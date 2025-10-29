Investigadores van por Banco de Talento Científico ante fuga de cerebros y desempleo

Hacia un Banco de Talento Científico

El colectivo señaló que a la dependencia –con quien tuvieron una reunión el pasado 8 de octubre donde le presentaron el plan– le interesó la propuesta del banco de investigadores y se comprometió a colaborar en su desarrollo. Entre el 25 o el 26 de noviembre realizarán una primera mesa de trabajo para evaluar su puesta en marcha.

De manera preliminar, el banco de datos se llamaría Banco de Investigadoras e Investigadores para la Soberanía Científica y el Desarrollo Estratégico.

Sería una base con la información de todos los exbecarios de doctorado y posdoctorado, así como de los lugares disponibles en las instituciones que tengan convenios con la Secretaría de Ciencia. El objetivo es vincularlos.

A través de los Programas Nacionales Estratégicos, la dependencia ya realiza una labor similar: articula a científicos y técnicos con el sector público y privado para "la solución de problemáticas nacionales". Por ejemplo, sobre salud, agua, seguridad humana, cultura y educación. O en energía, cambio climático, soberanía alimentaria y vivienda.

El banco de investigadores mejoraría esta vinculación. La apuesta es que sea una estructura transexenal y que se integre a los futuros planes nacionales de ciencia y desarrollo.

La propuesta responde a una realidad urgente: cientos de personas con doctorado y posdoctorado concluyen sus programas sin opciones laborales estables", Colectivo de Investigadoras e Investigadores por la Justicia Académica y Laboral.

La base incluiría todas las trayectorias, sin asignar puntajes, categorías o jerarquías por número de publicaciones o pertenencia al SNII. Según el colectivo, los procesos de vinculación y todos los datos serán públicos y verificables para poder medir el retorno social de la inversión científica.

"No es un concentrador de convocatorias, no reemplaza los mecanismos de contratación o becas institucionales, sino que ofrece un marco de referencia nacional para planificar y coordinar la inserción de personal altamente calificado", aclara el colectivo.

En otros países, como Brasil, Alemania y Corea del Sur, mencionan el colectivo, se han implementado bancos similares, con resultados exitosos.