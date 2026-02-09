Pensión Bienestar: Los únicos 5 días de febrero para la entrega de tarjetas y nuevo registro

Documentos para inscribirse a la Pensión

Identificación oficial con fotografía que puede ser: INE, cartilla militar, pasaporte, cédula profesional o alguna cédula de identificación que emiten en sus municipios .

La CURP de reciente impresión

“Esto es importante, porque las CURP se van registrando por el registro Nacional de Población para que su trámite sea exitoso”, detalló.

-Acta de nacimiento

-Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (predial, agua, luz, agua).

Ariadna Montiel Reyes enfatizó que todos los documentos que se presenten deben estar legibles,además de que se debe dejar un número telefónico porque será a través de éste en donde se esté informando sobre fechas de próximos pagos o avisos importantes a los beneficiarios.

El gobierno federal destaca que este primer bimestre del año, más de 18 millones de personas recibirán sus pensiones y apoyos económicos, los cuales suman una inversión social de más de 99 mil 345 millones de pesos.

A lo largo de 2026, los Programas para el Bienestar continuarán como pilar central de la política social del Gobierno de México, asegurando que los apoyos lleguen de forma directa y sin intermediarios, fortaleciendo el ingreso de millones de personas y promoviendo justicia social en todo el territorio.

