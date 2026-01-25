Publicidad

México

Iglesia: la paz en México solo será posible si se reconoce a las víctimas y hay justicia

La iglesia prepara el segundo encuentro del Diálogo Nacional por la Paz en Guadalajara, que se desarrollará del 30 de enero al 1 de febrero de 2026.
dom 25 enero 2026 11:18 AM
Misa Aniversario Luctuoso Jesuitas
Imagen ilustrativa. En la parroquia de la Sagrada Familia se realizó una misa en memoria de: Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, jesuitas asesinados en la sierra Tarahumara de Chihuahua, así como de todas las víctimas por violencia en el país. (Cuartoscuro/Mario Jasso)

La Iglesia Católica afirmó que la verdadera paz en México solo será posible cuando se coloque a las víctimas en el centro de cualquier proceso de pacificación.

En la editorial del semanario Desde la Fe, se recordó el asesinato de los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, junto al guía de turistas Pedro Palma, en Cerocahui, Chihuahua, en junio de 2022. Estos hechos, señaló, conmovieron profundamente tanto a la sociedad mexicana como a la Iglesia.

Estos crímenes, agregó, se convirtieron en un punto de inflexión en el debate sobre la violencia en el país. A pesar de la magnitud del dolor, aseveró que la respuesta no fue de confrontación o violencia, sino de un firme compromiso por buscar la paz.

La clave para lograr una paz duradera, según la institución, radica en la justicia, la verdad y la reparación para aquellos que han sufrido los efectos de la violencia.

"Escuchar implica reconocer a las víctimas como el centro de cualquier esfuerzo de pacificación, no como una cifra más, y aceptar que sin verdad, justicia y reparación para ellas no puede haber una paz auténtica ni duradera", se señala en la editorial.

En este contexto, la iglesia impulsa el Diálogo Nacional por la Paz, una iniciativa centrada en la escucha activa, que busca dar voz a las víctimas y contribuir a la construcción de una cultura de paz en el país. Desde su inicio, el Diálogo promueve la idea de que, sin justicia para las víctimas, no se podrá alcanzar una paz auténtica.

La iglesia anunció que ya se prepara el segundo encuentro nacional, que se realizará en Guadalajara del 30 de enero al 1 de febrero de 2026. A este evento se espera la participación de más de 1,000 personas, entre académicos, especialistas, víctimas de la violencia, representantes del gobierno y comunidades religiosas.

Explicó que los participantes abordarán tres actitudes fundamentales: mirar la realidad sin eufemismos, interpretar las prácticas que contribuyen a la reconstrucción del tejido social y actuar mediante compromisos concretos y medibles en el tiempo.

En este sentido, los organizadores del Diálogo destacan que dialogar no significa pactar con la impunidad ni negociar la dignidad humana, sino generar condiciones para que la justicia sea una realidad para todos los mexicano.

