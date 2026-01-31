Publicidad

México

El TMEC "sobrevivió" en consultas previas y subsistirá tras revisión formal, asegura Marcelo Ebrard

“Hasta ahorita” el envío de petróleo como ayuda humanitaria a Cuba no ha afectado las negociaciones con Estados Unidos, afirmó el negociador del tratado.
sáb 31 enero 2026 04:09 PM
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard asegura que con cambios, pero el TMEC sobrevivirá
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard asegura que con cambios, pero el TMEC sobrevivirá (Foto: Carina García)

“Sobrevivió el tratado”, aseguró este sábado el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tras un balance de la ronda de consultas previas entre México, Estados Unidos y Canadá, rumbo al inicio de la revisión formal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) durante la reunión plenaria de Morena.

El funcionario se dijo optimista y afirmó que, aun cuando es posible que el tratado registre cambios o modificaciones, no se afectará la posición de México como principal socio comercial de Estados Unidos ni su condición de país que paga los aranceles más bajos entre los socios del mercado estadounidense.

Ebrard participó en la plenaria de diputados federales de Morena, previo al inicio del periodo ordinario de sesiones este 1 de febrero, donde expuso los avances de las negociaciones comerciales.

En conferencia de prensa posterior, aseguró que “hasta ahorita” el envío de petróleo como ayuda humanitaria a Cuba no ha afectado las negociaciones con Estados Unidos.

No obstante, declinó pronunciarse sobre si esta ayuda cesará o no. “Es una definición del gobierno de la República. No le corresponde a Economía”, puntualizó.

Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum fijó un día antes la postura del gobierno federal, en el sentido de que México evaluará cómo continuar su apoyo a Cuba sin poner en riesgo los intereses nacionales.

Ese es “un posicionamiento que obviamente es la postura de México”, dijo Ebrard, y añadió que la ayuda humanitaria, como ha señalado el canciller Juan Ramón de la Fuente, es una práctica común entre diversos países, incluido Estados Unidos, cuyo Departamento de Estado ha enviado apoyo reciente a la isla.

“Entonces, bueno, la posición mexicana está claramente establecida, la estableció la presidenta y efectivamente está dentro de la categoría de ayuda humanitaria”, expuso Ebrard.

Tanto en la plenaria ante la bancada de Morena como en la conferencia de prensa, el titular de Economía insistió en que México mantiene una relación comercial sólida con Estados Unidos.

“Hace un año nos decían: ‘vamos a poner 25% de arancel a todo, ya no va a haber tratado’. Y hoy, el 85 por ciento de lo que exportamos a Estados Unidos no tiene arancel. Eso es lo primero que hay que tener presente”, señaló.

“Lo segundo que hay que tener presente es que el tratado sobrevivió que estamos ya terminando las consultas de cada país y por lo tanto estamos en tiempo y forma conforme a lo previsto para la revisión del tratado que tenemos con Estados Unidos y con Canadá.

“Pero sabemos de antemano que el tratado va a sobrevivir, va a seguir adelante (…) Entonces, en efecto, yo mi pronóstico es el tratado sigue adelante y habrá contenidos distintos. Bueno, no va a ser exactamente como está, pero sí pienso que va a ser muy similar a como está”.

Destacó que entre lo logrado hasta hoy es que México pague el arancel efectivo más bajo de entre todos los socios de Estados Unidos.

“Nosotros estamos pagando más menos 4.5 en promedio. China está pagando 31. Y así sucesivamente si ustedes se comparan con otros países”, explicó.

