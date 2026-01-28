¿Habrá pago de la Pensión del Bienestar en febrero 2026? Estas son las fechas oficiales

¿Habrá pago de Pensión Bienestar en febrero?

No, ya que este miércoles 28 de enero culmina el calendario establecido para el pago correspondiente al bimestre enero-febrero de 2026, informó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

En la Mañanera del Pueblo, la funcionaria federal informó que el lunes 5 de enero comenzó la dispersión de los pagos de la Pensión Bienestar a adultos mayores con un aumento de 200 pesos, por lo que los beneficiarios recibieron durante estos recientes días un depósito de 6,400 pesos.