Profeco multará a Ticketmaster con 5mpd por infracción en la venta de boletos de BTS

Por la falta de claridad en la venta de boletos para el concierto BTS en México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profepa) sancionó a Ticketmaster por 5 millones de pesos.

Iván Escalante , procurador Federal del Consumidor, informó que ya fue notificada la boletera y tiene 10 días hábiles para ofrecer pruebas de no haber incurrido en alguna infracción a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

"Ya iniciamos un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster. Se notificó el 28 de enero. Es una multa por un monto superior a los 5 millones de pesos. La empresa proveedora tiene 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse. Este plazo concluye el 12 de febrero", detalló.