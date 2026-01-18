Publicidad

Lo que se sabe del aseguramiento de la cabaña de Javier Corral en Chihuahua

El senador por Morena es acusado de presuntamente desviar 98.6 millones durante su gobiernoen Chihuahua de 2016 a 2021.
dom 18 enero 2026 12:58 PM
Imagen ilustrativa. El senador morenista Javier Corral hace uso de la tribuna del pleno del Senado de la República. (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

La investigación en contra de Javier Corral sigue su curso. En esta ocasión, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua aseguró su cabaña, en la Sierra Tarahumara.

El aseguramiento fue ejecutado por agentes ministeriales, ya que, según los avances de la indagatoria, existen indicios de un posible desvío de 98.6 millones de pesos durante su mandato como gobernador de Chihuahua.

La propiedad, localizada en el municipio de Ocampo, fue asegurada en cumplimiento de una orden judicial emitida el 15 de enero por un juez de control. La diligencia se efectuó al día siguiente.

En respuesta, Corral calificó el aseguramiento como un "acto de desesperación" y afirmó que la medida es "ilegal e inútil". Además, adelantó que recurrirán a las instancias judiciales para impugnar la decisión.

"La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y su impresentable fiscal han perdido la competencia del caso en dos resoluciones distintas, dictadas por jueces federales, lo cual ha sido ratificado por unanimidad por un Tribunal Colegiado de Circuito. Jurídicamente están acabados y moralmente derrotados", expresó el senador.

Asimismo, Corral señaló que el único recurso que le queda a la Fiscalía es el “golpeteo mediático” y el uso de recursos públicos para promover una narrativa amarillista a través de medios que considera "vendidos".

Investigación contra Corral

El senador Javier Corral enfrenta acusaciones por presunto desvío de 98.6 millones de pesos, en el marco de un contrato otorgado durante su gobierno para reestructurar la deuda del estado. Según la acusación, el contrato no contaría con los documentos justificativos necesarios.

Corral, quien fue militante del PAN, dejó el partido dos años después de su salida como gobernador y en 2023 se unió a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Actualmente, Morena defiende al legislador, señalando que la acción contra él responde a una venganza política por parte de la actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Hace una semana, un juez federal ordenó que la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, se encargara de investigar el presunto desvío de los 98.6 millones de pesos.

Según un comunicado de los abogados del senador, "la FGR determinó ejercer la facultad de atracción y dos jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación también consideraron que la competencia era federal, por lo que después de numerosas horas de audiencias, alegatos y pruebas de las partes, se ordenó que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y el Juez de Control local se desistieran del caso y remitieran los expedientes".

