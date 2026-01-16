Partido del Trabajo y Segob acuerdan ''construir juntos'' la Reforma Electoral

Alberto Anaya, líder del Partido del Trabajo (PT), acordó con la Secretaría de Gobernación ''construir juntos'' la Reforma Electoral que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum y será impulsada por Morena.

El petista se reunió anoche con Rosa Icela Rodríguez en la sede de la Secretaría de Gobernación, luego de que el diputado Reginaldo Saldoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, amagara con no respaldar la Reforma Electoral de Sheinbaum.

"En una reunión muy productiva y cordial con la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, abordamos temas trascendentales para el país y acordamos construir juntos la propuesta para la Reforma Electoral que será parteaguas para mejorar la vida política nacional y enriquecer y perfeccionar nuestros procesos democráticos", dijo Anaya sobre el encuentro.