México

ICE busca a expolicía federal y presunto operador de “El Mayo”

Desde sus redes sociales, el ICE subió una foto del expolicía y colocó su teléfono para denuncias anónimas para lograr su captura.
dom 18 enero 2026 07:03 PM
Según las autoridades, Cuen Lugo presuntamente fungió de manera simultánea como policía y operador del grupo criminal en el norte del país, encargado de recibir cargamentos de cocaína y marihuana en Sinaloa para su posterior traslado al territorio estadounidense. (Especial)

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) busca a Omar Guillermo Cuen Lugo, exagente de la Policía Federal, identificado como presunto operador de Ismael “El Mayo” Zambada y del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información difundida por la propia agencia estadounidense, Cuen Lugo, “El Compa Omar”, es señalado por supervisar el envío de cargamentos de cocaína desde México hacia Estados Unidos.

ICE indicó que sus últimas ubicaciones conocidas se sitúan entre Tijuana, Baja California, y Los Ángeles, California.

“Omar Guillermo Cuen Lugo es un expolicía federal mexicano buscado por coordinar el tráfico de cocaína del Cártel de Sinaloa hacia Estados Unidos”, señaló la dependencia en un comunicado difundido en redes sociales, donde también publicó una fotografía del exagente y habilitó una línea telefónica para recibir denuncias anónimas que ayuden a su localización y captura.

Según las autoridades, Cuen Lugo presuntamente fungió de manera simultánea como policía y operador del grupo criminal en el norte del país, encargado de recibir cargamentos de cocaína y marihuana en Sinaloa para su posterior traslado al territorio estadounidense.

El expolicía ya fue detenido en al menos dos ocasiones. En 2010 fue capturado por autoridades locales de Baja California en posesión de más de 2,200 dosis de cocaína, además de armas de fuego y cartuchos útiles.

Posteriormente, en 2014, fue detenido nuevamente durante un operativo en Tijuana realizado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), junto con otros 10 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, contra quienes se ejerció acción penal. Hasta el momento, se desconoce en qué circunstancias obtuvo su libertad en ambos casos.

Estados Unidos incrementó la presión sobre México para acelerar la extradición de líderes y operadores del narcotráfico. Durante el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, cinco presuntos líderes criminales fueron entregados a las autoridades estadounidenses, entre ellos Óscar Omar Treviño Morales, “Z-42”, señalado como uno de los principales generadores de violencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

