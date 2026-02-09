La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó las fechas de entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar a los nuevos beneficiarios de la Pensión Bienestar y de Pensión Mujeres Bienestar que realizaron el trámite en diciembre de 2025, y para nuevos registros en este mes de febrero. Además, los requisitos que se solicitan para ambos trámites.
Pensión Bienestar: Los únicos 5 días de febrero para la entrega de tarjetas y nuevo registro
¿Cuándo entregan las tarjetas del Banco Bienestar?
La funcionaria federal detalló en la Mañanera del Pueblo de este 9 de febrero que la entrega se realizará del 10 al 14 de febrero de 2026, y dijo que los documentos que deben entregarse a los servidores de la Nación durante ambos trámites.
“Recordemos que cada dos meses se abre un nuevo registro para las mujeres que recién cumplieron 60 años y para las personas que cumplieron 65 años. Les enviamos desde ayer un mensaje de texto con la fecha, lugar y hora de entrega”, informó este lunes desde Palacio Nacional.
Nuevo registro a Pensión Bienestar
La funcionaria federal detalló que a partir del 16 al 22 de febrero se abre un nuevo registro para acceder al apoyo económico bimestral que este 2026 tuvo un aumento al pasar de 6,200 a 6,400 pesos bimestrales para adultos mayores de 65 años.
Ariadna Montiel presentó el calendario para que adultos mayores y mujeres a partir de 60 años acudan a los módulos para registrarse que operarán de lunes a domingo de 10:00 a 16:00 horas, operarán también los fines de semana, por lo que es importante consultar los módulos en donde se hará el registro.
En este enlace podrás consultar el módulo más cercano a tu domicilio .
Calendario de registro
Personas cuya primer apellidos comiencen con las letras:
Lunes 16 de febrero: A,B,C
Martes 17 de febrero: D.E.F,G,H
Miércoles 18 de febrero: I,J,K,L,M
Jueves 19 de febrero: N,Ñ,O,P,Q,R
Viernes 20 de febrero: S,T,U,V,W.X.Y,Z
Sábado 21 de febrero: Todas las letras
Domingo 22 de febrero: Todas las letras.
Documentos para inscribirse a la Pensión
Identificación oficial con fotografía que puede ser: INE, cartilla militar, pasaporte, cédula profesional o alguna cédula de identificación que emiten en sus municipios .
La CURP de reciente impresión
“Esto es importante, porque las CURP se van registrando por el registro Nacional de Población para que su trámite sea exitoso”, detalló.
-Acta de nacimiento
-Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (predial, agua, luz, agua).
Ariadna Montiel Reyes enfatizó que todos los documentos que se presenten deben estar legibles,además de que se debe dejar un número telefónico porque será a través de éste en donde se esté informando sobre fechas de próximos pagos o avisos importantes a los beneficiarios.
El gobierno federal destaca que este primer bimestre del año, más de 18 millones de personas recibirán sus pensiones y apoyos económicos, los cuales suman una inversión social de más de 99 mil 345 millones de pesos.
A lo largo de 2026, los Programas para el Bienestar continuarán como pilar central de la política social del Gobierno de México, asegurando que los apoyos lleguen de forma directa y sin intermediarios, fortaleciendo el ingreso de millones de personas y promoviendo justicia social en todo el territorio.