Vacantes en CDMX con sueldos de hasta 25,000 pesos: así puedes postularte en línea

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer una serie de vacantes laborales para febrero de 2026, dirigidas a personas con niveles de estudio que van desde primaria hasta licenciatura, en diversas alcaldías y sectores.
Entre las ofertas destaca una vacante con sueldo de hasta 25,000 pesos mensuales, aunque también hay opciones competitivas para perfiles con menor escolaridad, con el objetivo de ampliar las oportunidades de empleo formal para distintos sectores de la población, tanto en dependencias gubernamentales como en empresas privadas.
Las vacantes forman parte de las Ofertas de Empleo, Primera Quincena de Febrero 2026, publicadas por el Gobierno capitalino a través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo.
¿Cómo acceder a la vacante de 25,000 pesos?
La vacante mejor remunerada, con sueldo mensual de 25,000 pesos, corresponde al puesto de Jefe(a) de Infraestructura en la empresa Sushi Roll.
Otras vacantes con sueldos competitivos por alcaldía
Además del puesto de 25,000 pesos, la bolsa de empleo del Gobierno capitalino incluye decenas de vacantes con salarios atractivos en distintas alcaldías, para perfiles con escolaridad que va de primaria a licenciatura.
Entre las mejor pagadas destacan:
-Azcapotzalco: Líder de Ventas en Qualtia Alimentos, con sueldo de 22,000 pesos.
-Coyoacán: Arquitecto en AR Rentals, con 20,000 pesos mensuales.
-Iztapalapa: Supervisión de Tráfico en Grupo Gklacus, con 20,000 pesos.
-Venustiano Carranza: Asesor Comercial en Consultores en Protección Integral, con 18,000 pesos.
-Benito Juárez: Coordinador en UNIREM, con 17,000 pesos.
-Cuajimalpa: Mecánico Diesel en Turismos y Autobuses México Toluca, con 16,000 pesos.
-Tlalpan: Supervisor de Sucursales en Llanticlub, con 15,000 pesos.
-Miguel Hidalgo: Auxiliar Contable Jr. en Romo Curiel, con 15,000 pesos.
-Magdalena Contreras: Chofer de Reparto en Simón Hamui, con 15,000 pesos.
-Xochimilco: Coordinador de Personal a Bordo en Caminante Plus, con 15,000 pesos.
Son cientos de vacantes
La bolsa de trabajo está integrada por cientos de vacantes. En este texto solo se mencionan las de mejores sueldos, pero puedes consultar la publicación completa para revisar una a una y encontrar la que mejor se adapte a tu perfil, experiencia y expectativas.
Cada alcaldía cuenta con su propio enlace al formulario de registro, donde es posible llenar la solicitud. En caso de cumplir con los requisitos, la empresa o institución que publicó la vacante se pondrá en contacto con los candidatos seleccionados.
Además, hay oportunidades bien remuneradas para personas con estudios de primaria y secundaria, con salarios que alcanzan hasta 17,130 pesos mensuales, principalmente en sectores como transporte, seguridad, logística, mantenimiento, industria alimentaria y comercio.
Guía práctica para mejorar tu CV y destacar entre otros candidatos
Antes de enviar tu currículum, conviene dedicar unos minutos a ajustarlo. Un CV claro, ordenado y enfocado puede ser la diferencia entre quedar fuera o avanzar al siguiente filtro.
Adáptalo a cada vacante. No uses el mismo para todo. Destaca solo la experiencia, habilidades y logros que se relacionen directamente con el puesto.
Cuida la claridad y la estructura. Usa un diseño limpio, sin saturarlo de colores ni tipografías. La información clave debe encontrarse en segundos: datos de contacto, experiencia reciente, habilidades y formación.
En la experiencia laboral, prioriza resultados sobre funciones. En lugar de “encargado de ventas”, escribe “incrementé las ventas 20% en seis meses” o “atendí en promedio a 50 clientes diarios”.
Incluye habilidades concretas y comprobables: manejo de software, idiomas, atención al cliente, liderazgo, organización o trabajo bajo presión, según el perfil.
Revisa con cuidado la ortografía y la redacción. Un CV con errores transmite descuido y resta profesionalismo.
Mantén el documento breve y directo: una o dos páginas como máximo. Los reclutadores dedican pocos segundos a cada currículum, así que cada línea debe sumar valor.