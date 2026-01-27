Seis personas y representante de Waldo's son vinculados a proceso por incendio

Un juez de control ordenó que seis personas y un representante legal de la empresa Waldo's enfrenten juicio por su presunta responsabilidad en el incendio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en una tienda de esta cadena comercial en Hermosillo, Sonora, que dejó como saldo 23 personas sin vida.
En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado detalló que, tras valorar las pruebas periciales, testimoniales y documentales presentadas por el Ministerio Público, el juez determinó que existen elementos suficientes para abrir un proceso penal.