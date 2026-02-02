Publicidad

México

Profeco multará a Ticketmaster con 5mpd por infracción en la venta de boletos de BTS

El procurador federal del consumidor, Iván Escalante, informó que la boletera ya fue notificada y tiene hasta el próximo 12 de febrero para presentar pruebas a su favor.
lun 02 febrero 2026 08:49 AM
boletos
El titular de Profeco, Iván Escalante, informó que se trabaja en los lineamientos para la venta de boletos de espectáculos y conciertos en México. (Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro.)

Por la falta de claridad en la venta de boletos para el concierto BTS en México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profepa) sancionó a Ticketmaster por 5 millones de pesos.

Iván Escalante , procurador Federal del Consumidor, informó que ya fue notificada la boletera y tiene 10 días hábiles para ofrecer pruebas de no haber incurrido en alguna infracción a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

"Ya iniciamos un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster. Se notificó el 28 de enero. Es una multa por un monto superior a los 5 millones de pesos. La empresa proveedora tiene 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse. Este plazo concluye el 12 de febrero", detalló.

El 26 de enero pasado, el procurador informó que se iniciaría un proceso de sanción contra la boletera debido a que durante la venta de boletos no hubo claridad en la información proporcionada a los fans de BTS.

También anunció sanciones a plataformas de preventa como Stubhub y Viagogo por incurrir en prácticas abusivas y desleales.

BTS México
Tendencias

Ticketmaster explica por qué fue imposible conseguir boletos de BTS y habla de los revendedores

En la conferencia matutina de este lunes 2 de febrero, Escalante informó que también ya se inició un proceso contra las plataformas de reventa.

"Se deben de ajustar a la regulación nacional para evitar prácticas desleales en contra de las personas consumidoras. De no haber respuestas, iniciarán acciones legales y administrativas, incluyendo procedimientos por infracciones a la ley y posibles restricciones de operación de estas plataformas en México", indicó.

El titular de Profeco informó que ya se trabaja en la elaboración de lineamientos sobre la venta de boletos, en los que se deberán incluir elementos como descripción del lugar, fecha y horarios de cada evento..

"Ya se está trabajando en la elaboración de lineamientos para regular publicidad información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos. Se trabaja en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y en las próximas semanas se van a publicar en el Diario Oficial de la Federación para el cumplimiento de estos lineamientos", agregó.

Otro de los elementos que deberán contener esos lineamientos son publicar con al menos 24 horas antes de la primera venta, el mapa y precios exactos de cada lugar y la especificación del costo del boleto con el monto total a pagar, incluyendo todos los cargos.

Sheinbaum recibe respuesta del presidente de Corea del Sur

Sheinbaum anunció que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, a quien le escribió para solicitar que el grupo de K-pop diera más conciertos en México, le informó que se ha puesto con la empresa productora de BTS para analizar la posibilidad.

“Me contestó el presidente de Corea que ‘muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS y que pues esperan que se pongan en contacto pronto con nosotros’”, explicó.

La mandataria federal manifestó su confianza en que sean “buenas noticias” para los fans.

