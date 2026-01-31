Publicidad

De la Fuente y Marco Rubio reiteran estrechar cooperación durante llamada telefónica

La llamada ocurre después de que Sheinbaum solicitó contacto para conocer los alcances del anuncio de Trump sobre imponer aranceles a países que envíen petróleo a Cuba.
sáb 31 enero 2026 11:36 AM
Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio sostuvieron una llamada en la que reafirmaron la cooperación entre México y Estados Unidos. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/ Cuartoscuro)

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores de México, sostuvo una llamada telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en la que ambos reiteraron la disposición de ambas dependencias para estrechar la colaboración bilateral en las agendas de interés común.

Esta es la tercera llamada en el año que los funcionarios mantienen respecto a los desafíos en la materia que enfrentan ambas naciones.

La llamada se da luego de que el jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que acordaron seguir avanzando en temas comerciales y aclaró que el proceso de revisión del Tratado Comercial se mantiene.

En la llamada, los mandatarios también abordaron el tema de la seguridad, al respecto la presidenta destacó que coincidieron en que los esfuerzos van por buen camino.

Además, este viernes, la presidenta informó además durante su conferencia de prensa matutina que instruyó a la SRE contactar al Departamento de Estado de EU para conocer los alcances del nuevo decreto anunciado este jueves por Donald Trump, mediante el cual impuso aranceles a países que apoyen con petróleo a Cuba, dado que dijo, podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente a hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano, situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes.

"He instruido al secretario de Relaciones Exteriores para que establezca comunicación inmediata con el Departamento de Estado, de Estados Unidos, a fin de conocer con precisión los alcances del Decreto que fue publicado el día de ayer y hacer saber, también, que hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano", dijo la presidenta.

Al respecto, Sheinbaum precisó que México buscará alternativas para continuar ayudando de manera humanitaria al gobierno cubano.

