincuencia organizada. Estos hechos están vinculados a un presunto intento de secuestro y secuestro agravado en contra de dos aspirantes a la presidencia municipal en 2021.
Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, es vinculado a proceso; permanecerá en el Altiplano
El juzgador determinó que Rivera Navarro, señalado por supuestos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el penal de máxima seguridad del Altiplano mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.
En el mismo sentido, los otros dos imputados, Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública, y Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro Municipal, permanecerán privados de libertad en el penal federal número 14, en Chiapas.
Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que apuntan a que Rivera Navarro, junto con sus colaboradores, participó en el secuestro de Guillermo Cordero García, precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, y su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, en marzo de 2021. Según la FGR, ambos fueron secuestrados, golpeados y torturados con el fin de obligarlos a abandonar sus aspiraciones políticas.
El juez de control fijó un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía General de la República concluya la investigación complementaria y continúe con los trámites legales correspondientes.
¿Quién es Diego Rivera Navarro?
Arropado por el partido Morena, Diego Rivera Navarro llegó a la presidencia municipal de Tequila, Jalisco, en octubre de 2024. Al asumir el cargo prometió que su gobierno seguiría “los tres grandes principios que marcaron la vida del expresidente Andrés Manuel López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar”.
Sin embargo, hoy es señalado por extorsionar a productores de cerveza y tequila y supuestamente desviar recursos del municipio. Acusado por estos delitos y por posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el edil fue detenido este jueves por elementos de seguridad federales, el Ejército y la Marina.
Desde que asumió como alcalde de Tequila, Rivera Navarro acumuló denuncias en su contra. El operativo que llevó a su detención se realizó luego de que las autoridades recibieron distintas denuncias ciudadanas por su actuar.