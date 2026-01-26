Población privada de la libertad rompe récord con Sheinbaum: más de 21,000 entraron a prisión

Especialistas consultados por Expansión Política consideran que el repunte en la población recluida responde al viraje en la política de seguridad que pasó de ser pasiva a una confrontativa, pero también a la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

“Hay un tema de encarcelar por encarcelar. Desafortunadamente se volvió a aplicar el tema de la prisión preventiva, eso les facilita a las autoridades capturar a mansalva y lo venden como un resultado, pero hay una consecuencia al mandar a muchísima gente a la cárcel”, explica Carlos Rodríguez, experto en seguridad pública e integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).

De acuerdo con cifras del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS) del gobierno federal, la población privada de la libertad pasó de 234,514 en septiembre de 2024 –último mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador– a 256,127 en diciembre pasado, es decir 9% más.

Por presión de EU, suben detenciones en México

En el gobierno de la presidenta Sheinbaum se aceleraron las detenciones de presuntos delincuentes, y parte de ello responde a la presión ejercida por la administración de Donald Trump quien ha exigido más de México para dar resultados en el combate a cárteles del narcotráfico.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, en el país habían sido detenidos más 40,735 presuntos delincuentes, que en promedio representan 2,909 las aprehensiones cada mes.

La cifra de detenciones es 79% mayor a las 1,624 que en promedio se realizaron al mes en el gobierno de López Obrador. El sexenio anterior concluyó con 94,240 detenciones, de las que en un año, la administración de Sheinbaum reporta un 43%.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que han sido detenidas más de 40,000 personas en lo que va del gobierno de la presidenta Sheinbaum. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

En el ritmo de ingresos a prisiones también se puede ver este crecimiento. Antes de la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, el promedio de ingresos en los primeros meses de la presidenta Sheinbaum era de 744, sin embargo, en enero fue de 2,915, y se ha mantenido entre 1,000 y 2,000 cada mes.