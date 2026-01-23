Calendario Bienestar: los adultos mayores que reciben su pago del 26 al 28 de enero 2026

La Pensión Bienestar crece para 2026
La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó que para este año el monto de depósito aumentó 200 pesos.
“Un total de 13.4 millones de adultos mayores a partir de hoy recibirán su pensión de 6,400 pesos bimestrales; es decir, tuvo un aumento de 200 pesos, al pasar de 6,200 a 6,400 pesos bimestrales, así lo dispuso nuestra presidenta”.
Las demás personas beneficiarias recibirán las siguientes cantidades:
2 millones 982 mil 222 derechohabientes de Mujeres Bienestar recibirán 3,100 pesos bimestrales;
Un millón 613 mil 706 personas con discapacidad recibirán 3, 300 pesos bimestrales;
237, 855 beneficiarias del programa Madres Trabajadoras obtendrán 1,650 pesos bimestrales.
Además, se estima que 20 millones de personas reciban los programas sociales de la Secretaría Bienestar, incluyendo Sembrando Vida,
“En 2026, 20 millones de personas recibirán estas pensiones, que no son un apoyo temporal, son un derecho para el resto de su vida, que les dé una vejez con dignidad, que les ayude a alcanzar la autonomía a las personas con discapacidad y que a las mujeres les permita vivir con tranquilidad”, señaló la presidenta Claudia Sheinbum.