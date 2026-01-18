Lo que se sabe del aseguramiento de la cabaña de Javier Corral en Chihuahua

La propiedad, localizada en el municipio de Ocampo, fue asegurada en cumplimiento de una orden judicial emitida el 15 de enero por un juez de control. La diligencia se efectuó al día siguiente.

En respuesta, Corral calificó el aseguramiento como un "acto de desesperación" y afirmó que la medida es "ilegal e inútil". Además, adelantó que recurrirán a las instancias judiciales para impugnar la decisión.

"La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y su impresentable fiscal han perdido la competencia del caso en dos resoluciones distintas, dictadas por jueces federales, lo cual ha sido ratificado por unanimidad por un Tribunal Colegiado de Circuito. Jurídicamente están acabados y moralmente derrotados", expresó el senador.

Asimismo, Corral señaló que el único recurso que le queda a la Fiscalía es el “golpeteo mediático” y el uso de recursos públicos para promover una narrativa amarillista a través de medios que considera "vendidos".