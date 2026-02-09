Publicidad

México

Pensión Mujeres Bienestar tendrá nuevo registro en febrero de 2026, estas son las fechas y requisitos

Actualmente más de 3 millones de mujeres reciben la Pensión Mujeres Bienestar, un apoyo que busca apoyar a la autonomía económica de las mexicanas de 60 a 64 años.
lun 09 febrero 2026 06:30 PM
mujeres-bienestar-registro.jpg
Del 16 al 22 de febrero se abrirá un nuevo periodo de registro a las Pensiones de las Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar en México. (Foto: @apoyosbienestar / 𝕏)

La Secretaría de Bienestar anunció que en este mes habrá nuevos registros para la Pensión Mujeres Bienestar, por lo que más mexicanas podrán acceder a este programa social que otorga 3,100 pesos bimestrales para apoyar a su economía.

Estas son las siguientes fechas para el registro y los requisitos para participar.

Fechas de registro para Mujeres Bienestar

La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que habrá un nuevo periodo de registro para la Pensión Mujeres Bienestar, y también para Adultos Mayores. Serán siete fechas para que las personas interesadas puedan inscribirse en el apoyo en los módulos de atención de la dependencia.

El registro deberá realizarse según el día indicado para la primera letra del primer apellido:

Lunes 16 de febrero: A, B, C

Martes 17 de febrero: D, E, F, G, H

Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M

Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X. Y, Z

Sábado 21 de febrero: Todas las letras

Domingo 22 de febrero: Todas las letras

Actualmente más de 3 millones de mujeres reciben la Pensión Mujeres Bienestar, y durante el primer bimestre de 2026, más de 18 millones de personas recibirán apoyos económicos, los cuales suman una inversión social de más de 99 mil 345 millones de pesos.

Requisitos para el registro

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa universal para las mexicanas y sólo tiene tres criterios que se deben cumplir para solicitarlo:

- Tener entre 60 y 64 años de edad
- Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización
- Residir en la República Mexicana

Si se cumplen con estas cualidades, las interesadas deberán acudir a un Módulo de Registro con la siguiente documentación:

- Identificación oficial vigente
- CURP de impresión reciente
- Acta de nacimiento
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
- Teléfono de contacto (casa y celular)

El personal de la Secretaría de Bienestar apoyará al registro de solicitud. Todas las personas que acudan a inscribirse pueden registrar a una persona auxiliar, quien podrá realizar gestiones posteriores a su nombre en caso de ser necesario.

Para este caso, se necesita la misma documentación para la persona auxiliar.

Ubica tu módulo más cercano

Para hacer el registro, se requiere acudir a un módulo oficial de la Secretaría del Bienestar.

1. Ingresa a https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/

2. Selecciona la entidad y municipio de residencia, y da clic en la casilla de captcha. Presiona el botón ‘Buscar’.

3. El sitio se actualizará con la dirección del módulo más cercano, así como el mapa para localizarlo de mejor manera. El horario de atención será de 10:00 a 16:00 horas.

De acuerdo con la información oficial, habrá posibilidad de registro mediante visita domiciliaria.

