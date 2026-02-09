Publicidad

México

Pensión Bienestar: Los únicos 5 días de febrero para la entrega de tarjetas y nuevo registro

Las personas que realizaron el trámite en diciembre podrán acceder a la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar estos días de febrero. Las mujeres a partir de los 60 años podrán realizar su trámite.
lun 09 febrero 2026 09:03 AM
entrega-tarjetas-pension-bienestar-febrero-2026.jpg
Los beneficiarios de la Pensión Bienestar que realizaron su trámite a finales de 2025, recibirán la tarjeta del Banco del Bienestar en febrero de 2026. (Foto: Banco del Bienestar )

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó las fechas de entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar a los nuevos beneficiarios de la Pensión Bienestar y de Pensión Mujeres Bienestar que realizaron el trámite en diciembre de 2025, y para nuevos registros en este mes de febrero. Además, los requisitos que se solicitan para ambos trámites.

¿Cuándo entregan las tarjetas del Banco Bienestar?

La funcionaria federal detalló en la Mañanera del Pueblo de este 9 de febrero que la entrega se realizará del 10 al 14 de febrero de 2026, y dijo que los documentos que deben entregarse a los servidores de la Nación durante ambos trámites.

“Recordemos que cada dos meses se abre un nuevo registro para las mujeres que recién cumplieron 60 años y para las personas que cumplieron 65 años. Les enviamos desde ayer un mensaje de texto con la fecha, lugar y hora de entrega”, informó este lunes desde Palacio Nacional.

Nuevo registro a Pensión Bienestar

La funcionaria federal detalló que a partir del 16 al 22 de febrero se abre un nuevo registro para acceder al apoyo económico bimestral que este 2026 tuvo un aumento al pasar de 6,200 a 6,400 pesos bimestrales para adultos mayores de 65 años.

Ariadna Montiel presentó el calendario para que adultos mayores y mujeres a partir de 60 años acudan a los módulos para registrarse que operarán de lunes a domingo de 10:00 a 16:00 horas, operarán también los fines de semana, por lo que es importante consultar los módulos en donde se hará el registro.

En este enlace podrás consultar el módulo más cercano a tu domicilio .

Calendario de registro

Personas cuya primer apellidos comiencen con las letras:

Lunes 16 de febrero: A,B,C

Martes 17 de febrero: D.E.F,G,H

Miércoles 18 de febrero: I,J,K,L,M

Jueves 19 de febrero: N,Ñ,O,P,Q,R

Viernes 20 de febrero: S,T,U,V,W.X.Y,Z

Sábado 21 de febrero: Todas las letras

Domingo 22 de febrero: Todas las letras.

calendario-registro-pension-bienestar
El registro se hará tanto para mujeres a partir de los 60 años y para adultos mayores que recién cumplieron 65 años. (Foto: Captura de pantalla Gobierno de México)

Documentos para inscribirse a la Pensión

Identificación oficial con fotografía que puede ser: INE, cartilla militar, pasaporte, cédula profesional o alguna cédula de identificación que emiten en sus municipios .

La CURP de reciente impresión

“Esto es importante, porque las CURP se van registrando por el registro Nacional de Población para que su trámite sea exitoso”, detalló.

-Acta de nacimiento

-Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (predial, agua, luz, agua).

Ariadna Montiel Reyes enfatizó que todos los documentos que se presenten deben estar legibles,además de que se debe dejar un número telefónico porque será a través de éste en donde se esté informando sobre fechas de próximos pagos o avisos importantes a los beneficiarios.

El gobierno federal destaca que este primer bimestre del año, más de 18 millones de personas recibirán sus pensiones y apoyos económicos, los cuales suman una inversión social de más de 99 mil 345 millones de pesos.

A lo largo de 2026, los Programas para el Bienestar continuarán como pilar central de la política social del Gobierno de México, asegurando que los apoyos lleguen de forma directa y sin intermediarios, fortaleciendo el ingreso de millones de personas y promoviendo justicia social en todo el territorio.

