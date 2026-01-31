De la Fuente y Marco Rubio reiteran estrechar cooperación durante llamada telefónica

La @SRE_mx, informa que el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo esta tarde una llamada telefónica con el secretario de @StateDept, Marco Rubio (@SecRubio), en la que reiteraron la disposición de ambas dependencias para estrechar la colaboración bilateral en las agendas de… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 31, 2026

La llamada se da luego de que el jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que acordaron seguir avanzando en temas comerciales y aclaró que el proceso de revisión del Tratado Comercial se mantiene.

En la llamada, los mandatarios también abordaron el tema de la seguridad, al respecto la presidenta destacó que coincidieron en que los esfuerzos van por buen camino.

Además, este viernes, la presidenta informó además durante su conferencia de prensa matutina que instruyó a la SRE contactar al Departamento de Estado de EU para conocer los alcances del nuevo decreto anunciado este jueves por Donald Trump, mediante el cual impuso aranceles a países que apoyen con petróleo a Cuba, dado que dijo, podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente a hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano, situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes.