México

Rosario Piedra destaca defensa proactiva de Derechos Humanos; le reclaman silencio y protección al poder

En su informe ante la Cámara de Diputados, la presidenta de la CNDH afirmó que hay una ruptura con el pasado y con la simulación de que se vela por los derechos humanos.
lun 26 enero 2026 05:25 PM
Rosario Piedra Ibarra
Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentó este lunes su primer informe de su segundo periodo al frente de la institución. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro.)

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aseguró que la CNDH ha asumido una defensa proactiva de las garantías individuales e iniciado un proceso de transformación en la que se ha dejado atrás la simulación y la subordinación al poder político.

Sin embargo, legisladores de oposición le reclamaron que proteja al poder, su pasividad ante violaciones de derechos humanos por las fuerzas de seguridad, apoyar la prisión preventiva oficiosa y su silencio ante episodios como el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

“Cuando asumí la presidencia de la CNDH lo hice convencida de la necesidad de su trasformación, y de que nunca más esta institución sería parte del aparato de los perpetradores. A lo largo de los últimos seis años, la CNDH ha cambiado para responder a las necesidades y a la realidad de México, superando el papel meramente reactivo y testimonial a que la dejaron condenada, para asumir una defensa más proactiva y útil para el pueblo”, firmó.

Este lunes 26 de enero, Piedra Ibarra rindió un informe por su primer año de su segundo periodo al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que destacó que desde 2019, cuando inició su gestión al frente de la institución se inició con un modelo de transformación para romper con décadas de simulación, opacidad y subordinación.

“Durante años, la CNDH fue utilizada como una aliada del poder, más preocupada por guardar las formas y recibir el reconocimiento internacional que por reducir y eliminar los abusos de Estado y por responderle a las y los mexicanos. Fueron tiempos en los que se archivaban denuncias, se dejaban pasar meses y hasta años para emitir recomendaciones, se encubrían crímenes de Estado y se miraba hacia otro lado frente al dolor de las víctimas”, apuntó.

Aseguró que en los últimos cinco años se ha triplicado el número de recomendaciones y las acciones de inconstitucionalidad.

“Nuestros registros históricos muestran que el periodo con mayor número de quejas por violaciones vinculadas a desapariciones, ejecuciones y detenciones arbitrarias se concentró entre 2008 y 2013, en el contexto de la llamada ‘guerra contra el narco’. Desde 2019, esas prácticas han mostrado una tendencia clara a la baja y, algo fundamental, es que las violaciones graves han casi desaparecido del listado de violaciones a derechos humanos más frecuentes entre las autoridades federales”, indicó.

De acuerdo con sus estadísticas, la CNDH hoy es más cercana a los ciudadanos y –aseguró– así lo demuestra el incremento en las quejas que recibe. En 1991 se recibían 3.5 quejas diarias, mientras que para el año 2025 fueron 204.2 por día. “Es decir, más de 1,412% que hace 34 años. Lo que da muestra de la magnitud del trabajo y del acercamiento que tenemos con el pueblo”, dijo.

Piedra afirmó que bajo su gestión, se han emitido recomendaciones a la autoridad “sin temores ni titubeos” y ya prepara una para el caso Teuchitlán, en donde fue localizado un centro de adiestramiento del crimen organizado.

“Hemos rechazado la utilización de los derechos humanos para hacer negocio, para hacer el caldo gordo a agendas ajenas a los derechos humanos o, peor aún, ajenas al interés de las víctimas, solo para gratificar a actores políticos o económicos. No ha sido fácil, porque a cada paso que hemos dado, han querido ponernos freno, han querido desvirtuar nuestro trabajo. Es natural, y así lo asumimos, porque esta ruptura con el pasado, este cambio de la CNDH no lo hace la propaganda”, dijo.

Sin embargo, al fijar su posicionamiento, diputados de oposición le reclamaron la cercanía que ha tenido al poder, así como el silencio que ha guardado frente a episodios de violación a derechos humanos.

“En lugar de proteger a las víctimas, a las y a los mexicanos, prácticamente protege al poder. Y podrán decir: ¿cómo que protege al poder? Pero díganme ustedes si ir a tocar una puerta para pedir permiso a Palacio Nacional no es proteger el poder. Para saber qué cifras se tienen que maquillar y para saber qué información sí se tiene que dar”, dijo la diputada del PRI, Ana Isabel González González.

La legisladora priista Anabell Ávalos Zempoalteca cuestionó el silencio de la ombduswoman ante la epidemia de sarampión que está enfrentando México y que hasta ahora suman 7,417 casos acumulados de sarampión, de los que en las últimas 24 horas se reportaron 107 casos.

“México hoy está reprobado en materia de derechos humanos. El derecho a la salud más que olvidado, sin medicamentos, sin vacunación, con una epidemia de sarampión. ¿Qué ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Ha señalado los errores de este gobierno?”, dijo.

También cuestionó el silencio ante el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido a finales de diciembre.

"Tristemente, el 28 de diciembre del año pasado se descarriló el Tren interoceánico. Hubo 14 muertos y casi 100 personas heridas. ¿Cuál fue la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Está investigando la corrupción en torno a la construcción del tren. ¿Será violatorio de derechos humanos que se nombre como responsable de la obra a alguien que no tiene experiencia en ese sector y cuyo único mérito era haber sido hijo del expresidente López?", criticó.

