Quién es Lorena Rodríguez, la nueva alcaldesa interina de Tequila, y de qué partido es

El cabildo de Tequila, Jalisco, designó a Lorena Marisol Rodríguez Rivera como alcaldesa interina el domingo 8 de febrero de 2026. Su nombramiento se da tras la detención del exalcalde Diego Rivera Navarro, quien enfrenta acusaciones por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y redes de extorsión.
Este nombramiento se enmarca en un contexto de crisis política en la entidad, lo que presenta un desafío para restablecer la confianza de la ciudadanía y garantizar la gobernabilidad en el municipio.
“Crecí en la sierra de Tequila, hija de campesinos, madre y mujer de trabajo; nuestro municipio vive momentos que exigen carácter, unidad y claridad de rumbo”, dijo al asumir su nuevo cargo.
¿Quién es Lorena Marisol Rodríguez Rivera?
Rodríguez Rivera es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Mario Molina. Inició su carrera política en 2024, cuando asumió el cargo de regidora en el ayuntamiento de Tequila por la coalición "Sigamos Haciendo Historia en Jalisco" (Morena-PT-PVEM).
Durante su tiempo como regidora, presidió comisiones clave, como las de Participación Ciudadana, Salud e Higiene y Combate a las Adicciones. Antes de ingresar a la política, Rodríguez Rivera trabajó en la Secretaría de Bienestar entre 2019 y 2024, en el área de apoyos sociales.
De acuerdo con su declaración patrimonial, antes de su incorporación al servicio público, Lorena Marisol se desempeñó en el sector privado como Wedding Planner en la empresa Roge Eventos, especializada en la organización y decoración de bodas y eventos sociales. En este puesto, ocupó funciones clave entre 2017 y 2019.
El exalcalde Diego Rivera Navarro fue detenido el 5 de febrero de 2026 durante un operativo federal. Se le acusa de presuntos vínculos con el crimen organizado, en particular con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como de extorsionar a productores de tequila y otros delitos graves. Es en este contexto que Rodríguez Rivera asume el nuevo cargo interino.
La sesión para su nombramiento fue breve. En menos de 17 minutos se concretó la designación y Rodríguez Rivera tomó protesta a los 13 minutos de iniciado el encuentro.
La designación recibió seis votos a favor y tres en contra. Los votos en contra fueron emitidos por la regidora priista Alondra Romero Cordero, la emecista Crisol Bañuelos y la independiente Evelyn Castañeda Chávez. Por su parte, la regidora de Morena, Luz Elena Aguirre Sandoval, optó por abstenerse.
Durante su intervención, subrayó la importancia de respetar la presunción de inocencia y el debido proceso para los exfuncionarios detenidos.
"Queremos ser absolutamente claros y manifestarlo. Por última vez, los hechos acontecidos en el municipio se resolverán en los tribunales con plena confianza en que se respetará el debido proceso y la presunción de su inocencia", señaló tras asumir el cargo.
En una entrevista posterior, Rodríguez Rivera destacó que su gestión será autónoma y ajena al grupo del exalcalde, a pesar de los rumores sobre su cercanía con Juan Gabriel Toribio Villarreal, exdirector de Catastro, detenido junto con el exalcalde Diego Rivera Navarro. Además, en relación con las acusaciones de extorsión a empresas tequileras, la presidenta municipal interina rechazó cualquier vinculación con esos hechos. "No había ninguna extorsión, yo desconozco", comentó.
En mayo de 2025, Lorena Marisol Rodríguez Rivera se vio envuelta en una polémica debido a la viralización de un video grabado durante una fiesta privada. En las imágenes, se escucha el narcocorrido "El Dueño del Palenque" de Los Alegres del Barranco, cuya letra hace referencia a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El video fue grabado en un bautizo en Tequila y su difusión ocurrió en un momento crítico, ya que el grupo musical fue vinculado a proceso en Jalisco por apología del delito.
Rodríguez Rivera negó cualquier vínculo con las acusaciones. En una entrevista con Imagen Noticias, explicó que fue invitada a un evento privado y que no tenía control sobre la música que se escuchaba en el lugar. También negó estar cantando la letra del narcocorrido, afirmando que solo aparecía en el encuadre del video.