Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, es vinculado a proceso; permanecerá en el Altiplano

El juzgador determinó que Rivera Navarro, señalado por supuestos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el penal de máxima seguridad del Altiplano mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.

En el mismo sentido, los otros dos imputados, Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública, y Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro Municipal, permanecerán privados de libertad en el penal federal número 14, en Chiapas.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que apuntan a que Rivera Navarro, junto con sus colaboradores, participó en el secuestro de Guillermo Cordero García, precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, y su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, en marzo de 2021. Según la FGR, ambos fueron secuestrados, golpeados y torturados con el fin de obligarlos a abandonar sus aspiraciones políticas.

El juez de control fijó un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía General de la República concluya la investigación complementaria y continúe con los trámites legales correspondientes.