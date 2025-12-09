Locatarios de Mercado Sonora acusan presión con clausuras por venta de animales

César Ríos, asesor jurídico de los locatarios, afirma que las autoridades de la alcaldía Venustiano Carranza jan iniciado actos de acoso y clausura irregular en contra de los locatarios para obligarlos a cambiar de giro.

"¿Qué está haciendo Evelyn Parra junto a su equipo jurídico? Está haciendo visitas donde lo que menos está checando es el maltrato animal, está checando si te falta un papel te clausuro", señaló Ríos.

La prohibición de la venta de animales vivos en el Mercado Sonora surge a partir de un amparo interpuesto por la organización 'Va por sus derechos' en la cual se exige a las autoridades -entre ellas la Jefatura de Gobierno encabezada por Clara Brugada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la alcaldía Venustiano Carranza- que hagan cumplir con la Ley de Bienestar Animal que prohíbe la venta de seres sintientes en los mercados públicos, al denunciar maltrato animal en este mercado.

"Esta resolución es violatoria porque los afectados son los locatarios pero no fueron incluidos en el juicio, por lo tanto no se pudieron defender", dijo el asesor jurídico de los locatarios.

Acusó que personal la Dirección de Gobierno, a cargo de Héctor Israel Rodríguez Hernández, llegó a pedir a los locatarios 60,000 pesos por retirarles los sellos de clausura si accedían a cambiar de giro y hasta 300,000 pesos por "regresarles" el giro de venta de animales. "Hay una corrupción muy abierta", comentó Ríos.

Hasta el momento alrededor de 30 de los 88 locatarios dedicados a la venta de animales han accedido a cambiar de giro.

Una de las locatarias afectadas es Miriam García Cruz, cuyo local donde vendía animales de granja fue clausurado por personal de la alcaldía Venustiano Carranza este lunes, pese a que sostiene aprobó dos verificaciones antes del cierre.

"Esto (la venta de animales) ha sido desde generaciones por parte de mi abuelo, por parte de mi padre que queremos defender ese patrimonio", indicó.

La comerciante del Mercado Sonora afirmó que el personal de la alcaldía le ordenó cerrar el local sin darle tiempo ni siquiera de buscar un espacio seguro para los animales y le pidieron que metiera en cajas a los ejemplares y los acomodara en un pasillo del mercado.

"Les dije 'yo no los puedo dejar en el pasillo' y me amenazaron que va a venir Brigada de Protección Animal; la veterinaria intervino y les dijo que vinieran, de hecho se pusieron más agresivos", sostuvo.