Tras batalla legal, mujeres meten freno a proyecto minero en Morelos

"La exigencia que elevamos es que el tribunal resuelva con base a los principios ambientales más protectores y que tome en cuenta la perspectiva de las mujeres y de las infancias, nosotras también impugnamos esa decisión porque queremos que esa decisión sea más amplia, es decir, que pueda alcanzar y abarcar el tema de la exploración minera", dijo Gabriela Carreón, socia fundadora y co-coordinadora de la organización Territorios Diversos para la Vida (TerraVida).

Carreón detalló que el caso, actualmente en tribunales federales, es un precedente relevante en la defensa del territorio frente al extractivismo y en el reconocimiento del racismo ambiental como una violación a derechos humanos.

De esta manera, mientras la comunidad busca ampliar la suspensión para frenar también la exploración, la Secretaría de Economía intenta anularla a través de la imposición de amparos.

La representante de TerraVida subrayó que uno de los ejes centrales de la defensa jurídica es el agua, al tratarse de un recurso crítico en un contexto donde la industria minera es una de las actividades que mayor volumen hídrico consume.

Señaló que, en este caso, la comunidad y las organizaciones acompañantes han contado con documentos oficiales determinantes que concluyen de manera clara que el proyecto minero es inviable precisamente por la falta de agua disponible.

Explicó que un Diagnóstico Socioambiental emitido en 2023 concluyó de forma categórica que no existe disponibilidad de agua superficial para el proyecto, es decir, de ríos, arroyos o cuerpos de agua visibles.

Pobladores y organizaciones dieron a conocer que un juzgado federal ordenó suspender la explotación minera mientras se resuelve el juicio de amparo, en un caso que abre un precedente clave en la defensa del territorio frente al extractivismo. (Foto: Cortesía TerraVida)

Añadió que, en cuanto al agua subterránea, las propias autoridades ambientales establecieron que esta se encuentra reservada exclusivamente para uso doméstico y público urbano, por lo que no puede destinarse a actividades mineras.

Recordó que la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto fue rechazada años atrás, y que uno de los elementos centrales de esa negativa fue también el tema hídrico, cuando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió entonces una opinión técnica en la que advirtió que la extracción de agua para el proyecto minero pondría en riesgo el abasto necesario para cubrir las necesidades de la población local.

Para Carreón, estos pronunciamientos reiterados de autoridades federales confirman que no existe suficiente agua para sostener un proyecto minero sin afectar de manera directa el derecho humano al agua de las personas habitantes de la Unidad Habitacional Morelos y colonias aledañas.

En tanto que destacó el concepto de proyecto de vida colectiva, reconocido por tribunales internacionales como parte del derecho a la vida también se encuentra en riesgo para esta comunidad.

Finalmente, Carreón abordó el argumento de racismo ambiental, al señalar que las concesiones imponen una carga desproporcionada sobre una comunidad que ya enfrenta desigualdades estructurales y carencias en el acceso a servicios básicos como agua, salud, educación y vivienda.