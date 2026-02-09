Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Vacantes en CDMX con sueldos de hasta 25,000 pesos: así puedes postularte en línea

El Gobierno de CDMX publicó vacantes con sueldos de hasta 25,000 pesos y decenas de oportunidades competitivas. Así puedes acceder a los mejores puestos.
lun 09 febrero 2026 03:01 PM
Vacantes CDMX
CDMX abre cientos de vacantes en febrero 2026 para perfiles desde primaria hasta licenciatura. (Expansión/Google AI Studio)

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer una serie de vacantes laborales para febrero de 2026, dirigidas a personas con niveles de estudio que van desde primaria hasta licenciatura, en diversas alcaldías y sectores.

Entre las ofertas destaca una vacante con sueldo de hasta 25,000 pesos mensuales, aunque también hay opciones competitivas para perfiles con menor escolaridad, con el objetivo de ampliar las oportunidades de empleo formal para distintos sectores de la población, tanto en dependencias gubernamentales como en empresas privadas.

Las vacantes forman parte de las Ofertas de Empleo, Primera Quincena de Febrero 2026, publicadas por el Gobierno capitalino a través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo.

Publicidad

¿Cómo acceder a la vacante de 25,000 pesos?

La vacante mejor remunerada, con sueldo mensual de 25,000 pesos, corresponde al puesto de Jefe(a) de Infraestructura en la empresa Sushi Roll.

Requisitos principales:

Escolaridad: Licenciatura

Experiencia: 1 a 2 años

Horario: 9:00 a 18:00 horas

Las personas interesadas deben ingresar al siguiente enlace y llenar el formulario de registro. Posteriormente, el equipo de reclutamiento se pondrá en contacto con los perfiles que cumplan con los requisitos: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3uJj_rm99yAG9P7QyqYRtbTOIBLqPjcjl10mcMnBigJGx5Q/viewform

Este registro es indispensable para iniciar el proceso de selección y el contacto directo con la empresa.

Enero golpea a la economía mexicana: se pierden más de 8,000 empleos y 6,800 patrones ante el IMSS
Economía

Enero destruye más de 8,100 empleos y borra 5,800 patrones registrados ante el IMSS

Publicidad

Otras vacantes con sueldos competitivos por alcaldía

Además del puesto de 25,000 pesos, la bolsa de empleo del Gobierno capitalino incluye decenas de vacantes con salarios atractivos en distintas alcaldías, para perfiles con escolaridad que va de primaria a licenciatura.

Entre las mejor pagadas destacan:

-Azcapotzalco: Líder de Ventas en Qualtia Alimentos, con sueldo de 22,000 pesos.

-Coyoacán: Arquitecto en AR Rentals, con 20,000 pesos mensuales.

-Iztapalapa: Supervisión de Tráfico en Grupo Gklacus, con 20,000 pesos.

-Venustiano Carranza: Asesor Comercial en Consultores en Protección Integral, con 18,000 pesos.

-Benito Juárez: Coordinador en UNIREM, con 17,000 pesos.

-Cuajimalpa: Mecánico Diesel en Turismos y Autobuses México Toluca, con 16,000 pesos.

-Tlalpan: Supervisor de Sucursales en Llanticlub, con 15,000 pesos.

-Miguel Hidalgo: Auxiliar Contable Jr. en Romo Curiel, con 15,000 pesos.

-Magdalena Contreras: Chofer de Reparto en Simón Hamui, con 15,000 pesos.

-Xochimilco: Coordinador de Personal a Bordo en Caminante Plus, con 15,000 pesos.

En 2026, más personas podrán tener subsidio al empleo para pagar menos impuestos
La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo coordina y difunde estas oportunidades como parte de su bolsa oficial de trabajo. (Andrii Iemelyanenko/Getty Images)

Son cientos de vacantes

La bolsa de trabajo está integrada por cientos de vacantes. En este texto solo se mencionan las de mejores sueldos, pero puedes consultar la publicación completa para revisar una a una y encontrar la que mejor se adapte a tu perfil, experiencia y expectativas.

Este es el enlace a todas las vacantes: https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/POE_1A_FEBRERO_2026.pdf

Cada alcaldía cuenta con su propio enlace al formulario de registro, donde es posible llenar la solicitud. En caso de cumplir con los requisitos, la empresa o institución que publicó la vacante se pondrá en contacto con los candidatos seleccionados.

Además, hay oportunidades bien remuneradas para personas con estudios de primaria y secundaria, con salarios que alcanzan hasta 17,130 pesos mensuales, principalmente en sectores como transporte, seguridad, logística, mantenimiento, industria alimentaria y comercio.

carreras-mejor-pagadas-ipn.png
Carrera

El IPN tiene 7 de las 10 carreras mejor pagadas en México, y casi todas tienen que ver con ingeniería

Publicidad

Guía práctica para mejorar tu CV y destacar entre otros candidatos

Antes de enviar tu currículum, conviene dedicar unos minutos a ajustarlo. Un CV claro, ordenado y enfocado puede ser la diferencia entre quedar fuera o avanzar al siguiente filtro.

Adáptalo a cada vacante. No uses el mismo para todo. Destaca solo la experiencia, habilidades y logros que se relacionen directamente con el puesto.

Cuida la claridad y la estructura. Usa un diseño limpio, sin saturarlo de colores ni tipografías. La información clave debe encontrarse en segundos: datos de contacto, experiencia reciente, habilidades y formación.

En la experiencia laboral, prioriza resultados sobre funciones. En lugar de “encargado de ventas”, escribe “incrementé las ventas 20% en seis meses” o “atendí en promedio a 50 clientes diarios”.

Incluye habilidades concretas y comprobables: manejo de software, idiomas, atención al cliente, liderazgo, organización o trabajo bajo presión, según el perfil.

Revisa con cuidado la ortografía y la redacción. Un CV con errores transmite descuido y resta profesionalismo.

Mantén el documento breve y directo: una o dos páginas como máximo. Los reclutadores dedican pocos segundos a cada currículum, así que cada línea debe sumar valor.

Tags

Estadísticas de empleo Ciudad de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad