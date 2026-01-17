Ante advertencia aérea, diputados de oposición piden al gobierno aclarar si EU tiene actividad militar en México

Héctor Saúl, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), consideró que la SICT minimiza la advertencia aérea, pero no desmiente la actividad militar de Estados Unidos ni el registro de interferencias en los sistemas de navegación aérea en el espacio mexicano.

“La interrogante que persiste es: ¿Las actividades militares son unilaterales por parte del gobierno de EU o responden a un acuerdo bilateral entre ambas naciones? Sería de suma gravedad si se confirmara que EU lleva a cabo estas acciones de manera independiente”, apuntó en la red social X.

Presidenta @Claudiashein



Nos gustaría solicitar una aclaración.



¿Podría explicarnos por qué el Gobierno de EE. UU. ha emitido esta alerta?



Además, nos gustaría saber si las acciones militares son una iniciativa del Gobierno mexicano, del Gobierno de EE. UU. o si se trata de… pic.twitter.com/XgwydYVRwB — Héctor Saúl (@hector_saul1) January 17, 2026

Ante esta duda, el diputado solicitó al gobierno federal que aclare este punto y detalle si la soberanía nacional está comprometida, así como el objetivo de las posibles actividades militares.

“Nos gustaría solicitar una aclaración. ¿Podría explicarnos por qué el Gobierno de EU ha emitido esta alerta?”, agregó.

Este viernes 16 de enero, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos lanzó una advertencia a aerolíneas comerciales que sobrevuelen el espacio aéreo cerca de México por posibles actividades militares y fallas en el sistema de navegación.