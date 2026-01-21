La entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar comenzó el 5 de enero de 2026 y continuarán durante este mes en distintas escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los Servidores de la Nación son los encargados de entregar el plástico tras comprobar que el alumno sí es beneficiario, además de solicitar los siguientes documentos para comprobar la identidad tanto del estudiante como de la persona que realizó el trámite.

La CNBB detalla que para el caso de la beca Rita Cetina Gutiérrez para alumnos de secundaria, la madre, el padre o tutor deberá llevar a la entrega de tarjetas del Bienestar los siguientes documentos con sus datos:

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio.

También debe llevar estos documentos del estudiante: