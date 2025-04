Polémicas, reclamos y ausencias marcan gestión de Rosario Piedra en CNDH

Cinco años en la polémica

Respaldada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosario Ibarra fue electa por el Senado de la República en 2019 y reelecta en noviembre de 2024, en medio de reclamos de la oposición y organizaciones civiles.

La actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es vista como una funcionaria cercana al poder Ejecutivo. (Graciela López Herrera/Cuartoscuro.)

La presidencia de la hija de la activista Rosario Ibarra, se ha visto envuelta en varias polémicas durante su gestión.

Una de ellas se dio en octubre de 2023, cuando los seis integrantes del Consejo Consultivo presentaron su renuncia.

También causó polémica que la CNDH no presentara impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de reformas como la de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y para modificar al Poder Judicial.

Piedra se ha pronunciado por una transformación de la CNDH a una Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.

“Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, que ya no responde, dije ya no responde, a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva, más aún, de que es indispensable renovar el sistema no jurisdiccional mexicano”, propuso ante el Congreso.

Sin embargo, aunque no es su función, la CNDH se pronunció a favor de una reforma al Instituto Nacional Electoral (INE).

Además, su gestión ha transcurrido con pocos eventos públicos, prácticamente no ofrece conferencias de prensa y tampoco fija posicionamientos ante presuntas violaciones de derechos humanos.

Miguel Alcaraz, abogado del área de Defensa Integral de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., dijo a Expansión Política que la gestión de Piedra se ha caracterizado por estar alejada de las víctimas.

“Se esperaba una gestión al frente de la CNDH mucho más cercana a las víctimas, si bien no de contrapeso al poder, sí de abrir la discusión, no estar alineada al presidente de la República”, afirmó.

Por su desempeño, incluso el Comité Eureka, fundado en 1977 por Rosario Ibarra, se pronunció en contra de que continuara al frente de la CNDH.

“Nos parece inaceptable que, por intereses ajenos al proceso, sea impuesta en la terna la persona que demostró a lo largo de cinco años su incapacidad para dirigir la CNDH con independencia del Estado, perpetrador de graves violaciones a los derechos humanos”, afirmó en un posicionamiento.

Y añadió un ejemplo más de las omisiones en las que ha incurrido la titular: “Hemos observado la insuficiencia y deficiencia en el trabajo de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH. Un hecho que respalda esta percepción es su silencio ante la negativa de SEDENA a entregar información clave para el esclarecimiento del paradero de nuestros familiares desaparecidos durante la etapa de terrorismo de Estado. En general su actuación parece abonar a la impunidad de los perpetradores del terrorismo de Estado y al discurso oficial de olvido, obediencia debida y punto final”.

En la etapa para buscar la reelección, Rosario Piedra volvió a causar polémica al presentar una carta de apoyo del obispo Raúl Vera, un activista de los derechos humanos, pero que resultó ser falsa.