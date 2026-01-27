Maestros de la CNTE y sindicalizados de la UNAM bloquearán calles de la CDMX

Sindicato de la UNAM

Se prevé que arriben a las 10:00 horas a la sede de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ubicada en Insurgentes Sur número 795, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

Exigen aumento salarial para el sector académico, así como que se garantice que ningún trabajador o trabajadora administrativa o académica, perciba un salario por debajo del salario mínimo constitucional.

Sindicato de trabajadores de la CDMX

A medio día, integrantes del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México se manifestarán en los Juzgados Laborales del Tribunal Superior de Justicia, que se ubica en Avenida Fray Servando Teresa de Mier número 32, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Exigen un salario justo para fortalecer las prestaciones del contrato.

El gobierno capitalino detalla que hasta el momento se desconoce si utilizarán unidades de transporte para bloquear la circulación en las calles y si después de protestar en los Juzgados se movilizarán.