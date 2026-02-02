Guillermo Briseño Lobera rinde protesta como comandante de la Guardia Nacional

La ceremonia protocolaria se llevó a cabo en la Plaza de la Lealtad, ubicada en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde el general Briseño Lobera tomó posesión del cargo y rindió la protesta de bandera.

De acuerdo con la Sedena, Briseño Lobera cuenta con una destacada trayectoria militar desde su ingreso al Heroico Colegio Militar en 1981.

A lo largo de su carrera ha desempeñado diversos cargos de alta responsabilidad, entre los que destaca la Comandancia de la Tercera Región Militar, con jurisdicción en los estados de Sinaloa y Durango.

El comandante de la Guardia Nacional sucede en el cargo al general de División de Guardia Nacional de Estado Mayor, Hernán Cortés Hernández.

Hernán se desempeñó como titular de la Guardia Nacional desde el 1 de octubre de 2024.