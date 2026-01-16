Secretaría de Ciencia prepara un Programa de Inserción Laboral para atender la crisis de empleo en la academia

Este diagnóstico será un elemento clave, afirmó el grupo, para el diseño del Programa de Inserción Laboral.
“Este ejercicio permite contar con información sistematizada sobre trayectorias, obstáculos y oportunidades, necesaria para articular acciones interinstitucionales y definir prioridades de atención”, detalló.
Anteriormente, el CIJAL entregó un plan a la Secretaría de Ciencia para atender la crisis de empleo. Una de las propuestas consideraba la creación de un Banco de Personas Altamente Calificadas y también se avanza en su creación. Sería un componente del Programa de Inserción Laboral.
El colectivo espera continuar la colaboración con la Secretaría de Ciencia y avanzar en la realización de estos proyectos y en exploración de "alternativas de vinculación laboral que respondan a la precarización del empleo académico".
El banco que proponen, por ejemplo, reuniría la información de todos los exbecarios de doctorado y posdoctorado, así como de los lugares disponibles en las instituciones que tengan convenios con la Secretaría de Ciencia para vincularlos.
También apuesta por difundir y transparentar las convocatorias para la contratación de investigadores en otros sectores, mas allá de la academia, como las que se abren para el sector productivo, en paraestatales y en otros organismos gubernamentales, incluso en instituciones extranjeras con las que México tenga algún convenio.