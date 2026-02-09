Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

CDMX te da 25,000 pesos para iniciar tu negocio y no te pide reembolso: estos son los requisitos

El programa IKAL fija quiénes califican, cómo se entrega el recurso y en qué casos se suspende el apoyo por incumplimiento.
lun 09 febrero 2026 10:19 AM
cdmx-25-000-pesos-para-iniciar-negocio-no-pide-reembolso
IKAL (Energía vital) es el nombre que recibe el esquema de capital semilla no reembolsable con el que se apoya a personas que buscan poner en marcha un negocio. El recurso no genera adeudo ni requiere pago posterior. (Expansión|Gemini)

Cuando se piensa en un emprendimiento, el primer obstáculo aparece antes de abrir el negocio: conseguir recursos para insumos, equipo o trámites. Esa barrera frena proyectos que no logran pasar de la idea a la ejecución.

Frente a este escenario que se repite en distintos casos, el Fideicomiso para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso) ofrece un apoyo para iniciar un negocio y define el procedimiento para solicitarlo, que se detalla a continuación.

Publicidad

Qué es IKAL (Energía vital) y para qué sirve el capital semilla

IKAL (Energía vital) es el nombre que recibe el esquema de capital semilla no reembolsable con el que se apoya a personas que buscan poner en marcha un negocio. El recurso no genera adeudo ni requiere pago posterior.

A través de este apoyo, las ideas de emprendimiento pueden avanzar hacia una operación real, ya sea como un producto o como un servicio.

Parte del esquema incluye seguimiento por parte de la institución para orientar la ejecución del proyecto. Ese acompañamiento forma parte del modelo bajo el cual se entrega el recurso.

Lee

Franquicias
Emprendedores

Los 8 errores que hacen quebrar una franquicia y cómo evitarlos al invertir

Quiénes pueden solicitar el apoyo en CDMX

Pueden solicitar el capital semilla personas físicas con residencia comprobable en la Ciudad de México que no hayan recibido antes este tipo de apoyo por parte del organismo.

Dentro del alcance del programa se encuentran quienes buscan desarrollar iniciativas de emprendimiento o actividades productivas de autoempleo. El requisito central es contar con una idea de negocio que se pretenda llevar a la práctica.

Para personas migrantes de retorno, se contempla la constancia de inscripción al Padrón de Huéspedes y Migrantes en Retorno de la Ciudad de México, expedida por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social o por la Secretaría de Gobierno.

Dicho documento permite acreditar la situación de retorno para efectos del trámite. En esos casos, la constancia sustituye la identificación solicitada en otros perfiles.

Publicidad

Monto del financiamiento y forma de entrega

El financiamiento consiste en un monto único de 25,000 pesos bajo el esquema IKAL (Energía vital). Esa cantidad se destina al arranque del proyecto.

La entrega del recurso puede realizarse en una o hasta dos ministraciones, de acuerdo con la naturaleza del negocio. La modalidad de entrega se define con base en el tipo de proyecto.

Durante la formalización, el organismo proporciona un instrumento jurídico que fija las condiciones de entrega, ejecución y comprobación del recurso. Ese documento rige el uso del apoyo.

Con ese marco, la ministración se ajusta al plan de trabajo definido para el emprendimiento.

Requisitos para acceder al capital semilla

Las personas solicitantes deben presentar identificación oficial vigente con fotografía. Se aceptan credencial para votar, cédula profesional, pasaporte o cartilla militar; para personas migrantes de retorno aplica la constancia del padrón correspondiente.

Se solicita la Clave Única de Registro de Población certificada para personas de nacionalidad mexicana. En caso de que el domicilio completo no aparezca en la identificación, se requiere comprobante de domicilio en la Ciudad de México.

También se pide correo electrónico y teléfono móvil o, en su caso, teléfono fijo para dar seguimiento a la solicitud. Estos datos permiten la comunicación durante el proceso.

Dentro del expediente se deben presentar los formatos proporcionados por la dependencia: solicitud de financiamiento, formato de idea de negocio y manifiesto bajo protesta de no haber recibido capital semilla previo.

La carta de aceptación de acompañamiento, asesoría o seguimiento por parte del personal designado integra la documentación obligatoria.

Publicidad

Dónde y cómo se presenta la solicitud

La recepción de solicitudes se realiza en Módulos de Atención u Oficinas Centrales del fideicomiso. Ese paso activa la revisión del expediente.

Tras la recepción, se lleva a cabo la formalización mediante el instrumento jurídico que define condiciones de entrega, ejecución y comprobación del recurso. La firma de ese documento permite avanzar al otorgamiento.

Durante el proceso, los casos no previstos en las Reglas de Operación se resuelven por la Dirección General del organismo en coordinación con el área jurídica y la unidad encargada del capital semilla.

Lee

Si tienes un emprendimiento, Mercado Libre te ayuda a impulsar tus ventas
Emprendedores

¿Tienes una microempresa? Mercado Libre puede ayudarte a vender en línea

Obligaciones de las personas beneficiarias

Las personas usuarias deben aplicar los recursos para la conceptualización de la idea de negocio y para la compra de insumos, infraestructura o recursos materiales del emprendimiento. El uso del apoyo se vincula al plan de trabajo comprometido.

Durante la ejecución, se debe aceptar la supervisión establecida por la institución. Ese seguimiento forma parte del esquema de acompañamiento.

En los plazos que se indiquen, se deben presentar informes y comprobaciones que acrediten el uso del recurso conforme al plan de trabajo.

Además, se debe colaborar en actividades de monitoreo y evaluación del programa.

Causas de incumplimiento y suspensión del apoyo

Se considera incumplimiento cuando el recurso se destina a fines distintos a la idea de negocio o emprendimiento. Ese uso procede a la suspensión del apoyo.

Incumplimientos conforme a la supervisión del programa activan la suspensión del recurso. La detección de información o documentación falsa integra causales de suspensión.

La negativa a permitir revisiones, visitas, seguimiento o acompañamiento constituye otra causa de suspensión. Esa conducta impide la verificación del uso del apoyo.

Los casos no previstos se resuelven por la Dirección General del fideicomiso a través del área encargada del capital semilla, en coordinación con la unidad jurídica.

Tags

Ciudad de México Emprendimiento

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad