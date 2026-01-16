Secretaría de Ciencia prepara un Programa de Inserción Laboral para atender la crisis de empleo en la academia

La nueva Secretaría de Ciencia puso atención a esta problemática desde el año pasado, a raíz de que un grupo de posdoctorantes creó el Colectivo de Investigadoras e Investigadores por la Justicia Académica y Laboral (CIJAL) para visibilizar la falta de oportunidades laborales.

Esta crisis provoca que algunas de las personas más preparadas del país emigren o trabajen en áreas distintas a las de su formación.

La propia secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, sostuvo una primera reunión con el colectivo y su equipo ha dado seguimiento a sus propuestas.

El diálogo se ha centrado en cómo diseñar mecanismos de vinculación que contribuyan a atender la crisis de empleo, a valorar el talento mexicano y en la prevención de la fuga de cerebros.

Hacia la inserción laboral

Una posible medida sería crear un Programa de Inserción Laboral. La iniciativa continúa en proceso y no ha sido difundida formalmente por la Secretaría de Ciencia.

Sin embargo, para ponerla en marcha, la dependencia buscaría aliarse con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.