"No somos Santa Anna"; la historia que aún duele a los mexicanos y que revive Sheinbaum

Así perdió México 55% de su territorio

Tras la consumación de la Independencia de México, el gobierno de los Estados Unidos inició en 1823 sus pretensiones expansionistas, por lo que envió a Joel Robert Poinsett para entablar negociaciones en México para anexar la provincia de Texas mediante tratados de límites o la compra directa por cinco millones de dólares en ese entones, algo a lo que México se negó. Sin embargo, EU no se rindió e inició una ocupación pacífica por parte de emigrantes anglosajones y con el apoyo militar y económico comenzaron un movimiento separatista por parte de los texanos.

El general Antonio López de Santa Anna decidió partir rumbo a Texas, para defender Saltillo y hasta el 1 de febrero de 1836, recibió el apoyo que le permitió conformar dos Divisiones de Ejército, con lo que logró importantes victorias sobre los separatistas texanos, y a pesar de que obtuvo victorias en el campo de batalla, fue finalmente derrotado y capturado en la Batalla de San Jacinto el 19 de abril de ese año.

Santa Anna firmó el Tratado de Velasco, reconociendo las peticiones separatistas texanas. Tras casi una década de intentos mexicanos por recuperar la provincia, la República de Texas se anexó finalmente a los Estados Unidos en marzo de 1845, lo que revivió las tensiones por el control de los territorios de la Alta California y Nuevo México.

El 24 de abril de 1846, el presidente estadounidense James K. Polk ordenó al General Zachary Taylor avanzar hacia el Río Bravo, territorio en disputa, provocando un enfrentamiento con las tropas del general Mariano Arista.

El 13 de mayo de 1846, EU declaró oficialmente la guerra a México. Las fuerzas invasoras avanzaron triunfantes por el norte en batallas como Palo Alto y Monterrey, mientras que otras tropas ocupaban California y Nuevo México. A pesar de la resistencia mexicana en puntos como la Batalla de la Angostura y Cerro Gordo, el ejército invasor al mando del General Winfield Scott llegó a la Ciudad de México en agosto de 1847.