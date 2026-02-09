Quién es Lorena Rodríguez, la nueva alcaldesa interina de Tequila, y de qué partido es

¿Quién es Lorena Marisol Rodríguez Rivera?

Rodríguez Rivera es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Mario Molina. Inició su carrera política en 2024, cuando asumió el cargo de regidora en el ayuntamiento de Tequila por la coalición "Sigamos Haciendo Historia en Jalisco" (Morena-PT-PVEM).

Durante su tiempo como regidora, presidió comisiones clave, como las de Participación Ciudadana, Salud e Higiene y Combate a las Adicciones. Antes de ingresar a la política, Rodríguez Rivera trabajó en la Secretaría de Bienestar entre 2019 y 2024, en el área de apoyos sociales.

De acuerdo con su declaración patrimonial, antes de su incorporación al servicio público, Lorena Marisol se desempeñó en el sector privado como Wedding Planner en la empresa Roge Eventos, especializada en la organización y decoración de bodas y eventos sociales. En este puesto, ocupó funciones clave entre 2017 y 2019.

Nombramiento en medio de la polémica

El exalcalde Diego Rivera Navarro fue detenido el 5 de febrero de 2026 durante un operativo federal. Se le acusa de presuntos vínculos con el crimen organizado, en particular con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como de extorsionar a productores de tequila y otros delitos graves. Es en este contexto que Rodríguez Rivera asume el nuevo cargo interino.

La sesión para su nombramiento fue breve. En menos de 17 minutos se concretó la designación y Rodríguez Rivera tomó protesta a los 13 minutos de iniciado el encuentro.

La designación recibió seis votos a favor y tres en contra. Los votos en contra fueron emitidos por la regidora priista Alondra Romero Cordero, la emecista Crisol Bañuelos y la independiente Evelyn Castañeda Chávez. Por su parte, la regidora de Morena, Luz Elena Aguirre Sandoval, optó por abstenerse.