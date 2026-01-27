Publicidad

México

Seis personas y representante de Waldo's son vinculados a proceso por incendio

La Fiscalía de Sonora informó que, tras valorar las pruebas, el juez determinó que existen elementos suficientes para abrir un proceso penal.
mar 27 enero 2026 12:44 PM
imputados-incendios-waldos-hermosillo-sonora.jpg
Los acusados, según la resolución judicial, enfrentarán el proceso en libertad bajo diversas medidas cautelares, como la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad, exhibir una garantía económica y la prohibición de salir del estado. (Foto: Arturo Castro/Cuartoscuro)

Un juez de control ordenó que seis personas y un representante legal de la empresa Waldo's enfrenten juicio por su presunta responsabilidad en el incendio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en una tienda de esta cadena comercial en Hermosillo, Sonora, que dejó como saldo 23 personas sin vida.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado detalló que, tras valorar las pruebas periciales, testimoniales y documentales presentadas por el Ministerio Público, el juez determinó que existen elementos suficientes para abrir un proceso penal.

Los cargos incluyen "homicidio, distintos tipos de lesiones y daños, todos cometidos a título culposo", además de incumplimiento de un deber legal y uso de documentos falsos, los cuales fueron atribuidos a las seis personas y a la empresa.

Los acusados, según la resolución judicial, enfrentarán el proceso en libertad bajo diversas medidas cautelares, como la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad, exhibir una garantía económica y la prohibición de salir del estado.

imputados-incendios-waldos-hermosillo-sonora.jpg
En cuanto al representante legal de la empresa Waldo's, el juez determinó que procediera la prisión preventiva justificada, aunque dicha medida no se ejecutó debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo. La Fiscalía anunció que impugnará la resolución.

La autoridad judicial también resolvió no vincular a proceso a otras dos personas que se encontraban involucradas en la investigación, una de las cuales, según el juez, no cometió ninguna conducta delictiva y otra cuyo caso había prescrito. La Fiscalía expresó su desacuerdo con estas decisiones y adelantó que apelará ambos fallos.

El incendio ocurrió alrededor de las 15:00 horas del sábado 1 de noviembre de 2025, en una sucursal de Waldo's, en Hermosillo, Sonora. La causa principal del incendio, según la Fiscalía General de Justicia del Estado, fue la falla de un transformador instalado dentro de la tienda, lo que provocó una explosión. La Fiscalía descartó que el incendio fuera provocado intencionalmente.

Previo al incidente, se registraron cortes de luz en la zona, lo que generó alteraciones en el suministro eléctrico pocos minutos antes de la explosión, que dejó 23 personas sin vida, en su mayoría por inhalación de gases tóxicos, y múltiples personas heridas, entre ellas empleados y clientes de la tienda.

La Fiscalía investiga posibles responsabilidades relacionadas con negligencia en la instalación o mantenimiento del transformador, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aclaró que el transformador era privado y no formaba parte de su red de distribución.

