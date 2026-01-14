Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Influenza: México confirma 2,300 casos y 7 muertes; especialistas exhortan a continuar vacunación

La Asociación Mexicana de Vacunología recomendó a la Secretaría de Salud universalizar la vacunación para influenza y covid a fin de aumentar la protección entre la población.
mié 14 enero 2026 08:50 PM
H3N2, la “supergripa” que ya llegó a México: ¿Qué tanto te cuida la vacuna, según la OMS?
La vacunación es el primer paso para prevenir la influenza A (H3N2). (Foto: @GobMichoacan)

La Secretaría de Salud confirmó 2,313 casos positivos de influenza hasta el 3 de enero, así como siete defunciones. Más de la mitad de los contagios (52.9%) corresponden a la influenza AH1N1.

Solo un tercio (33.6%) son de influenza AH3N2 “tradicional”, es decir, que no incluyen casos del subclado K, la nueva variante que ha provocado un aumento de contagios en países de Europa y Asia.

Publicidad

México confirmó su primer contagio de subclado K en diciembre de 2025, pero, un mes después, la Secretaría de Salud no ha reportado más casos de este tipo ni un aumento considerable de infecciones.

Hasta ahora, los casos de influenza se mantienen 7% por debajo respecto a la temporada pasada, ya que en el mismo periodo de 2025 se habían confirmado 2,494.

Para saber más

La influenza H3N2 se expande y causa hospitalizaciones en países: qué es y cuáles son sus síntomas
México

Secretaría de Salud confirma el primer caso de influenza subclado K en México

Sin embargo, Rodrigo Romero, coordinador general de la Asociación Mexicana de Vacunología, recomienda acudir todavía a vacunarse contra la influenza, el covid y otros virus como el sincicial o la bacteria del neumococo. Porque la época de más enfermedades respiratorias se prolonga hasta mayo.

“Todos somos vulnerables a infectarnos y enfermarnos por estos virus respiratorios. Todos, desde el nacimiento, en la edad adulta, a todos nos puede pasar”, subraya en entrevista.

Piden universalizar la vacunación contra influenza y covid

Esta asociación considera que, si todas las personas se vacunan, se puede reducir el impacto negativo de las enfermedades respiratorias. Por eso propuso a la Secretaría de Salud universalizar la inmunización contra influenza y covid.

Actualmente, las autoridades priorizan la vacunación de los grupos con mayor riesgo de hospitalización, de enfermar de gravedad o hasta morir si se contagian, como los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas, las personas adultas mayores y aquellas con otros padecimientos crónicos.

Publicidad

Romero dice que al vacunar a la población fuera de esos grupos de riesgo, se previene que ellos contagien a sus familiares que sí están en riesgo.

“A lo mejor poco a poco, no se puede hacer de golpe, pero entre más estemos vacunados, menores riesgos hay de que haya personas que se compliquen o fallezcan por estas enfermedades”, sostiene.

Te puede interesar

¿Tos que no se quita por más de un mes? La OPS advierte por circulación de dos virus
Ciencia y Salud

¿Sientes que la tos no se te quita? OPS alerta por circulación simultánea de influenza y virus respiratorio

Otras recomendaciones de la asociación ya han sido consideradas por la dependencia. Entre ellas, indica, la solicitud de aprobar la comercialización de la vacuna actualizada de covid o incrementar a 49 años la edad para recibir la dosis contra el sarampión debido al brote actual.

Vacuna contra influenza AH3N2

El surgimiento del subclado K alertó a algunas personas, quienes pensaron que era posible una nueva pandemia.k

Esta variante proviene del subtipo AH3N2 y, aunque ha incrementado los casos en Europa y Asia, estos no han rebasado lo estimado y los datos actuales no sugieren afectaciones mayores.

“Todavía no se conocen bien todas las características de esta nueva influenza, pero parece que tiene una mayor transmisibilidad. Entonces pueden aumentar un poco más los casos, pero la mutación no es tan grande, entonces no se espera, hasta ahorita, que haya mayor mortalidad o mayores problemas”, aclara el experto.

Publicidad

Otra preocupación en torno a esta variante es si la vacuna de influenza actual protege o no contra el subclado K. Pero Romero afirma que la dosis sí brinda protección.

Cada año, explica, la vacuna de influenza se modifica de acuerdo a las variantes que circularán en la temporada. Pero en algunas ocasiones el virus cambia de repente y puede quedar fuera una cepa. Incluso en esos casos, sostiene, la efectividad de la vacuna alcanza el 60%.

“La vacuna de influenza trae AH3N2, la variante previa a la que está ahorita. Pero, hasta los datos que hoy tenemos, sí cubre contra la nueva variante, la subclado K, y evita el riesgo de complicaciones y muertes”, afirma.

Lo mismo ocurre con covid-19. El virus SARS-CoV-2 ya se presenta cada año y con mutaciones. Sin embargo, en México está disponible la vacuna más actualizada, que cubre la variante LP. 8.1. y se puede aplicar desde los 6 meses de edad.

También existe una dosis contra el neumococo y otra contra el virus sincicial respiratorio para mujeres embarazadas y adultos mayores, así como una inmunización para recién nacidos por medio de anticuerpos.

“Entre más vacunamos, la transmisión disminuye porque nos enfermamos menos personas”, reitera.

Tags

Secretaría de Salud

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad