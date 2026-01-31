El TMEC "sobrevivió" en consultas previas y subsistirá tras revisión formal, asegura Marcelo Ebrard

Ebrard participó en la plenaria de diputados federales de Morena, previo al inicio del periodo ordinario de sesiones este 1 de febrero, donde expuso los avances de las negociaciones comerciales.

En conferencia de prensa posterior, aseguró que “hasta ahorita” el envío de petróleo como ayuda humanitaria a Cuba no ha afectado las negociaciones con Estados Unidos.

No obstante, declinó pronunciarse sobre si esta ayuda cesará o no. “Es una definición del gobierno de la República. No le corresponde a Economía”, puntualizó.

Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum fijó un día antes la postura del gobierno federal, en el sentido de que México evaluará cómo continuar su apoyo a Cuba sin poner en riesgo los intereses nacionales.

Ese es “un posicionamiento que obviamente es la postura de México”, dijo Ebrard, y añadió que la ayuda humanitaria, como ha señalado el canciller Juan Ramón de la Fuente, es una práctica común entre diversos países, incluido Estados Unidos, cuyo Departamento de Estado ha enviado apoyo reciente a la isla.

“Entonces, bueno, la posición mexicana está claramente establecida, la estableció la presidenta y efectivamente está dentro de la categoría de ayuda humanitaria”, expuso Ebrard.

Tanto en la plenaria ante la bancada de Morena como en la conferencia de prensa, el titular de Economía insistió en que México mantiene una relación comercial sólida con Estados Unidos.