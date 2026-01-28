Los adultos mayores a partir de los 65 años y mujeres a partir de los 63 son parte de la población que recibe la Pensión del Bienestar, que este año arrancó con un aumento en la dispersión del apoyo económico. Los beneficiarios de este programa federal tienen la duda de qué pasará en febrero.
¿Habrá pago de la Pensión del Bienestar en febrero 2026? Estas son las fechas oficiales
¿Habrá pago de Pensión Bienestar en febrero?
No, ya que este miércoles 28 de enero culmina el calendario establecido para el pago correspondiente al bimestre enero-febrero de 2026, informó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.
En la Mañanera del Pueblo, la funcionaria federal informó que el lunes 5 de enero comenzó la dispersión de los pagos de la Pensión Bienestar a adultos mayores con un aumento de 200 pesos, por lo que los beneficiarios recibieron durante estos recientes días un depósito de 6,400 pesos.
La titular de la Secretaría del Bienestar explicó que para este 2026 se tiene proyectado que 14.1 millones de adultos mayores tengan acceso a la Pensión del Bienestar, casi 3.5 millones de mujeres también accederán al apoyo económico.
“Los programas del Bienestar crecen considerablemente, especialmente los que están establecidos en la Constitución”, dijo en ese momento.
¿Cuándo es el siguiente pago?
A través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y de su titular, Ariadna Montiel Reyes , se darán a conocer las fechas de las próximas dispersiones.
Durante una gira por Veracruz, junto a la presidenta de México, la funcionaria federal recordó que 3 millones de mexicanas de 60 a 64 años ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar que les reconoce su trabajo y una vida de esfuerzo.
“Tres millones de mujeres ya reciben 3,100 pesos de manera bimestral, por fin a las mujeres se les reconoce su trabajo y toda una vida de esfuerzo en el cuidado de las familias y de las comunidades, nos llena de orgullo que este programa, ya haya cumplido su meta bajo la conducción de nuestra presidenta”, dijo.
En 2026, en Veracruz, 2.5 millones de personas son beneficiarias de los Programas de Bienestar con una inversión de 70 mil millones de pesos, destacó Ariadna Montiel el 23 de enero.
El gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum recuerda que los pagos bimestrales de 6,400 pesos se depositan en las cuentas del Banco Bienestar de cada derechohabiente.
Durante 2026, se abrirán distintos periodos de registro para nuevas incorporaciones a la Pensión Bienestar que solicita a nuevos beneficiarios tener 65 años cumplidos, residir en México, contar con identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio. Además, cuando lo requieran, las y los derechohabientes pueden designar a una persona auxiliar encargada de apoyar con trámites.