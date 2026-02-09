Vacantes en CDMX con sueldos de hasta 25,000 pesos: así puedes postularte en línea

Otras vacantes con sueldos competitivos por alcaldía

Además del puesto de 25,000 pesos, la bolsa de empleo del Gobierno capitalino incluye decenas de vacantes con salarios atractivos en distintas alcaldías, para perfiles con escolaridad que va de primaria a licenciatura.

Entre las mejor pagadas destacan:

-Azcapotzalco: Líder de Ventas en Qualtia Alimentos, con sueldo de 22,000 pesos.

-Coyoacán: Arquitecto en AR Rentals, con 20,000 pesos mensuales.

-Iztapalapa: Supervisión de Tráfico en Grupo Gklacus, con 20,000 pesos.

-Venustiano Carranza: Asesor Comercial en Consultores en Protección Integral, con 18,000 pesos.

-Benito Juárez: Coordinador en UNIREM, con 17,000 pesos.

-Cuajimalpa: Mecánico Diesel en Turismos y Autobuses México Toluca, con 16,000 pesos.

-Tlalpan: Supervisor de Sucursales en Llanticlub, con 15,000 pesos.

-Miguel Hidalgo: Auxiliar Contable Jr. en Romo Curiel, con 15,000 pesos.

-Magdalena Contreras: Chofer de Reparto en Simón Hamui, con 15,000 pesos.

-Xochimilco: Coordinador de Personal a Bordo en Caminante Plus, con 15,000 pesos.

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo coordina y difunde estas oportunidades como parte de su bolsa oficial de trabajo. (Andrii Iemelyanenko/Getty Images)

Son cientos de vacantes

La bolsa de trabajo está integrada por cientos de vacantes. En este texto solo se mencionan las de mejores sueldos, pero puedes consultar la publicación completa para revisar una a una y encontrar la que mejor se adapte a tu perfil, experiencia y expectativas.

Este es el enlace a todas las vacantes: https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/POE_1A_FEBRERO_2026.pdf

Cada alcaldía cuenta con su propio enlace al formulario de registro, donde es posible llenar la solicitud. En caso de cumplir con los requisitos, la empresa o institución que publicó la vacante se pondrá en contacto con los candidatos seleccionados.

Además, hay oportunidades bien remuneradas para personas con estudios de primaria y secundaria, con salarios que alcanzan hasta 17,130 pesos mensuales, principalmente en sectores como transporte, seguridad, logística, mantenimiento, industria alimentaria y comercio.