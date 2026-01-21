La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBB) informó que hay una serie de pasos a seguir para los padres de familia y tutores de los alumnos de primer año de secundaria tras recibir la Beca Rita Cetina.
Beca Rita Cetina: Lo que debes hacer y evitar tras recibir la tarjeta del Banco Bienestar
La entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar comenzó el 5 de enero de 2026 y continuarán durante este mes en distintas escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Los Servidores de la Nación son los encargados de entregar el plástico tras comprobar que el alumno sí es beneficiario, además de solicitar los siguientes documentos para comprobar la identidad tanto del estudiante como de la persona que realizó el trámite.
La CNBB detalla que para el caso de la beca Rita Cetina Gutiérrez para alumnos de secundaria, la madre, el padre o tutor deberá llevar a la entrega de tarjetas del Bienestar los siguientes documentos con sus datos:
- Identificación oficial (original y copia)
- Acta de nacimiento
- CURP
- Comprobante de domicilio.
También debe llevar estos documentos del estudiante:
- Acta de nacimiento
- CURP
Pasos a seguir antes de recibir la tarjeta
Se debe acudir a la sede en el horario establecido con toda la documentación, con una pluma tinta azul, para llenar los datos que se solicitan en el contrato antes de recibir la tarjeta del Banco Bienestar. Los Servidores de la Nación son los encargados de explicar el paso a paso a los padres de familia y tutores.
Tener a la mano dos números telefónicos, un correo electrónico, el nombre de la escuela secundaria y el turno.
Además, se solicita el nombre y número telefónica de una persona que se quedaría como tutor en caso de fallecimiento del titular.
¿Qué se debe hacer después de recibirla?
Después de recibirla se debe esperar de entre 30 a 40 días para bajar la aplicación y colocar los datos que solicita de la tarjeta y datos personales.
En el contrato se especifica la institución en donde acudir la primera vez para sacar los 1,900 pesos bimestrales; después, ya se puede sacar el dinero en los cajeros de otras instituciones bancarias.
Los padres de familia deben guardar en un lugar seguro el acuse de recibo porque en caso de que se pierda la tarjeta del Banco Bienestar, con este documento se acuda a las ventanillas y presentarlo para retirar el dinero.
Se recomienda estar atento a los avisos oficiales de la Secretaría de Bienestar, de la CNBB para conocer la fecha del primer depósito que se prevé que a finales de febrero se reciba el primer depósito para los alumnos de primer año que acaban de recibir la tarjeta del Banco Bienestar.