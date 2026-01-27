Seis personas y representante de Waldo's son vinculados a proceso por incendio

Los cargos incluyen "homicidio, distintos tipos de lesiones y daños, todos cometidos a título culposo", además de incumplimiento de un deber legal y uso de documentos falsos, los cuales fueron atribuidos a las seis personas y a la empresa.

Los acusados, según la resolución judicial, enfrentarán el proceso en libertad bajo diversas medidas cautelares, como la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad, exhibir una garantía económica y la prohibición de salir del estado.

En cuanto al representante legal de la empresa Waldo's, el juez determinó que procediera la prisión preventiva justificada, aunque dicha medida no se ejecutó debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo. La Fiscalía anunció que impugnará la resolución.

La autoridad judicial también resolvió no vincular a proceso a otras dos personas que se encontraban involucradas en la investigación, una de las cuales, según el juez, no cometió ninguna conducta delictiva y otra cuyo caso había prescrito. La Fiscalía expresó su desacuerdo con estas decisiones y adelantó que apelará ambos fallos.