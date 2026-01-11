Tribunal ordena a la FGR atraer el caso en contra del exgobernador Javier Corral

La decisión se da después de que la defensa solicitara a la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, ejercer su facultad de atracción en el asunto, pues los abogados señalaron que buscaron la competencia federal para tener un tribunal que los escuche y para que el asunto se resolviera conforme a Derecho.

“La FGR determinó ejercer la facultad de atracción y dos jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación también consideraron que la competencia era federal, por lo que después de muchas horas de audiencias, alegatos y pruebas de las partes, se ordenó a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y al Juez de Control local desistirse del conocimiento del asunto y remitir los expedientes”, se menciona en el comunicado.

Compartimos comunicado en relación con la persecución por motivos políticos contra @Javier_Corral.



Confiamos en que las autoridades federales constaten su inocencia y desenmascaren la brutal fabricación de un delito a quien encabezó uno de los mayores esfuerzos contra la… pic.twitter.com/1jnm0cKEwu — Schütte y Delsol Abogados (@SchutteyDelsol) January 10, 2026

Señala además que ahora las autoridades federales estarán en consideraciones de analizar las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho, por lo que confiaron en que "constatarán la absoluta inocencia" de Javier Corral frente a las “injustas” acusaciones de las autoridades de Chihuahua.

“Esto será también la base para desenmascarar la brutal fabricación de un delito a quien encabezó una de los mayores esfuerzos en el país en contra de la corrupción política, como lo hemos denunciado ante la propia FGR, que al día de hoy investiga las múltiples violaciones legales y de derechos humanos cometidas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y otros funcionarios estatales”, sostiene.

Javier Corral es acusado de presuntamente desviar 98.6 millones de pesos en un contrato que durante su gobierno en Chihuahua dio a un particular para reestructurar la deuda del estado sin que, supuestamente, existieran comprobantes.

El ahora senador era militante del PAN, pero dos años después de su salida como gobernador de Chihuahua dejó su militancia panista y se sumó en 2023 a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.

Actualmente, Morena defiende al legislador : acusa que hay una venganza política de parte de la actual mandataria de Chihuahua, Maru Campos, en contra de Corral.