Lo que se sabe del aseguramiento de la cabaña de Javier Corral en Chihuahua

Investigación contra Corral
El senador Javier Corral enfrenta acusaciones por presunto desvío de 98.6 millones de pesos, en el marco de un contrato otorgado durante su gobierno para reestructurar la deuda del estado. Según la acusación, el contrato no contaría con los documentos justificativos necesarios.
Corral, quien fue militante del PAN, dejó el partido dos años después de su salida como gobernador y en 2023 se unió a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Actualmente, Morena defiende al legislador, señalando que la acción contra él responde a una venganza política por parte de la actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
Hace una semana, un juez federal ordenó que la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, se encargara de investigar el presunto desvío de los 98.6 millones de pesos.
Según un comunicado de los abogados del senador, "la FGR determinó ejercer la facultad de atracción y dos jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación también consideraron que la competencia era federal, por lo que después de numerosas horas de audiencias, alegatos y pruebas de las partes, se ordenó que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y el Juez de Control local se desistieran del caso y remitieran los expedientes".