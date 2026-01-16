Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Secretaría de Ciencia prepara un Programa de Inserción Laboral para atender la crisis de empleo en la academia

La iniciativa busca aprovechar el talento mexicano y evitar la fuga de cerebros ante la falta de oportunidades laborales para personas con estudios de posgrado.
vie 16 enero 2026 01:04 PM
Plan para atender el desempleo en los sectores de ciencia y academia
El antiguo Conahcyt se transformó en la actual Secretaría de Ciencia. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Como un primer paso para atender la crisis de empleo que enfrentan los investigadores y académicos en México, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) va por diseñar un Programa de Inserción Laboral para Personas Altamente Calificadas.

Esta iniciativa busca mejorar la situación laboral de las personas con doctorado, posdoctorantes y exposdoctorantes, quienes a menudo enfrentan más retos para ser contratados en empresas por su elevada preparación, pues se les considera sobrecalificados. También batallan por conseguir una plaza en instituciones académicas debido a la falta de espacios disponibles.

Publicidad

La nueva Secretaría de Ciencia puso atención a esta problemática desde el año pasado, a raíz de que un grupo de posdoctorantes creó el Colectivo de Investigadoras e Investigadores por la Justicia Académica y Laboral (CIJAL) para visibilizar la falta de oportunidades laborales.

Esta crisis provoca que algunas de las personas más preparadas del país emigren o trabajen en áreas distintas a las de su formación.

Para saber más

Por qué 2026 será la prueba de fuego para Olinia, el miniauto eléctrico del Gobierno de México
Empresas

2026 será un año decisivo para Olinia, los autos del Gobierno de México

La propia secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, sostuvo una primera reunión con el colectivo y su equipo ha dado seguimiento a sus propuestas.

El diálogo se ha centrado en cómo diseñar mecanismos de vinculación que contribuyan a atender la crisis de empleo, a valorar el talento mexicano y en la prevención de la fuga de cerebros.

Hacia la inserción laboral

Una posible medida sería crear un Programa de Inserción Laboral. La iniciativa continúa en proceso y no ha sido difundida formalmente por la Secretaría de Ciencia.

Sin embargo, para ponerla en marcha, la dependencia buscaría aliarse con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Publicidad

La estrategia parte de reconocer que las plazas académicas actuales son insuficientes para absorber a todos los investigadores que concluyen una estancia postdoctoral. Así que plantea ampliar la inserción hacia sectores productivos, empresariales y organismos públicos.

“Se señaló que se dará prioridad a las personas con mayor tiempo de permanencia en estancias posdoctorales, que no cuentan con empleo debido a las condiciones actuales del mercado laboral y a la urgencia de atender los casos más críticos”, explicó el colectivo de investigadores.

Te puede interesar

Plan para atender el desempleo en los sectores de ciencia y academia
México

Investigadores van por Banco de Talento Científico ante fuga de cerebros y desempleo

Diagnóstico de la situación laboral

La Secretaría de Ciencia también solicitó al colectivo un diagnóstico cualitativo, con evidencia actual, de la situación laboral en la ciencia y academia.

Entregaron el documento en una reunión de diciembre. El avance incluye la experiencia de unas 100 personas investigadoras.

“Documenta barreras estructurales tanto dentro como fuera del ámbito académico, como la precarización laboral, la discriminación por edad, la falta de reconocimiento del posdoctorado como experiencia laboral y la escasa vinculación con sectores productivos”, explicó el colectivo.

Publicidad

Este diagnóstico será un elemento clave, afirmó el grupo, para el diseño del Programa de Inserción Laboral.

“Este ejercicio permite contar con información sistematizada sobre trayectorias, obstáculos y oportunidades, necesaria para articular acciones interinstitucionales y definir prioridades de atención”, detalló.

Anteriormente, el CIJAL entregó un plan a la Secretaría de Ciencia para atender la crisis de empleo. Una de las propuestas consideraba la creación de un Banco de Personas Altamente Calificadas y también se avanza en su creación. Sería un componente del Programa de Inserción Laboral.

El colectivo espera continuar la colaboración con la Secretaría de Ciencia y avanzar en la realización de estos proyectos y en exploración de "alternativas de vinculación laboral que respondan a la precarización del empleo académico".

El banco que proponen, por ejemplo, reuniría la información de todos los exbecarios de doctorado y posdoctorado, así como de los lugares disponibles en las instituciones que tengan convenios con la Secretaría de Ciencia para vincularlos.

También apuesta por difundir y transparentar las convocatorias para la contratación de investigadores en otros sectores, mas allá de la academia, como las que se abren para el sector productivo, en paraestatales y en otros organismos gubernamentales, incluso en instituciones extranjeras con las que México tenga algún convenio.

Tags

Ciencia política

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad