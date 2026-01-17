Publicidad

México

Ante advertencia aérea, diputados de oposición piden al gobierno aclarar si EU tiene actividad militar en México

Legisladores del PAN y PRI exigen información sobre la motivación de Estados Unidos para advertir sobre actividades militares en el espacio aéreo cercano a México.
sáb 17 enero 2026 03:16 PM
Políticos de oposición piden explicación a México por la advertencia aérea de Estados Unidos
El viernes 16 de enero, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos lanzó una advertencia a aerolíneas comerciales que sobrevuelen el espacio aéreo cerca de México por posibles actividades militares. (Foto: iStock)

La advertencia de Estados Unidos a las aerolíneas comerciales ha sembrado dudas entre políticos de oposición, quienes cuestionan si esta alerta se lanzó porque Washington ya realiza actividades militares en el espacio aéreo nacional.

Aunque la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) explicó que la advertencia solo aplica a los vuelos y pilotos estadounidenses y descartó que afecte a la aviación civil mexicana, los legisladores cuestionaron la actuación del gobierno ante este tema.

Héctor Saúl, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), consideró que la SICT minimiza la advertencia aérea, pero no desmiente la actividad militar de Estados Unidos ni el registro de interferencias en los sistemas de navegación aérea en el espacio mexicano.

“La interrogante que persiste es: ¿Las actividades militares son unilaterales por parte del gobierno de EU o responden a un acuerdo bilateral entre ambas naciones? Sería de suma gravedad si se confirmara que EU lleva a cabo estas acciones de manera independiente”, apuntó en la red social X.

Ante esta duda, el diputado solicitó al gobierno federal que aclare este punto y detalle si la soberanía nacional está comprometida, así como el objetivo de las posibles actividades militares.

“Nos gustaría solicitar una aclaración. ¿Podría explicarnos por qué el Gobierno de EU ha emitido esta alerta?”, agregó.

Este viernes 16 de enero, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos lanzó una advertencia a aerolíneas comerciales que sobrevuelen el espacio aéreo cerca de México por posibles actividades militares y fallas en el sistema de navegación.

A pesar de la explicación de la Secretaría de Comunicaciones, la advertencia causa estupor porque se emite casi dos semanas después de que elementos militares estadounidenses intervinieran en Caracas, Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro, señalado de supuesto terrorismo y narcotráfico.

También ocurre en medio de advertencias de Donald Trump sobre llevar a cabo otras operaciones militares en la región para combatir a los cárteles de la droga.

Por separado, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, también demandó una explicación a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pidió que expliquen los posibles riesgos en caso de que se confirmen las maniobras militares de Estados Unidos.

Además, en un mensaje en redes sociales reprochó que el Congreso de la Unión no se pronuncie al respecto y que haya omitido instalar la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, un órgano legislativo que supervisa y evalúa las políticas y acciones de seguridad nacional.

Desde antes de la emisión de la advertencia aérea, el partido Movimiento Ciudadano también había exigido la instalación de la Comisión Bicameral.

Según su postura, a este órgano le corresponde conocer los alcances y supervisar el acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos.

Los dos países estrecharon su colaboración y negociación en 2025, en muchas ocasiones a raíz de amagos de Donald Trump, por lo que MC había demandado conocer los detalles de estos convenios desde el año pasado.

“Pero es tal la sumisión del Poder Legislativo que ni siquiera se ha instalado esa comisión a un año de iniciada la Legislatura”, publicó en redes sociales el diputado de Movimiento Ciudadano Pablo Vázquez, en septiembre de 2025.

