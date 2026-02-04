Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Desorden en incautaciones y fallas en combate a la corrupción, anomalías en la operación de la FGR

El contralor interno de la Fiscalía General de la República detectó irregularidades y fallas operativas en las unidades internas de la institución.
mié 04 febrero 2026 06:06 PM
fgr lozoya
El Órgano Interno de Control de la FGR detectó falta de controles en los decomisos y eventos de destrucción de narcóticos. (Cuartoscuro)

Ausencia de controles en los decomisos de narcóticos, fallas en la revisión patrimonial de funcionarios al interior de la Fiscalía General de la República y expedientes con la instrucción “guardar” son algunas de las irregularidades detectadas por el Órgano Interno de Control de la institución, cuyo titular fue relevado en agosto del año pasado, en medio de acusaciones por posible corrupción.

En un informe enviado al Congreso de la Unión el pasado 1 de febrero, el nuevo contralor Óscar Daniel del Río, quien asumió el cargo tras la salida de Arturo Serrano Meneses ocurrida el 8 de agosto, documenta la “falta de información confiable” y una serie de "situaciones críticas" en áreas clave de la institución.

Publicidad

Serrano Meneses había estado en el cargo desde 2019, año de creación de la Fiscalía, la cual hasta el 27 de noviembre de 2025 tuvo como titular a Alejandro Gertz Manero, ahora embajador en el Reino Unido.

La revisión expone irregularidades al interior de las unidades administrativas de la institución, entre las que están algunas enfocadas en procesos internos y de transparencia hasta la verificación de decomisos y seguimiento a denuncias y expedientes.

“Las Unidades Administrativas de este OIC identificaron y atendieron riesgos institucionales relevantes, particularmente aquellos asociados con debilidades en los controles internos, falta de seguimiento, insuficiencias en la documentación de procesos y dilación en la toma de decisiones”, dice el documento.

Las irregularidades detectadas

En el caso del área responsable de verificar el destino de bienes decomisados, una de las áreas más sensibles de la institución, se reportó que esta opera bajo reglas de 1994, por lo que está desactualizada.

“No se informaba sobre volúmenes y tipo de narcóticos incinerados en las entidades federativas con mayor actividad, ni se contaba con información estadística para realizar los reportes”, señala el documento.

En cada uno de los apartados, el OIC establece una serie de estrategias y acciones implementadas durante la actual administración para solventar las fallas.

En el caso de los decomisos señala el fortalecimiento de la coordinación con las fiscalías y otras autoridades estatales para asegurar la transparencia en eventos de incineración de narcóticos, así como la implementación de controles estadísticos y verificación de instrumentos de medición.

Como parte de ese nuevo esquema, el OIC da cuenta en el informe de la participación de la FGR en la destrucción de 71,871 kilogramos de narcóticos, la disposición de 193,976 precursores químicos y la incineración de 5.5 millones de unidades de fentanilo.

La evaluación patrimonial fue otra de las áreas críticas, pues en la unidad a cargo de esta tarea se encontró que esta no realizaba sus funciones sustantivas, consistentes en la revisión, análisis y seguimiento de la evolución del patrimonio de las personas servidoras públicas.

Además se documentó una “ausencia total de controles” en los expedientes bajo su resguardo, así como el estado procesal de cada uno de estos, lo que además de opacidad generaba riesgos de extravío de información sensible.

Para saber más:

FGR_Ernestina.jpg
México

Tras la llegada de la nueva fiscal, la autonomía de la FGR está (de nuevo) a prueba

La falta de control también se documentó en las actuaciones de la unidad, con expedientes incompletos y sin sustento jurídico.

“Ello no solo reflejaba desorden y falta de control, sino que colocaba a la institución en riesgo real de enfrentar pagos millonarios por salarios caídos, de hasta 30 años, debido a defensas deficientes, incidentes promovidos sin estrategia y respuestas procesales incorrectas”, señala el informe.

Publicidad

Investigaciones internas, ante el riesgo de prescribir

En las investigaciones internas por faltas administrativas cometidas por el personal de la Fiscalía también se encontraron fallas, como ausencia de protocolos de investigación, dilaciones y expedientes etiquetados con la instrucción de “guardar”, aún cuando debían encontrarse en trámite.

“No había protocolos de investigación, ni manuales de procedimientos y se carecía de sistemas informáticos de control de expedientes”, dice el informe.

Como parte de los más de 3 mil expedientes recibidos en la unidad, el OIC reportó 58 expedientes y 23 atenciones ciudadanas sobre situaciones de acoso sexual y 56 expedientes de falta administrativa

Asimismo, se detectaron 332 expedientes prescritos, de los cuales no se encontró evidencia de diligencia o асtuación por parte de la unidad.

Como parte de las estrategias para subsanar los fallos el OIC implementó una estrategia de revisión de expedientes de 2019, año de creación de la FGR, hasta 2024. Esto con la finalidad de evitar su prescripción.

Una situación similar se detectó en la Unidad de Responsabilidades Administrativas, encargada de atender las faltas administrativas no graves y, en su caso, remitir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para su resolución.

En esta unidad se detectaron 1,335 expedientes rezagados y en riesgo de caducidad del procedimiento.

La revisión llevada a cabo por el nuevo director del OIC derivó en la delineación de estrategias de seguimiento para subsanar las deficiencias detectadas, así como la puesta en marcha de un plan de reestructura interna, que llevó a la renovación del 43% de su plantilla laboral.

Para Del Río, quien fue designado el 23 de septiembre y es conocido por su cercanía con el diputado Ricardo Monreal, el reto a partir de esta revisión será consolidar los avances realizados hasta ahora y armonizarlos con el Plan Estratégico de Procuración de Justicia de la FGR.

Publicidad

Tags

Fiscal General de la República corrupción Ernestina Godoy Ramos Alejandro Gertz Manero

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad