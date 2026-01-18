Publicidad

México

Artículo 19 condena agresión a periodistas de Sin Embargo; exige investigación a Fiscalía

Artículo 19 exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que se realice una investigación exhaustiva y se brinde protección a los reporteros afectados.
dom 18 enero 2026 12:29 PM
protesta-periodistas
Imagen ilustrativa. Protesta afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Guerrero. (Cuartoscuro/Victoria Razo)

La organización Artículo 19 condenó la agresión y las amenazas que sufrieron tres periodistas del medio digital Sin Embargo, quienes fueron atacados el 15 de enero pasado mientras cubrían la venta ilegal de animales en el Mercado de Mixhuca, en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.

En un comunicado, Artículo 19 exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) que se realice una investigación exhaustiva y se brinde protección a los reporteros afectados.

Según la denuncia, los periodistas se encontraban en el mercado para documentar la venta ilegal de aves y otras especies cuando un comerciante les solicitó que dejaran de grabar y borraran el material. Ante la solicitud, los periodistas intentaron retirarse del lugar al percatarse que los comenzaron a seguir.

Al salir del mercado y encontrarse dentro de su vehículo, dos personas en motocicleta bloquearon su paso de forma violenta, en la avenida 20 de Noviembre, y comenzaron a golpear a los periodistas. Uno de ellos recibió puñetazos y patadas en la cara y el torso, lo que resultó en lesiones visibles. Otro de los reporteros fue golpeado en la cabeza mientras intentaba protegerse dentro del vehículo.

Los agresores exigieron que se borraran los materiales grabados, pero al comprobar que ya no existían videos, continuaron con las agresiones. Ante la situación, el conductor logró acelerar el vehículo y escapar del lugar.

Artículo 19 acusó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no atendió el caso bajo el marco de protección a la libertad de expresión, lo que la organización calificó como una grave omisión. En este sentido, instó a las autoridades a garantizar una investigación completa y la debida protección para las víctimas de este ataque.

La organización subrayó que la agresión no fue un hecho aislado, sino un ataque premeditado y coordinado con el propósito de impedir la difusión de información de interés público y dañar el ejercicio del periodismo mediante amenazas y violencia.

Artículo 19 recordó que la Organización de los Estados Americanos (OEA) advierte que las agresiones en contra de los periodistas constituyen restricciones graves a la libertad de expresión y subrayó la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar estos hechos.

Destacó además que este tipo de ataques no solo afecta a las víctimas directas, sino que crea un clima de temor que inhibe a otros periodistas de investigar temas de relevancia social, como economías ilegales y redes de complicidad en el ámbito público.

