Pensión Mujeres Bienestar tendrá nuevo registro en febrero de 2026, estas son las fechas y requisitos

Actualmente más de 3 millones de mujeres reciben la Pensión Mujeres Bienestar, y durante el primer bimestre de 2026, más de 18 millones de personas recibirán apoyos económicos, los cuales suman una inversión social de más de 99 mil 345 millones de pesos.

Requisitos para el registro

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa universal para las mexicanas y sólo tiene tres criterios que se deben cumplir para solicitarlo:

- Tener entre 60 y 64 años de edad

- Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización

- Residir en la República Mexicana

Si se cumplen con estas cualidades, las interesadas deberán acudir a un Módulo de Registro con la siguiente documentación:

- Identificación oficial vigente

- CURP de impresión reciente

- Acta de nacimiento

- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

- Teléfono de contacto (casa y celular)

📢 ¡La noticia que esperabas! Este 16 de febrero se abre el registro a la #PensiónMujeresBienestar y #PensiónAdultosMayores. 👨🏻‍🦳🧓🏻



📃📅 Prepara tus documentos para ir el día que te toque. Te contamos todos los detalles en: https://t.co/BRRzaVWraW pic.twitter.com/claWW9vKBy — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) February 9, 2026

El personal de la Secretaría de Bienestar apoyará al registro de solicitud. Todas las personas que acudan a inscribirse pueden registrar a una persona auxiliar, quien podrá realizar gestiones posteriores a su nombre en caso de ser necesario.

Para este caso, se necesita la misma documentación para la persona auxiliar.