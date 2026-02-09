CDMX te da 25,000 pesos para iniciar tu negocio y no te pide reembolso: estos son los requisitos

Monto del financiamiento y forma de entrega
El financiamiento consiste en un monto único de 25,000 pesos bajo el esquema IKAL (Energía vital). Esa cantidad se destina al arranque del proyecto.
La entrega del recurso puede realizarse en una o hasta dos ministraciones, de acuerdo con la naturaleza del negocio. La modalidad de entrega se define con base en el tipo de proyecto.
Durante la formalización, el organismo proporciona un instrumento jurídico que fija las condiciones de entrega, ejecución y comprobación del recurso. Ese documento rige el uso del apoyo.
Con ese marco, la ministración se ajusta al plan de trabajo definido para el emprendimiento.
Requisitos para acceder al capital semilla
Las personas solicitantes deben presentar identificación oficial vigente con fotografía. Se aceptan credencial para votar, cédula profesional, pasaporte o cartilla militar; para personas migrantes de retorno aplica la constancia del padrón correspondiente.
Se solicita la Clave Única de Registro de Población certificada para personas de nacionalidad mexicana. En caso de que el domicilio completo no aparezca en la identificación, se requiere comprobante de domicilio en la Ciudad de México.
También se pide correo electrónico y teléfono móvil o, en su caso, teléfono fijo para dar seguimiento a la solicitud. Estos datos permiten la comunicación durante el proceso.
Dentro del expediente se deben presentar los formatos proporcionados por la dependencia: solicitud de financiamiento, formato de idea de negocio y manifiesto bajo protesta de no haber recibido capital semilla previo.
La carta de aceptación de acompañamiento, asesoría o seguimiento por parte del personal designado integra la documentación obligatoria.