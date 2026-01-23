Publicidad

Calendario Bienestar: los adultos mayores que reciben su pago del 26 al 28 de enero 2026

A la Pensión Bienestar le quedan tres pagos durante este mes, correspondientes al bimestre de enero-febrero de 2026. Estas son las fechas oficiales, según Ariadna Montiel.
vie 23 enero 2026 11:31 AM
La fecha de pago se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar. (Víctor Lamoyi/Facebook)

Quedan pocos días para que la Pensión Bienestar cumpla con la cobertura de pagos del primer bimestre de 2026, y las personas adultas mayores, con discapacidad, madres trabajadoras o mujeres a partir de 60 años que sean beneficiarias podrán disponer de su dinero.

Así están las fechas de pago en la última semana de enero, del lunes 26 al miércoles 28.

Hay aproximadamente 18.5 millones de personas beneficiarias de los programas de la Secretaría de Bienestar, según el cierre de padrón en 2025. La dependencia realizó una inversión de 579,000 millones de pesos (mdp).

Este año, la meta de cobertura aumentó a 20.3 millones de derechohabientes con una inversión de 663,000 mdp establecidos en el Presupuesto de Egresos de 2026.

¿Quiénes reciben su pensión? Pagos del 26 al 28 de enero

De acuerdo con el calendario oficial, anunciado por la secretaria Ariadna Montiel Reyes, las fechas quedan de la siguiente manera:

Lunes 26 de enero: letra S

Martes 27 de enero: letras T, U, V

Miércoles 28 de enero: letras W, X, Y, Z

La Secretaría de Bienestar detalla que la manera más fácil es consultar el saldo a través de la App del Banco Del Bienestar, disponible en Google Play Apple Store, que está disponible de manera gratuita.

Cabe recordar que no es necesario retirar el dinero en la fecha anunciada, los recursos pueden permanecer en el Banco del Bienestar, ya que sirve como una cuenta de depósito o ahorro. Las personas beneficiarias también pueden ocupar su tarjeta para realizar pagos en los negocios autorizados.

La titular de la Secretaría de Bienestar refirió que este primer bimestre de 2026 cuenta con una inversión histórica de casi 100,000 millones de pesos.

“Solo este primer bimestre de enero-febrero supera la inversión social de 99,000 millones de pesos. Es muy importante; casi estamos llegando a los 100,000 millones de pesos”, destacó la funcionaria.

La Pensión Bienestar crece para 2026

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó que para este año el monto de depósito aumentó 200 pesos.

“Un total de 13.4 millones de adultos mayores a partir de hoy recibirán su pensión de 6,400 pesos bimestrales; es decir, tuvo un aumento de 200 pesos, al pasar de 6,200 a 6,400 pesos bimestrales, así lo dispuso nuestra presidenta”.

Las demás personas beneficiarias recibirán las siguientes cantidades:

2 millones 982 mil 222 derechohabientes de Mujeres Bienestar recibirán 3,100 pesos bimestrales;

Un millón 613 mil 706 personas con discapacidad recibirán 3, 300 pesos bimestrales;

237, 855 beneficiarias del programa Madres Trabajadoras obtendrán 1,650 pesos bimestrales.

Además, se estima que 20 millones de personas reciban los programas sociales de la Secretaría Bienestar, incluyendo Sembrando Vida,

“En 2026, 20 millones de personas recibirán estas pensiones, que no son un apoyo temporal, son un derecho para el resto de su vida, que les dé una vejez con dignidad, que les ayude a alcanzar la autonomía a las personas con discapacidad y que a las mujeres les permita vivir con tranquilidad”, señaló la presidenta Claudia Sheinbum.

Ubica tu sucursal del Banco del Bienestar más cercana

El Banco del Bienestar es la institución bancaria del Gobierno de México a través de la cual se dispersan los recursos de los Programas para el Bienestar.

Localiza tu sucursal más cercana con el siguiente mapa:

Creado en 2019, el Banco del Bienestar cuenta ahora con 3,049 sucursales operativas en las 32 entidades federativas distribuidas de la siguiente manera:

Aguascalientes - 17 sucursales

Baja California - 26

Baja California Sur - 10

Campeche - 26

Chiapas - 233

Chihuahua - 72

Ciudad de México - 88

Coahuila - 35

Colima - 17

Durango - 46

Guanajuato - 106

Guerrero - 136

Hidalgo - 135

Jalisco - 152

México - 279

Michoacán - 174

Morelos - 45

Nayarit - 34

Nuevo León - 55

Oaxaca - 287

Puebla - 261

Querétaro - 30

Quintana Roo - 24

San Luis Potosí - 77

Sinaloa - 65

Sonora - 73

Tabasco - 45

Tamaulipas - 61

Tlaxcala - 74

Veracruz - 292

Yucatán - 100

Zacatecas - 74

