Fentanilo, de la droga que "no existía" a decomisar más de 600 kg en un año

Desde febrero de 2025, México aceleró el decomiso de fentanilo, se enfocó en desarticular redes criminales y en frenar el tráfico de armas. Con este operativo, se logró un tercio de la incautación total de esta droga durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de 1.8 toneladas desde 2024.

“Operación Frontera Norte” permitió dar golpes al narcotráfico como la detención de 10,000 presuntos delincuentes y generar pérdidas económicas relacionadas con las pastillas que ya no llegaron y se vendieron entre consumidores estadounidenses.

El fentanilo es una droga altamente rentable para el crimen. Por cada kilogramo, que tiene el potencial de causar la muerte de 500,000 personas , se estima que las pérdidas económicas alcanzan hasta 1.6 millones de dólares (unos 27 millones 564,448 pesos). Por el decomiso de fentanilo, la afectación al crimen organizado es de hasta casi 1,000 millones de dólares.

De acuerdo con el Índice de Paz México 2025 , realizado por el Instituto para la Economía y la Paz, en la última década las organizaciones criminales se han adaptado a los cambios en el mercado de drogas que pasó de demandar drogas de origen vegetal, como la marihuana y la heroína, a drogas sintéticas, especialmente el fentanilo.

“Dado que el margen de ganancia del fentanilo puede ser hasta 2,700 veces su costo original de producción, se estimaba que, para 2022, los cárteles obtenían ingresos brutos de entre 700 millones y 1,000 millones de dólares anuales por el comercio de esta droga. Esta cifra es inferior a los aproximadamente 1,300 millones de dólares que se estimaba generaba anualmente la heroína en el punto más alto de su comercio; sin embargo, los costos operativos de la heroína son considerablemente más altos”, refiere el reporte.

En la última década se modificó el mercado de drogas que pasó de demandar drogas de origen vegetal, como la marihuana y la heroína, a drogas sintéticas, especialmente el fentanilo. (Foto: @OHarfuch/X)

Un análisis de InSight Crime plantea que el costo de las sustancias químicas requeridas para producir 4.5 toneladas de fentanilo puro (lo requerido para satisfacer la demanda del mercado estadounidense) oscila entre los 9 y 22.5 millones de dólares.

El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) son las principales organizaciones que trafican fentanilo hacia Estados Unidos quienes se disputan rutas como la que recorre el Pacífico y que incluye la Península de Baja California y otra que va desde el centro del país; ambas con destino a Estados Unidos.