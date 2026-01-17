Ante advertencia aérea, diputados de oposición piden al gobierno aclarar si EU tiene actividad militar en México

A pesar de la explicación de la Secretaría de Comunicaciones, la advertencia causa estupor porque se emite casi dos semanas después de que elementos militares estadounidenses intervinieran en Caracas, Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro, señalado de supuesto terrorismo y narcotráfico.
También ocurre en medio de advertencias de Donald Trump sobre llevar a cabo otras operaciones militares en la región para combatir a los cárteles de la droga.
Por separado, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, también demandó una explicación a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pidió que expliquen los posibles riesgos en caso de que se confirmen las maniobras militares de Estados Unidos.
Además, en un mensaje en redes sociales reprochó que el Congreso de la Unión no se pronuncie al respecto y que haya omitido instalar la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, un órgano legislativo que supervisa y evalúa las políticas y acciones de seguridad nacional.