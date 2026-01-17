México captura a uno de los diez más buscados por el FBI

#BREAKING FBI Ten Most Wanted Fugitive Alejandro Rosales Castillo Captured in Mexico. @FBICharlotte Special Agent in Charge James C. Barnacle Jr., and @CMPD Chief Estella D. Patterson announce the capture of Ten Most Wanted Fugitive Alejandro “Alex” Rosales Castillo.

Castillo… pic.twitter.com/Xk368nfMBR — FBI Charlotte (@FBICharlotte) January 17, 2026

Medios estadounidenses aseguran que el hombre tuvo una breve relación con su víctima, entonces de 23 años, a la que le pidió dinero prestado.

La citó para pagarle la deuda, pero en vez de ello se presume que la secuestró, la obligó a sacar sus ahorros de un cajero y luego la llevó a una zona boscosa donde la mató de un disparo en la cabeza antes de arrojar su cuerpo a un barranco.

El hombre "cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de extradición", es acusado de "asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro", detalló en la red social X el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch.

Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el @FBI, elementos de @SSPCMexico y @FGRMexico realizaron un despliegue coordinado en Pachuca, Hidalgo, donde fue detenido Alejandro “N”, quien cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de… pic.twitter.com/gZ8ybE85Pm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 17, 2026

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, escribió en X que esta captura "refleja el impacto del esfuerzo conjunto" entre los gobiernos de ambos países.

Tras ser detenido en el central estado de Hidalgo, Rosales Castillo fue presentado ante el ministerio público para iniciar su proceso legal.

Castillo fue visto por última vez en agosto de 2016 cruzando la frontera desde Nogales, Arizona, hacia México, y permaneció prófugo durante casi nueve años. Durante ese periodo, agentes federales y fuerzas locales desarrollaron múltiples pistas hasta ubicarlo en territorio mexicano.

La captura se realizó el 16 de enero de 2026 en Pachuca, Hidalgo, en un operativo coordinado por la Oficina del Agregado Legal del FBI en la Ciudad de México, en conjunto con la Agencia de Investigación Criminal–INTERPOL (AIC-INTERPOL) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Posteriormente, el detenido fue trasladado a la Ciudad de México, donde permanece bajo custodia en espera de su proceso de extradición a Carolina del Norte.

Fue incluido en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI el 24 de octubre de 2017. Además de la orden estatal por asesinato en primer grado emitida en noviembre de 2016, en febrero de 2017 se giró una orden de arresto federal en su contra por huida ilegal para evitar su procesamiento judicial.

El FBI ofrecía 250,000 dólares de recompensa por información que llevara a la captura de Rosales Castillo.

Con información de AFP.