La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC- CDMX) alertó por movilizaciones y concentraciones que se realizarán durante este martes; entre los inconformes se encuentran integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Estas son las calles afectadas.
Maestros de la CNTE y sindicalizados de la UNAM bloquearán calles de la CDMX
Manifestación de la CNTE
Profesores de la Sección IX de la Ciudad de México de la CNTE se concentran en la sede, ubicada en Belisario Domínguez número 32, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc desde las 8:00 horas (h) y se prevé que permanezcan hasta las 14:30 horas.
El objetivo es presentar las propuestas para la próxima “Asamblea Nacional Representativa de la CNTE”, que se llevará a cabo en el estado de Mérida, Yucatán, el próximo 31 de enero
Sindicato de la UNAM
Se prevé que arriben a las 10:00 horas a la sede de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ubicada en Insurgentes Sur número 795, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.
Exigen aumento salarial para el sector académico, así como que se garantice que ningún trabajador o trabajadora administrativa o académica, perciba un salario por debajo del salario mínimo constitucional.
Sindicato de trabajadores de la CDMX
A medio día, integrantes del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México se manifestarán en los Juzgados Laborales del Tribunal Superior de Justicia, que se ubica en Avenida Fray Servando Teresa de Mier número 32, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Exigen un salario justo para fortalecer las prestaciones del contrato.
El gobierno capitalino detalla que hasta el momento se desconoce si utilizarán unidades de transporte para bloquear la circulación en las calles y si después de protestar en los Juzgados se movilizarán.
Integrantes del Colectivo “Yo por las 40 Horas”, se reunirán a las 20:00 horas en la estación División del Norte, de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ubicada en avenida División del Norte y avenida Universidad, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez.
“Realizarán la pega de carteles con el objetivo de dar a conocer la demanda de una reducción inmediata de la jornada laboral a 40 horas semanales, sin largos periodos de transición, con dos días de descanso obligatorio, sin afectaciones salariales y con mecanismos efectivos de cumplimiento y sanción, a fin de mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar de las personas trabajadoras en México”, destaca la dependencia capitalina.
Se recomienda seguir las cuentas oficiales del gobierno capitalino para estar atentos a las alternativas viales que pueden tomar los automovilistas en caso de que deseen circular por los puntos afectados.