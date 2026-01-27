Consulta de revocación en Oaxaca genera nuevos desencuentros entre Morena y el PT

“El pueblo de Oaxaca quiere que Jara se vaya. Si Salomón tuviese un poco de dignidad ya debiese a empacar sus cosas”, escribió el petista desde redes sociales.

Benjamín Robles se ha convertido en una figura relevante dentro del PT. Actualmente es comisionado político de este partido, por lo que está en las constantes negociaciones para las próximas elecciones y participa en la redacción de la Reforma Electoral que quiere impulsar Morena.

Benjamín Robles llegó al PT en 2016 después de que el PRD, donde militaba, le negó la candidatura a gobernador de Oaxaca. Una vez en el organismo político de Alberto Anaya, fue el contendiente a mandatario por dicha entidad, pero perdió ante el entonces priista Alejandro Murat.

El petista ha sido constante crítico de Salomón Jara, pues ha cuestionado su estrategia de seguridad, así como el uso de recursos públicos. Ha dicho que el gobernador es un ejemplo de lo que no debe ser la Cuarta Transformación, movimiento al cual pertenece su partido.

Salomón Jara es un ejemplo de lo que no debe ser la 4T.

Nuestra Presidenta @claudiashein lo tiene claro.



Pero sobre todo lo tiene claro el pueblo de Oaxaca.

Está circulando esta imagen en redes y, lo peor, es que tiene información verdadera.@lopezobrador_ no estaría a favor de… pic.twitter.com/uFyZbIlbCH — Benjamín Robles (@BenjaminRoblesM) January 22, 2026

Ahora que se llevó a cabo la consulta de revocación de mandato, en donde participaron 29.9% de las personas que integran la lista nominal, Benjamín Robles comentó que Salomón Jara “dejó de ser gobernador y se convirtió en usurpador”.

Además, en una entrevista con Radio Fórmula, el también dirigente del PT en el estado sostuvo que hubo irregularidades en esta consulta realizada el pasado fin de semana, en donde 58.8% de los participantes votaron a favor de que Salomón Jara se quede en el cargo.

Contó que en 724 casillas votaron casi 100% de los ciudadanos registrados; es decir, fueron “casillas zapato”. Enfatizó que el gobernador tuvo en realidad 204 mil 205 votos a favor de continuar con su mandato y más de 305 mil para que deje el cargo.

“Hoy es un usurpador y el PT exige que deje el cargo, porque es el mandato del pueblo de Oaxaca. Tiene tres años gobernando coludido con el crimen organizado, con un enorme corrupción, con un abuso de poder, se le acusa de nepotismo que no se había visto en el país”, recalcó.

El gobernador de Oaxaca respondió que el PT no era aliancista de Morena, sino opositor y acusó a Benjamín Robles como una persona que traiciona a la Cuarta Transformación.

“El señor Benjamín Robles ha traicionado siempre a nuestro movimiento: cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador fue candidato en el 2012 y estábamos por la defensa del petróleo, cuando estábamos por la conformación de Morena, él siempre se opuso y estuvo en contra”, dijo en una entrevista que dio a El País.

Además, recordó que el ahora dirigente del PT en Oaxaca tiene orígenes del PRI. “Él venía de Michoacán y se le conocía como Cara Sucia, porque hacía los trabajos sucios del gobierno del PRI en aquel entonces”, declaró.