Influenza: México confirma 2,300 casos y 7 muertes; especialistas exhortan a continuar vacunación

México confirmó su primer contagio de subclado K en diciembre de 2025, pero, un mes después, la Secretaría de Salud no ha reportado más casos de este tipo ni un aumento considerable de infecciones.

Hasta ahora, los casos de influenza se mantienen 7% por debajo respecto a la temporada pasada, ya que en el mismo periodo de 2025 se habían confirmado 2,494.

Sin embargo, Rodrigo Romero, coordinador general de la Asociación Mexicana de Vacunología, recomienda acudir todavía a vacunarse contra la influenza, el covid y otros virus como el sincicial o la bacteria del neumococo. Porque la época de más enfermedades respiratorias se prolonga hasta mayo.

“Todos somos vulnerables a infectarnos y enfermarnos por estos virus respiratorios. Todos, desde el nacimiento, en la edad adulta, a todos nos puede pasar”, subraya en entrevista.

Piden universalizar la vacunación contra influenza y covid

Esta asociación considera que, si todas las personas se vacunan, se puede reducir el impacto negativo de las enfermedades respiratorias. Por eso propuso a la Secretaría de Salud universalizar la inmunización contra influenza y covid.

Actualmente, las autoridades priorizan la vacunación de los grupos con mayor riesgo de hospitalización, de enfermar de gravedad o hasta morir si se contagian, como los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas, las personas adultas mayores y aquellas con otros padecimientos crónicos.