México

Tras batalla legal, mujeres meten freno a proyecto minero en Morelos

Mujeres e infancias de Xochitepec llevaron a tribunales seis concesiones mineras por poner en riesgo al agua, la salud y el proyecto de vida comunitario, logrando una suspensión definitiva.
mié 14 enero 2026 06:00 PM
Mujeres e infancias de Morelos logran suspensión definitiva y defienden su territorio frente a la minería. (Foto: Cortesía TerraVida)

Mujeres e infancias de la Unidad Habitacional Morelos, en el municipio de Xochitepec, Morelos, anunciaron este miércoles que lograron una suspensión definitiva para detener la explotación de oro y plata del proyecto minero “Esperanza Silver”.

Si bien la lucha legal logró ya esta suspensión, los pobladores y ambientalistas consideraron que esto no se traduce aún en una victoria, pues falta por resolverse un juicio de amparo promovido para cancelar seis concesiones mineras que amenazan su territorio, el acceso al agua y su proyecto de vida comunitaria. Ante ello, lanzaron un llamado al Juzgado Segundo de Distrito en Morelos para que el proyecto sea cancelado completamente.

"La exigencia que elevamos es que el tribunal resuelva con base a los principios ambientales más protectores y que tome en cuenta la perspectiva de las mujeres y de las infancias, nosotras también impugnamos esa decisión porque queremos que esa decisión sea más amplia, es decir, que pueda alcanzar y abarcar el tema de la exploración minera", dijo Gabriela Carreón, socia fundadora y co-coordinadora de la organización Territorios Diversos para la Vida (TerraVida).

Carreón detalló que el caso, actualmente en tribunales federales, es un precedente relevante en la defensa del territorio frente al extractivismo y en el reconocimiento del racismo ambiental como una violación a derechos humanos.

De esta manera, mientras la comunidad busca ampliar la suspensión para frenar también la exploración, la Secretaría de Economía intenta anularla a través de la imposición de amparos.

La representante de TerraVida subrayó que uno de los ejes centrales de la defensa jurídica es el agua, al tratarse de un recurso crítico en un contexto donde la industria minera es una de las actividades que mayor volumen hídrico consume.

Señaló que, en este caso, la comunidad y las organizaciones acompañantes han contado con documentos oficiales determinantes que concluyen de manera clara que el proyecto minero es inviable precisamente por la falta de agua disponible.

Explicó que un Diagnóstico Socioambiental emitido en 2023 concluyó de forma categórica que no existe disponibilidad de agua superficial para el proyecto, es decir, de ríos, arroyos o cuerpos de agua visibles.

Pobladores y organizaciones dieron a conocer que un juzgado federal ordenó suspender la explotación minera mientras se resuelve el juicio de amparo, en un caso que abre un precedente clave en la defensa del territorio frente al extractivismo. (Foto: Cortesía TerraVida)

Añadió que, en cuanto al agua subterránea, las propias autoridades ambientales establecieron que esta se encuentra reservada exclusivamente para uso doméstico y público urbano, por lo que no puede destinarse a actividades mineras.

Recordó que la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto fue rechazada años atrás, y que uno de los elementos centrales de esa negativa fue también el tema hídrico, cuando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió entonces una opinión técnica en la que advirtió que la extracción de agua para el proyecto minero pondría en riesgo el abasto necesario para cubrir las necesidades de la población local.

Para Carreón, estos pronunciamientos reiterados de autoridades federales confirman que no existe suficiente agua para sostener un proyecto minero sin afectar de manera directa el derecho humano al agua de las personas habitantes de la Unidad Habitacional Morelos y colonias aledañas.

En tanto que destacó el concepto de proyecto de vida colectiva, reconocido por tribunales internacionales como parte del derecho a la vida también se encuentra en riesgo para esta comunidad.

Finalmente, Carreón abordó el argumento de racismo ambiental, al señalar que las concesiones imponen una carga desproporcionada sobre una comunidad que ya enfrenta desigualdades estructurales y carencias en el acceso a servicios básicos como agua, salud, educación y vivienda.

Mujeres e infancias encabezan batalla legal

La Unidad Habitacional Morelos fue fundada en 1985 por familias reubicadas desde colonias marginadas de Cuernavaca y comunidades de Guerrero, algunas de ellas previamente afectadas por la minería.

A lo largo de más de cuatro décadas, sus habitantes construyeron de manera colectiva viviendas, pozos de agua, escuelas, parques y espacios comunitarios, consolidando un proyecto de vida basado en el arraigo territorial, el trabajo comunitario y el cuidado del entorno natural.

Sin embargo, ese proyecto hoy se encuentra en riesgo por parte del proyecto minero Esperanza Silver, integrado por seis concesiones que abarcan aproximadamente 2,949 hectáreas y que son impulsadas por las empresas Esperanza Silver de México, Alamos Gold Inc. y Zacatecas Silver.

De acuerdo con los pobladores y ambientalistas, se trata de una mina a cielo abierto que pretende extraer principalmente oro y plata, mediante procesos altamente contaminantes que incluyen por el ejemplo el uso de cianuro, y que tendría impactos en Xochitepec, Temixco, Miacatlán y otras zonas del sur de Morelos, incluida el área de influencia de la zona arqueológica de Xochicalco.

Si bien la fase de explotación no ha sido autorizada, ya se realizaron trabajos de exploración minera que han generado impactos ambientales.

En 2013, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la Manifestación de Impacto Ambiental por incumplimientos normativos y falta de disponibilidad de agua.

Posteriormente, en 2023, la propia Semarnat emitió un Dictamen Diagnóstico Socioambiental que reiteró que el proyecto es ambientalmente inviable, al advertir graves riesgos para la seguridad hídrica, la biodiversidad, la salud y el patrimonio cultural.

Ese mismo año, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) alertó sobre la presencia de altas concentraciones de arsénico y cobre en la zona, lo que implicaría daños irreversibles a la salud pública de continuar la

Pese a estos dictámenes oficiales y a que en 2023, el municipio de Xochitepec se declaró territorio libre de minería, las concesiones continúan vigentes.

La comunidad ha documentado además que ya se realizaron actividades de exploración minera, como perforaciones y construcción de socavones, que han generado impactos ambientales en el territorio.

Ante este escenario, un grupo organizado de mujeres e infancias, con respaldo comunitario, promovió en 2025 un juicio de amparo para solicitar la cancelación de las concesiones.

En la demanda se argumentó la violación al derecho humano al agua, al proyecto de vida colectiva y al derecho a la igualdad y no discriminación, señalando que la imposición del proyecto minero constituye una forma de racismo ambiental al concentrar los riesgos y las cargas de contaminación en una población históricamente empobrecida y excluida.

El Juzgado Segundo de Distrito en Morelos concedió una suspensión definitiva que ordenó detener la explotación minera mientras se resuelve el fondo del juicio, al considerar que existe riesgo de daño irreparable a los derechos fundamentales al agua y a un medio ambiente sano.

Actualmente, el caso se encuentra bajo revisión del Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Morelos, luego de que la Secretaría de Economía intentara revertir la medida cautelar.

La comunidad busca que la suspensión se amplíe también a las actividades de exploración y que, como reparación final, se ordene la cancelación judicial de las concesiones mineras. De lograrse, el caso no solo significaría una victoria para la Unidad Habitacional Morelos y sus colonias adyacentes, sino que podría sentar un precedente clave para la defensa del territorio y de los derechos colectivos frente a proyectos extractivos en contextos de alta vulnerabilidad socioambiental.

