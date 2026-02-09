Pensión Mujeres Bienestar tendrá nuevo registro en febrero de 2026, estas son las fechas y requisitos

Fechas de registro para Mujeres Bienestar
La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que habrá un nuevo periodo de registro para la Pensión Mujeres Bienestar, y también para Adultos Mayores. Serán siete fechas para que las personas interesadas puedan inscribirse en el apoyo en los módulos de atención de la dependencia.
El registro deberá realizarse según el día indicado para la primera letra del primer apellido:
Lunes 16 de febrero: A, B, C
Martes 17 de febrero: D, E, F, G, H
Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M
Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R
Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X. Y, Z
Sábado 21 de febrero: Todas las letras
Domingo 22 de febrero: Todas las letras