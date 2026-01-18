Publicidad

CDMX

La Suprema Corte alista votación sobre desalojos en CDMX

La Suprema Corte votará este lunes sobre el Artículo 60 que reconocía los derechos de las personas ante los desalojos en la Ciudad de México, el cual fue eliminado por el Congreso capitalino en 2019.
dom 18 enero 2026 05:36 PM
Desalojo Calle Cuba Centro Histórico
En República de Cuba 11, Centro Histórico de la CDMX, se mantiene un plantón tras el desalojo de 19 familias en agosto de 2025. Las personas afectadas han denunciado ser expulsadas por medio de un juicio con múltiples irregularidades. (Fotos: Graciela López Herrera / Cuartoscuro.com)

Este lunes 18 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá y votará sobre el reconocimiento de las personas ante los desalojos en la Ciudad de México.

El Artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la Ciudad de México reconoció en 2019 los derechos a las personas frente a los desalojos forzosos, incluyendo el ser realojadas por el gobierno capitalino a una distancia no mayor a 15 kilómetros de donde vivían.

¿Qué derechos reconocía el Artículo 60 sobre desalojos?

  • Los desalojos forzosos solo podrán llevarse a cabo en casos excepcionales.
  • Las personas desalojadas tienen derecho a no ser discriminadas, que se estudien las posibilidades para evitar o disminuir el uso de la fuerza, ser indemnizados en caso de perder bienes o sufrir pérdidas inmateriales y acceder a audiencia con el juez o jueza ante la posibilidad de ser lanzadas de su domicilio.
  • Las autoridades deben realojar a las personas desalojadas en situación vulnerable en un radio de máximo de 15 kilómetros del lugar donde vivían.
  • Las autoridades de la capital deben hacer pública la información sobre el número de personas desalojadas, el lugar y las causas de los desalojos.

Dicha ley fue aprobada por el Congreso de la ciudad y entró en vigor el 8 de febrero de 2019, sin embargo el Artículo 60 fue modificado apenas tres meses después por los mismos diputados y diputadas de la capital. Los legisladores eliminaron gran parte de su contenido, incluyendo el derecho de las personas desalojadas a ser reubicadas por las autoridades.

Quedó limitado solo a señalar que ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial y podrán solicitar a las autoridades su incorporación a programas de vivienda.

En respuesta, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) interpuso una acción de inconstitucionalidad (73/2019), en un intento de recuperar la versión original del Artículo 60 que garantizaba la protección de las personas ante desalojos, al considerar que su eliminación representaba un retroceso en derechos.

Siete años más tarde, la Suprema Corte decidió tomar el asunto con el proyecto de la ministra María Estela Ríos González, el cual propone avalar la eliminación de los derechos que se reconocían a las personas ante desalojos.

Ríos González plantea que no habrá afectación al derecho a la vivienda ni a las personas en casos de desalojos, pues todos los desalojos se realizan a partir de un juicio.

Sin embargo, hay casos como el de República de Cuba 11, donde 19 familias fueron sacadas por la fuerza el 27 de agosto de 2025 de departamentos que fueron sus hogares por más de medio siglo.

El desalojo se realizó con un juicio con múltiples irregularidades, entre ellas la supuesta notificación a una de las residentes sobre el desalojo, pese a que la vecina había fallecido cinco años atrás.

De enero de 2023 a noviembre de 2025 se presentaron 81 quejas por violaciones a derechos humanos durante desalojos en la Ciudad de México ante la CDHCM.

Organizaciones como la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) y el Frente Contra la Gentrificación advirtieron que el proyecto de la ministra Ríos González desconoce el derecho a una vivienda adecuada y viola el principio constitucional de no regresividad en derechos humanos, el cual establece que una vez que se reconoce un derecho este no puede ser eliminado después.

Alrededor de 23,000 familias son expulsadas de la Ciudad de México cada año, de acuerdo con el diagnóstico realizado para el proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT)

Se prevé que las y los ministros decidan sobre el Artículo 60 este lunes, por lo cual organizaciones y activistas convocaron a una manifestación frente a la Suprema Corte a partir de las 8:00 horas.

