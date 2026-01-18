ICE busca a expolicía federal y presunto operador de “El Mayo”

ICE indicó que sus últimas ubicaciones conocidas se sitúan entre Tijuana, Baja California, y Los Ángeles, California.

“Omar Guillermo Cuen Lugo es un expolicía federal mexicano buscado por coordinar el tráfico de cocaína del Cártel de Sinaloa hacia Estados Unidos”, señaló la dependencia en un comunicado difundido en redes sociales, donde también publicó una fotografía del exagente y habilitó una línea telefónica para recibir denuncias anónimas que ayuden a su localización y captura.

Según las autoridades, Cuen Lugo presuntamente fungió de manera simultánea como policía y operador del grupo criminal en el norte del país, encargado de recibir cargamentos de cocaína y marihuana en Sinaloa para su posterior traslado al territorio estadounidense.

El expolicía ya fue detenido en al menos dos ocasiones. En 2010 fue capturado por autoridades locales de Baja California en posesión de más de 2,200 dosis de cocaína, además de armas de fuego y cartuchos útiles.