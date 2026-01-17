CDMX prohíbe la venta de mascotas en lugares públicos, pero abre un nuevo mercado: las redes sociale

La CDMX frena venta de mascotas en lugares públicos... pero sigue de manera clandestina en redes sociales
En la capital mexicana está prohibida la venta de animales en mercados públicos; no obstante en sitios de Internet y redes sociales como Facebook, WhatsApp cientos de anuncios ofrecen mascotas y otros animales.
“Tengo una cachorra disponible aún, 3 meses con todas sus vacunas, estoy en CDMX. El precio depende si la quieres con registro y pedigrí internacional o sin”, dice un vendedor de perros husky que los ofrece a la venta por 6,000 pesos (12,000 pesos con certificado) a los cachorros a través de un grupo de Facebook.
Pese a la prohibición de la venta de animales vivos en mercados públicos –que comenzó a aplicarse en el Mercado Sonora– y otros espacios no autorizados, la Ciudad de México carece de regulación o restricción alguna para su comercialización en medios digitales, por lo que el mercado negro es amplio y carece de sanciones o vigilancia.
Aunque Facebook prohibió desde 2018 la venta de mascotas y ganado en sus publicaciones, una búsqueda en Marketplace lleva a anuncios que al hacer click dirigen a grupos de Whatsapp y páginas de internet donde se pueden comprar perros, gatos, aves y reptiles como mascotas.
La restricción es burlada también en grupos de la plataforma como ‘Perros de todas las razas CDMX y Estado de México’ con 6,914 miembros, donde se publican a diario post con fotografías y videos de cachorros a la venta.
“Shiranian: 3,500$mx. Se entregan desparasitados, primera vacuna y cartilla. Se entregan con 2 meses cumplidos. Mamá Shih Tzu con microchip, papá Pomerania, hijo de papás con pedigrí. Puedes apartar con 1,000 y el resto un día antes de la entrega o el día de la entrega”, contesta una vendedora que anuncia cachorros a la venta en este grupo de Facebook y su contacto vía Whatsapp.
En Mercado Libre se muestran al menos 462 anuncios de venta de cachorros de perros en la Ciudad de México en los que se ofrecen razas como beagle, pomerania, golden retriever, bulldog francés, bulldog inglés y husky siberiano; además de otros 129 anuncios más se ubican en el Estado de México y a nivel nacional son 1,376 anuncios de venta de perros que ofrecen envío a todo el país, pagos a meses y “garantía” por 15 días del animal.
La Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México prohíbe la venta de animales en mercados públicos, vía pública, vehículos, tiendas departamentales y de autoservicio, así como cualquier otro establecimiento con un giro comercial autorizado distinto al de la comercialización de animales vivos.
Los establecimientos autorizados para la venta de animales vivos deben contar con licencia de funcionamiento, clave de registro para la reproducción y crianza ante la Agencia de Atención Animal, contar con buenas condiciones sanitarias y alimento suficiente, contar con un médico veterinario con cédula profesional, así como vender a los animales registrados y esterilizados, de acuerdo con el Artículo 28 Bis de dicha ley.
Sin embargo, los animales –en especial perros– que se venden como mascotas en plataformas digitales provienen de criaderos clandestinos que se encuentran comúnmente en patios y azoteas, sin ningún tipo de vigilancia o evaluación por parte de las autoridades, indica Jerónimo Sánchez, director de Animal Heroes, organización en defensa de los derechos de los animales.
“Detrás de los perros de raza se esconden también criaderos clandestinos que no están regulados, que su único interés es eficientar económicamente todo su proceso y dejan a un lado todo lo relacionado al bienestar. La gran mayoría son personas particulares que han visto un nicho de negocio”, dice en entrevista con Expansión Política.
El activista advierte que una muestra del abandono de animales de compañía es el caso del Refugio Franciscano, albergue de donde el Gobierno de la Ciudad de México retiró a un total de 858 perros por encontrarse en condiciones de maltrato animal por descuido, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).
“Es un ejemplo más de los muchos que hay de la sobrepoblación que existe en la Ciudad de México, en el Estado de México y en todo el país”, afirma Sánchez.
Muchos animales son comprados por impulso, sin considerar antes las necesidades de cuidado, atención veterinaria, socialización, espacio, actividad física y años de vida, lo que lleva a su posterior abandono.
“Compramos animales porque se ven bonitos, porque se lo vimos a algún influencer, a algún actor o actriz en una película o serie. Las razas de perros se ponen de moda según las circunstancias sociales”, señala.
El director de Animal Heroes indica que 70% de los perros viven en situación de calle en México, lo que equivale a alrededor de 16 millones de animales, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Los perros en situación de abandono no se limitan a los llamados ‘criollos’ o ‘callejeros’, pues en las calles y los albergues se pueden ver también perros como husky, San Bernardo, dachshund o salchicha y pitbull, mismas razas que se ofrecen a la venta en plataformas digitales.
Norma Huerta, rescatista de animales desde hace 19 años y fundadora de Mundo Patitas, reconoce que internet y redes sociales son una laguna donde se comercializan animales sin restricciones, lo que facilita su explotación en criaderos clandestinos.
“En México cualquiera se puede sentir un criador y entonces tener en una azotea o un patio una serie de jaulas oxidadas llenas de perritas a las que explotan y les sacan cachorros cada seis meses, apenas comiendo para que no se mueran de hambre”, explica la activista.
Huerta apunta que detrás de cada cachorro de perro de raza se encuentra un ciclo de explotación que incluye la endogamia –reproducción entre individuos emparentados, como entre madres y padres con sus crías– que genera problemas genéticos, la separación prematura de los cachorros de sus madres que genera complicaciones de salud y comportamiento, así como la reproducción forzada y el desgaste físico rápido, en especial de las hembras.
“A los cinco años una hembra sobrexplotada ya parece una anciana, sin dientes, descalcificada. Entonces la tiran y la reemplazan por una hija de ella. Lo que ellos quieren es seguir produciendo cachorros, sin importar que va en detrimento de la calidad de vida, de las disposiciones genéticas, incluso de la descendencia”, dice la fundadora de Mundo Patitas.
En septiembre de 2023 se presentó en el Congreso capitalino una iniciativa para prohibir la venta de animales en línea, pues se contraviene el marco jurídico al considerar a estos seres vivos como una mercancía.
La propuesta del entonces diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, planteaba que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizara operativos e investigaciones en plataformas digitales para detectar y evitar la compra de animales por internet. Sin embargo la iniciativa no avanzó.
Para el director de Animal Heroes es necesario una legislación que prohíba la venta de animales vivos por medios digitales, así como generar presión social hacia empresas de redes sociales como Meta (que agrupa Facebook, Instagram y Whatsapp) así como de venta en el caso de Mercado Libre para que apliquen filtros efectivos que pongan freno al ‘mercado negro’ de animales de compañía
“No hay una sola solución, se necesita un trabajo integral entre legisladores, gobierno y ciudadanía y asociaciones para que realmente tengamos un impacto y cambiemos la educación”, considera Sánchez.