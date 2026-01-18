Publicidad

México

Ronald Johnson recibe a funcionarios mexicanos en la Embajada de EU; destaca cooperación en seguridad

Johnson destacó los logros en seguridad fronteriza, la reducción de la migración ilegal, el combate al tráfico de fentanilo y la protección de “miles de vidas".
dom 18 enero 2026 10:25 AM
embajador-eu-funcionarios-mexicano.jpg
Johnson expresó en X su satisfacción por la colaboración continua entre ambos gobiernos e informó que el encuentro tuvo como objetivo fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y migración. (Captura de pantalla)

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, recibió a funcionarios del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en su residencia.

Johnson expresó en X su satisfacción por la colaboración continua entre ambos gobiernos e informó que el encuentro tuvo como objetivo fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y migración.

"Fue un gusto recibir en nuestra casa a algunos de nuestros principales socios, con quienes trabajamos 24/7", señaló el diplomático.

Johnson destacó los logros alcanzados entre las administraciones de Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aseveró que en 2025 se avanzó en la seguridad fronteriza, la reducción de la migración ilegal, el combate al tráfico de fentanilo y la protección de “miles de vidas".

"A través de una cooperación sólida entre nuestros gobiernos, aseguramos la frontera y salvamos decenas de miles de vidas", indicó.

Sin embargo, reconoció que aún persisten desafíos y reafirmó el compromiso de seguir avanzando en 2026 en metas comunes que beneficien a ambos países.

El mensaje fue acompañado de un video en el que se muestra al embajador junto a funcionarios mexicanos, entre los que destacan el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina; Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores (SRE); Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), y Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la SRE, entre otros asistentes.

En otra publicación, Johnson destacó los resultados de la colaboración bilateral en seguridad con la reciente detención de Otmane K. en Quintana Roo, un fugitivo buscado por fraude electrónico y lavado de dinero.

"Este caso subraya que, cuando trabajamos juntos, podemos hacer más, y que los actores criminales no tienen cabida cuando nuestros esfuerzos se alinean. La justicia prevalecerá", señaló el embajador.

Además, Johnson se refirió a la captura en Pachuca, Hidalgo, de Alejandro R. C., uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, quien enfrentaba cargos por asesinato, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro.

