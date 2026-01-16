Publicidad

México

Partido del Trabajo y Segob acuerdan ''construir juntos'' la Reforma Electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum confió esta mañana en que el Partido del Trabajo y el Partido Verde acompañarán su Reforma Electoral.
vie 16 enero 2026 01:43 PM
alberto anaya.jpg
Anaya se reunió con la secretaria de Gobernación. (Foto: Especial )

Alberto Anaya, líder del Partido del Trabajo (PT), acordó con la Secretaría de Gobernación ''construir juntos'' la Reforma Electoral que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum y será impulsada por Morena.

El petista se reunió anoche con Rosa Icela Rodríguez en la sede de la Secretaría de Gobernación, luego de que el diputado Reginaldo Saldoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, amagara con no respaldar la Reforma Electoral de Sheinbaum.

"En una reunión muy productiva y cordial con la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, abordamos temas trascendentales para el país y acordamos construir juntos la propuesta para la Reforma Electoral que será parteaguas para mejorar la vida política nacional y enriquecer y perfeccionar nuestros procesos democráticos", dijo Anaya sobre el encuentro.

Los integrantes del PT se han mostrado en contra de que se reduzcan los lugares plurinominales en San Lázaro y en la Cámara de Senadores. Tampoco quieren la reducción de presupuesto para los partidos políticos.

El miércoles, el diputado federal petista Reginaldo Sandoval señaló que sin el PT, Morena no tendrá los votos suficientes para aprobar reformas constitucionales. También cuestionó si era necesaria una Reforma Electoral cuando el país debería estar concentrado en otros asuntos, como las amenazas de Donald Trump.

Morena, el PT y el Partido Verde han caminado juntos desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En bloque han votado polémicas reformas como la que anexó a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la que mandó a las urnas a los integrantes del Poder Judicial.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en voz del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, ya se expresó a favor de continuar respaldando las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, dejó en claro que no se apoyará una reforma que busque reducir los lugares de plurinominales ni el financiamiento público a partidos políticos.

''Nuestra disposición al diálogo totalmente, y la certeza de que llegaremos a conclusiones que sean beneficiosas para la democracia mexicana y que nos permitan a los partidos que somos minorías, seguir participando para poder alcanzar una condición diferente'', dijo.

Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, dijo ayer que si no existía un acuerdo con el PT y el Verde, no sería conveniente que se presente una Reforma Electoral.

Antes de eso, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la iniciativa de Reforma Electoral aún no está lista, aunque adelantó algunos de los puntos que se incluirán en la propuesta.

Entre los aspectos se destaca la intención de reducir el gasto en las elecciones, garantizar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y asegurar una representación adecuada para las minorías.

La iniciativa de Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum será presentada en tres semanas, de acuerdo con líderes morenistas que acudieron a la reunión en que la Comisión Presidencial presentó su propuesta de cambios constitucionales para el sistema electoral mexicano.

