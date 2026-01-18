Ronald Johnson recibe a funcionarios mexicanos en la Embajada de EU; destaca cooperación en seguridad

"Fue un gusto recibir en nuestra casa a algunos de nuestros principales socios, con quienes trabajamos 24/7", señaló el diplomático.

Johnson destacó los logros alcanzados entre las administraciones de Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aseveró que en 2025 se avanzó en la seguridad fronteriza, la reducción de la migración ilegal, el combate al tráfico de fentanilo y la protección de “miles de vidas".

"A través de una cooperación sólida entre nuestros gobiernos, aseguramos la frontera y salvamos decenas de miles de vidas", indicó.

Sin embargo, reconoció que aún persisten desafíos y reafirmó el compromiso de seguir avanzando en 2026 en metas comunes que beneficien a ambos países.

El mensaje fue acompañado de un video en el que se muestra al embajador junto a funcionarios mexicanos, entre los que destacan el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina; Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores (SRE); Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), y Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la SRE, entre otros asistentes.