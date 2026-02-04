“No somos Santa Anna, hay que defender la soberanía", contestó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al mensaje de celebración que lanzó su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para recordar la invasión de Estados Unidos a México en 1846 y por la cual perdió 55% de su territorio.
"No somos Santa Anna"; la historia que aún duele a los mexicanos y que revive Sheinbaum
Así perdió México 55% de su territorio
Tras la consumación de la Independencia de México, el gobierno de los Estados Unidos inició en 1823 sus pretensiones expansionistas, por lo que envió a Joel Robert Poinsett para entablar negociaciones en México para anexar la provincia de Texas mediante tratados de límites o la compra directa por cinco millones de dólares en ese entones, algo a lo que México se negó. Sin embargo, EU no se rindió e inició una ocupación pacífica por parte de emigrantes anglosajones y con el apoyo militar y económico comenzaron un movimiento separatista por parte de los texanos.
El general Antonio López de Santa Anna decidió partir rumbo a Texas, para defender Saltillo y hasta el 1 de febrero de 1836, recibió el apoyo que le permitió conformar dos Divisiones de Ejército, con lo que logró importantes victorias sobre los separatistas texanos, y a pesar de que obtuvo victorias en el campo de batalla, fue finalmente derrotado y capturado en la Batalla de San Jacinto el 19 de abril de ese año.
Santa Anna firmó el Tratado de Velasco, reconociendo las peticiones separatistas texanas. Tras casi una década de intentos mexicanos por recuperar la provincia, la República de Texas se anexó finalmente a los Estados Unidos en marzo de 1845, lo que revivió las tensiones por el control de los territorios de la Alta California y Nuevo México.
El 24 de abril de 1846, el presidente estadounidense James K. Polk ordenó al General Zachary Taylor avanzar hacia el Río Bravo, territorio en disputa, provocando un enfrentamiento con las tropas del general Mariano Arista.
El 13 de mayo de 1846, EU declaró oficialmente la guerra a México. Las fuerzas invasoras avanzaron triunfantes por el norte en batallas como Palo Alto y Monterrey, mientras que otras tropas ocupaban California y Nuevo México. A pesar de la resistencia mexicana en puntos como la Batalla de la Angostura y Cerro Gordo, el ejército invasor al mando del General Winfield Scott llegó a la Ciudad de México en agosto de 1847.
Tras una serie de enfrentamientos en la periferia de la ciudad, las fuerzas extranjeras asaltaron el Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre, iniciando la ocupación de la capital al día siguiente.
El conflicto concluyó formalmente en febrero de 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Mediante este acuerdo, México perdió más de la mitad de su superficie, cediendo los territorios que hoy ocupan los estados de:
• California, Nevada y Utah.
• Nuevo México, Texas y Arizona.
• Partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma.
Finalmente, la frontera se estableció en el Río Bravo y las tropas invasoras abandonaron el territorio nacional el 15 de junio de 1848.
¿Quién fue Antonio López de Santa Anna?
Antonio López de Santa Anna nació en la villa de Xalapa, Veracruz, el 21 de febrero de 1795. Desde su juventud inició su carrera dentro de las armas en el Ejército Realista y combatió a los insurgentes hasta que en 1821 se adhirió al Plan de Iguala. Hijo de criollos veracruzanos, combatió en guerras extranjeras destacándose su participación en la guerra de Texas y en la guerra de 1847, donde México perdió más de la mitad de su territorio.
Fue presidente de la República en seis ocasiones: en 1833, de 1834 a 1835, en 1839, de 1841 a 1842, en 1844 y en 1847.
Después de la derrota frente a los norteamericanos en 1848, se exilió en Jamaica de donde volvió en 1853 para instalar una última dictadura, la cual fue derrocada por la Revolución de Ayutla en 1854.
Durante unos meses vivió en Nueva York y en 1866 fue declarado traidor a la Patria.
El gobierno de Veracruz recuerda en la biografía de este personaje histórico que durante el gobierno juarista, fue encarcelado en San Juan de Ulúa y juzgado en consejo de Guerra; se le impuso la pena de destierro por ocho años en Nassau, en las Bahamas. A la muerte de Benito Juárez en 1872, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, paisano y amigo del caudillo, le permitió volver al país en 1874. Murió pobre y olvidado en la ciudad de México entre el 20 y 21 de junio de 1876.
México es un país soberano: la frase constante de Sheinbaum a Trump
Desde el inicio del gobierno de la presidenta Sheinbaum y el segundo periodo de Donald Trump, la relación bilateral entre México y Estados Unidos, ha sido ríspida, en el que la mandataria ha mantenido la cabeza fría ante los constantes comentarios por parte del republicano en torno a que México debe hacer más en cuanto al combate al narcotráfico; a lo que Sheinbaum ha respondido en diversas ocasiones que México es un país soberano, término entendido como al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio, sobre todo, ante el amago del combate a los cárteles por tierra.
“Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma sino que delega dicho poder en sus representantes. La Soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Este principio señala que la Constitución es el fundamento o la base principal del ordenamiento jurídico, por lo que no puede existir norma que esté por encima de esta”, establece el Sistema de Información Legislativa.