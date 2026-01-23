Calendario Bienestar: los adultos mayores que reciben su pago del 26 al 28 de enero 2026

La Secretaría de Bienestar detalla que la manera más fácil es consultar el saldo a través de la App del Banco Del Bienestar, disponible en Google Play Apple Store, que está disponible de manera gratuita.

Cabe recordar que no es necesario retirar el dinero en la fecha anunciada, los recursos pueden permanecer en el Banco del Bienestar, ya que sirve como una cuenta de depósito o ahorro. Las personas beneficiarias también pueden ocupar su tarjeta para realizar pagos en los negocios autorizados.

La titular de la Secretaría de Bienestar refirió que este primer bimestre de 2026 cuenta con una inversión histórica de casi 100,000 millones de pesos.

“Solo este primer bimestre de enero-febrero supera la inversión social de 99,000 millones de pesos. Es muy importante; casi estamos llegando a los 100,000 millones de pesos”, destacó la funcionaria.