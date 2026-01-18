Artículo 19 condena agresión a periodistas de Sin Embargo; exige investigación a Fiscalía

Según la denuncia, los periodistas se encontraban en el mercado para documentar la venta ilegal de aves y otras especies cuando un comerciante les solicitó que dejaran de grabar y borraran el material. Ante la solicitud, los periodistas intentaron retirarse del lugar al percatarse que los comenzaron a seguir.

Al salir del mercado y encontrarse dentro de su vehículo, dos personas en motocicleta bloquearon su paso de forma violenta, en la avenida 20 de Noviembre, y comenzaron a golpear a los periodistas. Uno de ellos recibió puñetazos y patadas en la cara y el torso, lo que resultó en lesiones visibles. Otro de los reporteros fue golpeado en la cabeza mientras intentaba protegerse dentro del vehículo.

Los agresores exigieron que se borraran los materiales grabados, pero al comprobar que ya no existían videos, continuaron con las agresiones. Ante la situación, el conductor logró acelerar el vehículo y escapar del lugar.

Artículo 19 acusó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no atendió el caso bajo el marco de protección a la libertad de expresión, lo que la organización calificó como una grave omisión. En este sentido, instó a las autoridades a garantizar una investigación completa y la debida protección para las víctimas de este ataque.