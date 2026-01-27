Publicidad

Consulta de revocación en Oaxaca genera nuevos desencuentros entre Morena y el PT

En medio de las negociaciones para construir la Reforma Electoral, personajes de Morena y PT chocaron por los resultados en la consulta de revocación de Salomón Jara.
mar 27 enero 2026 03:15 PM
Morena-PT
Salomón Jara celebró que obtuvo resultados favorables en la revocación. (Foto: Carolina Jiménez Mariscal/Cuartoscuro )

Conforme avanzan los intereses dentro en la coalición Juntos Haremos Historia, la división entre los tres partidos se evidencia. La nueva fractura se dio entre Morena y el PT en Oaxaca, en donde integrantes de cada partido se descalificaron.

El quiebre sucedió durante la consulta de revocación de mandato del gobernador Salomón Jara, donde uno de los principales líderes del PT, Benjamín Robles, lo llamó “corrupto” y difundió su voto para que el morenista deje su cargo.

“El pueblo de Oaxaca quiere que Jara se vaya. Si Salomón tuviese un poco de dignidad ya debiese a empacar sus cosas”, escribió el petista desde redes sociales.

Benjamín Robles se ha convertido en una figura relevante dentro del PT. Actualmente es comisionado político de este partido, por lo que está en las constantes negociaciones para las próximas elecciones y participa en la redacción de la Reforma Electoral que quiere impulsar Morena.

Benjamín Robles llegó al PT en 2016 después de que el PRD, donde militaba, le negó la candidatura a gobernador de Oaxaca. Una vez en el organismo político de Alberto Anaya, fue el contendiente a mandatario por dicha entidad, pero perdió ante el entonces priista Alejandro Murat.

El petista ha sido constante crítico de Salomón Jara, pues ha cuestionado su estrategia de seguridad, así como el uso de recursos públicos. Ha dicho que el gobernador es un ejemplo de lo que no debe ser la Cuarta Transformación, movimiento al cual pertenece su partido.

Ahora que se llevó a cabo la consulta de revocación de mandato, en donde participaron 29.9% de las personas que integran la lista nominal, Benjamín Robles comentó que Salomón Jara “dejó de ser gobernador y se convirtió en usurpador”.

Además, en una entrevista con Radio Fórmula, el también dirigente del PT en el estado sostuvo que hubo irregularidades en esta consulta realizada el pasado fin de semana, en donde 58.8% de los participantes votaron a favor de que Salomón Jara se quede en el cargo.

Contó que en 724 casillas votaron casi 100% de los ciudadanos registrados; es decir, fueron “casillas zapato”. Enfatizó que el gobernador tuvo en realidad 204 mil 205 votos a favor de continuar con su mandato y más de 305 mil para que deje el cargo.

“Hoy es un usurpador y el PT exige que deje el cargo, porque es el mandato del pueblo de Oaxaca. Tiene tres años gobernando coludido con el crimen organizado, con un enorme corrupción, con un abuso de poder, se le acusa de nepotismo que no se había visto en el país”, recalcó.

El gobernador de Oaxaca respondió que el PT no era aliancista de Morena, sino opositor y acusó a Benjamín Robles como una persona que traiciona a la Cuarta Transformación.

“El señor Benjamín Robles ha traicionado siempre a nuestro movimiento: cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador fue candidato en el 2012 y estábamos por la defensa del petróleo, cuando estábamos por la conformación de Morena, él siempre se opuso y estuvo en contra”, dijo en una entrevista que dio a El País.

Además, recordó que el ahora dirigente del PT en Oaxaca tiene orígenes del PRI. “Él venía de Michoacán y se le conocía como Cara Sucia, porque hacía los trabajos sucios del gobierno del PRI en aquel entonces”, declaró.

Otras confrontaciones

Esta no es la única división que enfrenta la unión política de Morena, PT y PVEM. A la par, estos partidos han tenido desacuerdos por la reforma político-electoral que quiere presentar la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lo anterior porque Morena busca reducir el número de legisladores plurinominales y el presupuesto público a los partidos políticos. Dos propuestas que al PT y al PVEM les afectaría.

“Nosotros no estamos de acuerdo en moverle nada ni una coma a cómo está hoy el tema de los plurinominales, ni reducir ni cambiar el esquema a voto directo”, dijo Luis Armando Melgar, senador por el PVEM.

Ante estos desacuerdos, Monera invitó a sus aliados a redactar la reforma que se presentará, por lo que actualmente dirigentes de ambos partidos mantienen reuniones con Pablo Gómez, quien está encargado de elaborar la propuesta.

La razón principal para las reuniones se debe a que Morena necesita los votos de sus aliados para que pase la Reforma Electoral, ya que será a nivel constitucional y es necesario la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores asistentes.

En el caso de la Cámara de Diputados, si acuden todos, será indispensable 334 votos, pero Morena solo tiene 253, por lo que necesita 81 votos de sus aliados, y en el Senado, necesita 86, pero el oficialismo cuenta con 67, por lo que requieren 19 del PVEM y el PT, o la otra opción sería que negocien con la oposición (PAN, PRI y MC).

